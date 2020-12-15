Очередная кража леса: на Житомирщине задержали тракториста с сосновыми бревнами. ФОТО

На севере Житомирщины в Олевском районе обнаружили очередного нелегального лесоруба. Мужчину, который на тракторе пытался вывезти незаконно срезанные сосны, задержали 14 декабря вблизи села Будки.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Работники превентивного подразделения местной полиции остановили трактор МТЗ-80 без номерных знаков и с прицепом древесины. 60-летний житель одного из сел района, находившийся за рулем, объяснил, что перевозит около двух десятков сосновых бревен. Однако объяснить их происхождение и предоставить соответствующие документы тракторист не смог", - говорится в сообщении.
Лесоматериалы вместе с трактором полицейские изъяли. По факту кражи (ч.1 ст.185 УК) начато уголовное производство.
За подобные противоправные действия действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ, полугодового ареста, ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет.