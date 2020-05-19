Полиция задержала наркодилера: он делал «закладки» наркотиков в Житомире. ФОТО

"По данным следствия, подозреваемый создал в социальной сети группу, через которую наладил канал поставки и поставлял в течение декабря 2019 года - до сих пор наркотические средства и психотропные вещества на территории города Житомира. В частности, в разных местах осуществлял закладки с наркотическим средством - каннабисом, особенно опасным психотропным веществом (ЛСД, ЛСД-5), которые фотографировал и отсылал покупателям", - сообщает прокуратура.