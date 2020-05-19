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Главная » Новости » Житомир » 2020 » Май » 19 » 16:14:24

Полиция задержала наркодилера: он делал «закладки» наркотиков в Житомире. ФОТО

Сегодня, 16:15:24 706 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция задержала наркодилера: он делал «закладки» наркотиков в Житомире. ФОТО

 В Житомире разоблачили местного жителя, который через созданную в соцсети группу продавал наркотические и психотропные вещества - каннабис и ЛСД. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
 

"По данным следствия, подозреваемый создал в социальной сети группу, через которую наладил канал поставки и поставлял в течение декабря 2019 года - до сих пор наркотические средства и психотропные вещества на территории города Житомира. В частности, в разных местах осуществлял закладки с наркотическим средством - каннабисом, особенно опасным психотропным веществом (ЛСД, ЛСД-5), которые фотографировал и отсылал покупателям", - сообщает прокуратура.


По информации ведомства, деньги за наркотический товар 24-летний жителмирянин получал через систему электронных платежей.

Задержали мужчину 18 мая. В тот же день по месту его жительства был проведен обыск, в результате которого изъято 200 гр каннабиса, ЛСД, около 50 гр псилоцибиновых грибов.

19 мая лицу сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. Ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит Житомирский отдел полиции, назначены все необходимые экспертизы.





Тэги: наркотики, Житомир
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