От пневмонии в Житомирской области за два месяца умерли 22 человека

В Житомирской области за два месяца этого года от пневмонии умерли 22 человека. Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает "Укринформ
".
"Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний", - отметил Суслик.
Статистику за 2018 и 2019 годы он пообещал озвучить на брифинге во вторник, 31 марта.
В понедельник утром Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией - 4. Также в больницу №2 попал один пациент с пневмонией.