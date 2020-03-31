От пневмонии в Житомирской области за два месяца умерли 22 человека

"Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний", - отметил Суслик.