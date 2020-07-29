Чиновники и бизнесмены воровали лес на Житомирщине: банду создал директор лесхоза

Государственное бюро расследования сообщает о разоблачении преступной группы, занимавшейся незаконной рубкой государственных лесов в Житомирской области.
"По данным предварительного расследования, руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий Житомирской области создал и возглавил организованную группу, занимавшуюся незаконной рубкой при осуществлении мероприятий по охране и защите лесов. В состав группы также вошли должностные лица государственной лесной охраны лесного хозяйства, специализированного лесозащитного предприятия и физические лица-предприниматели", - сообщает ГБР.
По информации бюро, преступная группа действовала по согласованному плану, согласно которому во время отвода насаждений в санитарные рубки в документы вносились заведомо недостоверные сведения.
"Как следствие, на лесных участках, которые отводились под рубку для осуществления мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов, фактический запас древесины был значительно больше официальных данных в материалах отвода. Это позволило злоумышленникам всего незаконно вырубить более 300 деревьев различных пород", - отмечает ведомство.
Только на территории одного лесничества в течение августа-сентября 2019 года преступная группа причинила ущерб на сумму около 2,5 млн грн.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в октябре 2019 года неизвестные сожгли автомобиль экологической инспекции, которая приехала на внеплановую проверку Олевского лесхоза
. В марте 2020 года экологам удалось провести проверку лесхоза и найти многочисленные нарушения
. Неделю назад экологическая служба рапортовала о новых нарушениях
в госпредприятии "Олевське ЛГ".