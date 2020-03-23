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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 23 » 10:58:05

Два человека погибли в результате ДТП на Житомирщине

Вчера, 11:12:05 1197 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Два человека погибли в результате ДТП на Житомирщине

 В Житомирской области за выходные произошли дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли два человека. Первое ДТП произошло 21 марта около 16:00 на автодороге Хорошев-Яблоновка, в Хорошевском районе.
 

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 21112, 38-летний житель райцентра, совершил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 44-летнего жителя пгт Хорошев", - информирует ГУНП Житомирщины.


В результате столкновения легковушек водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. Другой водитель был госпитализирован в местную больницу.

Еще одно смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 22 марта около 4:00 неподалеку с. Богатое Новоград-Волынского района.
 

"Водитель грузовика MAN TGL, 39-летний киевлянин, двигаясь в направлении г. Киева, совершил наезд на неизвестного мужчину, который переходил дорогу на неосвещенном участке", - говорят в полиции.


Пешеход погиб на месте происшествия, сейчас полицейские устанавливают его личность. Приметы мужчины: возраст около 45-50 лет, волосы светло-рыжие. Был одет в черную кофту, полосатую рубашку.
Тэги: дтп, Житомирская область
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