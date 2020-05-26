Инцидент с «душком»: в Житомире ассенизатор слил нечистоты вблизи реки. ФОТО

В Житомире водитель ассенизатора, который собирал нечистоты из выгребных ям, слив нечистот в овраг вблизи реки. Инцидент произошел на днях в микрорайоне Маликова (Хмельники).
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал".
"Недавно в Житомире произошел досадный инцидент, который зафиксировала на камеру жительница микрорайона Маликова: водитель ассенизатора слил нечистоты из выгребных ям частного сектора. Учитывая факт нарушения природоохранного законодательства, КП "Житомирводоканал" разорвал договор с предпринимателем, который не выполнял условий договора", - информирует КП.
Сейчас в Житомире 26 предпринимателей заключили договор с КП "Житомирводоканал", которым предусмотрено прием стоков из частного сектора для их дальнейшей очистки на 5 канализационных насосных станциях.
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