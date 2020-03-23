На общевойсковом полигоне под Житомиром будущие десантники из Одесской военной академии отработали преодоление водной преграды на боевой технике.
Как сообщает Служба по связям с общественностью Десантно-штурмовых войск ВС Украины
, преодоление водной преграды - это завершающий этап подготовки будущих командиров взводов ДШВ. Преодолевали водную преграду будущие офицеры в реке Гнилопять, которая протекает на военном полигоне.
«Данное упражнение, которое отрабатывают курсанты Военной академии - позволяет преодолеть водные преграды в боевых порядках наиболее близких к тем, в которых войска ведут наступление. Этот способ используется при переправе разведывательных органов, передовых подразделений, передовых отрядов и первых эшелонов войск», - отметил руководитель занятия майор Виктор Пушкалюк.
Занятием предшествовала длительная и тщательная подготовка: была проведена инженерная разведку, подготовлена техника, каждый член экипажа боевых машин БТР-3ДА прошел специальный инструктаж.
«Во время практического вождения боевых машин на плаву подавляющее большинство курсантов продемонстрировали высокую технику преодоления водной преграды и увереные навыки маневрирования бронетехникой на плаву»
, - информирует ДШВ.
Приобретенный во время занятий опыт пригодится будущим офицерам-десантникам, которые вскоре пополнят ряды Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Будущие десантники на БТР форсировали реку под Житомиром. ФОТО