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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 15 » 12:42:33

Очередная кража леса: на Житомирщине задержали тракториста с сосновыми бревнами. ФОТО

Вчера, 13:15:33 735 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Очередная кража леса: на Житомирщине задержали тракториста с сосновыми бревнами. ФОТО

 На севере Житомирщины в Олевском районе обнаружили очередного нелегального лесоруба. Мужчину, который на тракторе пытался вывезти незаконно срезанные сосны, задержали 14 декабря вблизи села Будки.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Работники превентивного подразделения местной полиции остановили трактор МТЗ-80 без номерных знаков и с прицепом древесины. 60-летний житель одного из сел района, находившийся за рулем, объяснил, что перевозит около двух десятков сосновых бревен. Однако объяснить их происхождение и предоставить соответствующие документы тракторист не смог", - говорится в сообщении.




Лесоматериалы вместе с трактором полицейские изъяли. По факту кражи (ч.1 ст.185 УК) начато уголовное производство.

За подобные противоправные действия действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ, полугодового ареста, ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет.
Тэги: Житомирщина, кража, тракторист, лес
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