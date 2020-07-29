Чиновники и бизнесмены воровали лес на Житомирщине: банду создал директор лесхоза

"По данным предварительного расследования, руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий Житомирской области создал и возглавил организованную группу, занимавшуюся незаконной рубкой при осуществлении мероприятий по охране и защите лесов. В состав группы также вошли должностные лица государственной лесной охраны лесного хозяйства, специализированного лесозащитного предприятия и физические лица-предприниматели", - сообщает ГБР.

"Как следствие, на лесных участках, которые отводились под рубку для осуществления мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов, фактический запас древесины был значительно больше официальных данных в материалах отвода. Это позволило злоумышленникам всего незаконно вырубить более 300 деревьев различных пород", - отмечает ведомство.