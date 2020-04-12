Двое мужчин, которые ранее подожгли траву на территории Житомирской области, что повлекло за собой масштабный пожар, локализовать который удалось лишь через почти 10 дней, признались еще в одном поджоге.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сообщается, что мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из которых жег поле, а другой - лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения.
По информации правоохранителей, мужчины, 1991 и 1989 года рождения., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, что вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к административной ответственности.
"На помощь в обуздании масштабных пожаров на севере Житомирской области в течение недели были привлечены пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды", - информируют в ГСЧС.
Напомним, по состоянию на 7:00 12 апреля лесной пожар вблизи села Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клещивского лесничеств был локализован.
К тушению привлекали 91 человека и 21 единицу техники, из них от ГСЧС 60 человек личного состава и 11 единиц техники.
Мужчины, устроившие масштабный пожар на Житомирщине, признались еще в одном поджоге