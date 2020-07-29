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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 29 » 17:50:32

Чиновники и бизнесмены воровали лес на Житомирщине: банду создал директор лесхоза

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Чиновники и бизнесмены воровали лес на Житомирщине: банду создал директор лесхоза

 Государственное бюро расследования сообщает о разоблачении преступной группы, занимавшейся незаконной рубкой государственных лесов в Житомирской области.
 

"По данным предварительного расследования, руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий Житомирской области создал и возглавил организованную группу, занимавшуюся незаконной рубкой при осуществлении мероприятий по охране и защите лесов. В состав группы также вошли должностные лица государственной лесной охраны лесного хозяйства, специализированного лесозащитного предприятия и физические лица-предприниматели", - сообщает ГБР.


По информации бюро, преступная группа действовала по согласованному плану, согласно которому во время отвода насаждений в санитарные рубки в документы вносились заведомо недостоверные сведения.


 

"Как следствие, на лесных участках, которые отводились под рубку для осуществления мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов, фактический запас древесины был значительно больше официальных данных в материалах отвода. Это позволило злоумышленникам всего незаконно вырубить более 300 деревьев различных пород", - отмечает ведомство.


Только на территории одного лесничества в течение августа-сентября 2019 года преступная группа причинила ущерб на сумму около 2,5 млн грн.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал "Журнал Житомира", в октябре 2019 года неизвестные сожгли автомобиль экологической инспекции, которая приехала на внеплановую проверку Олевского лесхоза. В марте 2020 года экологам удалось провести проверку лесхоза и найти многочисленные нарушения. Неделю назад экологическая служба рапортовала о новых нарушениях в госпредприятии "Олевське ЛГ".

Тэги: ГБР, лес, кража, лесхоз, Житомирщина
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