День вышиванки: житомирян призывают присоединиться к онлайн-флешмобу

По случаю Дня вышиванки жителей Житомирской области призывают присоединиться к флешмобу, опубликовав в Facebook свое фото в вышитом наряде.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Житомирская облгосадминистрация.
"Каждый желающий может принять участие в флешмобе. Для этого нужно на своей странице в сети Facebook разместить фото в вышиванке и написать короткую историю своей вышиванки", - информирует ОГА.
Обязательным условием является обозначение сообщения хештегом #історія_моєї_вишиванки
. Также на фото нужно обозначить страницу департамента культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА.
Как отмечается, победителей онлайн-конкурса выберут в День вышиванки. В этом году он припадает на 21 мая.