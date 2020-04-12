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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 12 » 18:38:24

Бросили гранату в окно: в Житомирской области произошел взрыв в частном доме

Вчера, 18:45:24 828 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бросили гранату в окно: в Житомирской области произошел взрыв в частном доме

 В Житомирской области неизвестный мужчина пытался подорвать гранатой частный дом.

Как сообщили «Журналу Житомира» в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, ночью 12 апреля полиция получила информацию о взрыве в частном доме в селе Гришковцы Бердичевского района.

После первой ночи на номер "102" позвонил 19-летний житель этого села и заявил, что неизвестный забросил в окно дома, где он проживает, гранату.
 
На место происшествия для проверки информации выехали соответствующие подразделения полиции. Выяснилось, что действительно в одной из комнат дома произошел взрыв. В этот момент в других помещениях дома было три человека, никто из них не пострадал. Гранатой была повреждена мебель, разбиты окна и посечены стены.

Предварительная правовая квалификация происшествия - ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают причины и личность мужчины, бросившего гранату.

Пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и разбой.
Тэги: покушение, граната, Бердичев, полиция
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