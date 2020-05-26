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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 26 » 08:39:30

Инцидент с «душком»: в Житомире ассенизатор слил нечистоты вблизи реки. ФОТО

Сегодня, 08:21:30 370 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Инцидент с «душком»: в Житомире ассенизатор слил нечистоты вблизи реки. ФОТО

 В Житомире водитель ассенизатора, который собирал нечистоты из выгребных ям, слив нечистот в овраг вблизи реки. Инцидент произошел на днях в микрорайоне Маликова (Хмельники).

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал".
 

"Недавно в Житомире произошел досадный инцидент, который зафиксировала на камеру жительница микрорайона Маликова: водитель ассенизатора слил нечистоты из выгребных ям частного сектора. Учитывая факт нарушения природоохранного законодательства, КП "Житомирводоканал" разорвал договор с предпринимателем, который не выполнял условий договора", - информирует КП.




Сейчас в Житомире 26 предпринимателей заключили договор с КП "Житомирводоканал", которым предусмотрено прием стоков из частного сектора для их дальнейшей очистки на 5 канализационных насосных станциях.

Если вы стали свидетелями несанкционированных сбросов неочищенных сточных вод, не будьте равнодушными к фактам загрязнения окружающей среды и обращайтесь на горячую линию экологической инспекции: (0412) 42-24-38 или на e-mail: zhyt@dei.gov.ua.
Тэги: ассенизатор, Житомир, нечистоты
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