Леса в северных районах Житомирской области страдают не только от пожаров, но и от "черных" лесорубов. 27 апреля в Олевском районе лесная охрана остановили грузовик, который перевозил древесину без каких-либо документов.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в прокуратуре Житомирской, автомобиль "ЗИЛ-131" был загружен 50 бревнами сосны, длиной до 4-х метров.
По словам водителя авто, жителя Олевского района, древесину он якобы нашел в лесу.
"Когда работники лесной охраны остановили его в лесном массиве, неподалеку с. Пояски, мужчина пытался убедить, что древесину нашел в лесу", - информирует прокуратура.
По данному факту Олевским отделением полиции начато уголовное производство. Изъятый грузовой автомобиль и деревья породы сосна признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.
«Нашел в лесу»: на Житомирщине мужик вез 50 колод сосны без документов. ФОТО
Минусаторы, вперед;) Вон вы как круто заминусовали правду в статейке про пиар Сухомлина;)