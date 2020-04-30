В Житомире инспектор колонии поставлял наркотики осужденным

Инспектор Житомирского учреждения исполнения наказаний подозревается в поставках заключенным наркотических средств. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.
"По данным следствия, инспектор учреждения исполнения наказаний, 1999 года рождения, получив от другого лица пакеты с содержанием наркотических средств для передачи одному из заключенных, перевез их в административное помещение исправительного учреждения, в Житомире, где пытался пронести на территорию учреждения. Однако, был задержан правоохранителями"
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При осмотре у инспектора был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого обнаружили порошкообразное вещество, вещества растительного происхождения зеленого цвета и кристаллическое вещество белого цвета.
Судебной экспертиза установила, что изъятые вещества - запрещенные наркотические средства, а именно: кокаин, каннабис и метадон.
Прокуратура Житомирщины совместно с Государственным бюро расследования сообщила инспектору о подозрении в снабжении заключенным наркотиков. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.