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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Май » 18 » 08:26:22

День вышиванки: житомирян призывают присоединиться к онлайн-флешмобу

Сегодня, 08:27:22 261 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День вышиванки: житомирян призывают присоединиться к онлайн-флешмобу

 По случаю Дня вышиванки жителей Житомирской области призывают присоединиться к флешмобу, опубликовав в Facebook свое фото в вышитом наряде.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Житомирская облгосадминистрация.
 

"Каждый желающий может принять участие в флешмобе. Для этого нужно на своей странице в сети Facebook разместить фото в вышиванке и написать короткую историю своей вышиванки", - информирует ОГА.


Обязательным условием является обозначение сообщения хештегом #історія_моєї_вишиванки. Также на фото нужно обозначить страницу департамента культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА.

Как отмечается, победителей онлайн-конкурса выберут в День вышиванки. В этом году он припадает на 21 мая.
Тэги: конкурс, флешмоб, День вышиванки
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