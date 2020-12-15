Очередная кража леса: на Житомирщине задержали тракториста с сосновыми бревнами. ФОТО

"Работники превентивного подразделения местной полиции остановили трактор МТЗ-80 без номерных знаков и с прицепом древесины. 60-летний житель одного из сел района, находившийся за рулем, объяснил, что перевозит около двух десятков сосновых бревен. Однако объяснить их происхождение и предоставить соответствующие документы тракторист не смог", - говорится в сообщении.