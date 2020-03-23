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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Март » 23 » 17:56:59

Будущие десантники на БТР форсировали реку под Житомиром. ФОТО

Вчера, 17:56:59 906 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Будущие десантники на БТР форсировали реку под Житомиром. ФОТО

 На общевойсковом полигоне под Житомиром будущие десантники из Одесской военной академии отработали преодоление водной преграды на боевой технике.

Как сообщает Служба по связям с общественностью Десантно-штурмовых войск ВС Украины, преодоление водной преграды - это завершающий этап подготовки будущих командиров взводов ДШВ. Преодолевали водную преграду будущие офицеры в реке Гнилопять, которая протекает на военном полигоне.
 

«Данное упражнение, которое отрабатывают курсанты Военной академии - позволяет преодолеть водные преграды в боевых порядках наиболее близких к тем, в которых войска ведут наступление. Этот способ используется при переправе разведывательных органов, передовых подразделений, передовых отрядов и первых эшелонов войск», - отметил руководитель занятия майор Виктор Пушкалюк.


Занятием предшествовала длительная и тщательная подготовка: была проведена инженерная разведку, подготовлена ​​техника, каждый член экипажа боевых машин БТР-3ДА прошел специальный инструктаж.

«Во время практического вождения боевых машин на плаву подавляющее большинство курсантов продемонстрировали высокую технику преодоления водной преграды и увереные навыки маневрирования бронетехникой на плаву», - информирует ДШВ.

Приобретенный во время занятий опыт пригодится будущим офицерам-десантникам, которые вскоре пополнят ряды Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Тэги: учения, военные, БТР, дшв, полигон
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