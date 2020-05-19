Полиция задержала наркодилера: он делал «закладки» наркотиков в Житомире. ФОТО

В Житомире разоблачили местного жителя, который через созданную в соцсети группу продавал наркотические и психотропные вещества - каннабис и ЛСД. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"По данным следствия, подозреваемый создал в социальной сети группу, через которую наладил канал поставки и поставлял в течение декабря 2019 года - до сих пор наркотические средства и психотропные вещества на территории города Житомира. В частности, в разных местах осуществлял закладки с наркотическим средством - каннабисом, особенно опасным психотропным веществом (ЛСД, ЛСД-5), которые фотографировал и отсылал покупателям", - сообщает прокуратура.
По информации ведомства, деньги за наркотический товар 24-летний жителмирянин получал через систему электронных платежей.
Задержали мужчину 18 мая. В тот же день по месту его жительства был проведен обыск, в результате которого изъято 200 гр каннабиса, ЛСД, около 50 гр псилоцибиновых грибов.
19 мая лицу сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. Ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит Житомирский отдел полиции, назначены все необходимые экспертизы.