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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 27 » 17:58:59

«Нашел в лесу»: на Житомирщине мужик вез 50 колод сосны без документов. ФОТО

Вчера, 18:20:59 924 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Нашел в лесу»: на Житомирщине мужик вез 50 колод сосны без документов. ФОТО

 Леса в северных районах Житомирской области страдают не только от пожаров, но и от "черных" лесорубов. 27 апреля в Олевском районе лесная охрана остановили грузовик, который перевозил древесину без каких-либо документов.

Как сообщили "Журналу Житомира" в прокуратуре Житомирской, автомобиль "ЗИЛ-131" был загружен 50 бревнами сосны, длиной до 4-х метров.

По словам водителя авто, жителя Олевского района, древесину он якобы нашел в лесу.
 

"Когда работники лесной охраны остановили его в лесном массиве, неподалеку с. Пояски, мужчина пытался убедить, что древесину нашел в лесу", - информирует прокуратура.


По данному факту Олевским отделением полиции начато уголовное производство. Изъятый ​​грузовой автомобиль и деревья породы сосна признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.





Тэги: лес, кража, Житомирщина
Комментариев: 3
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 18:31:27, Вчера [Материал]
0

Путин, гад, подбросил, стопудово. Не может же постмайданное украинство так разрушать свою собственную страну?:)

Минусаторы, вперед;) Вон вы как круто заминусовали правду в статейке про пиар Сухомлина;)
sax
2 saks (sax)   • 23:42:37, Вчера [Материал]
0

"Держава це коза-ії можна доіти", сказал бригадир тракторной бригады г . Буки.
LondoN
3 Сергей (LondoN)   • 01:42:54, Сегодня [Материал]
0

Ліс в північних районах возять роками!!! Лісничий одного лісництва з Білокоровицького лісгоспу спить з пістолетом під подушкою, бо йому погрожують, що він не дозволяє різати ліс. ЖЖ, якщо ви достойні журналісти, поїдьте в райони спитайте у людей що реально там робиться!
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