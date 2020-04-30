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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 30 » 10:33:09

В Житомире инспектор колонии поставлял наркотики осужденным

Сегодня, 11:04:09 552 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире инспектор колонии поставлял наркотики осужденным

 Инспектор Житомирского учреждения исполнения наказаний подозревается в поставках заключенным наркотических средств. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

"По данным следствия, инспектор учреждения исполнения наказаний, 1999 года рождения, получив от другого лица пакеты с содержанием наркотических средств для передачи одному из заключенных, перевез их в административное помещение исправительного учреждения, в Житомире, где пытался пронести на территорию учреждения. Однако, был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

При осмотре у инспектора был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого обнаружили порошкообразное вещество, вещества растительного происхождения зеленого цвета и кристаллическое вещество белого цвета.

Судебной экспертиза установила, что изъятые вещества - запрещенные наркотические средства, а именно: кокаин, каннабис и метадон.

Прокуратура Житомирщины совместно с Государственным бюро расследования сообщила инспектору о подозрении в снабжении заключенным наркотиков. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Тэги: заключенные, инспектор, Житомир, наркотики
Комментариев: 2
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 12:30:26, Сегодня [Материал]
+5

Предполагаю, что в любой колонии есть такой инспектор.
Pound
2 Life is life (Pound)   • 16:13:45, Сегодня [Материал]
+1

На 1. І не один, а декілька.
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