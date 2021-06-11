Ассенизаторам вернули старые тарифы, чтобы они не повышали цены на откачку выгребных ям

Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Житомира предоставила рекомендации приостановить действие дополнительного соглашения между КП "Житомирводоканал" и поставщиками услуг по перевозке жидких бытовых отходов до 1 сентября 2021 года. Соответственно ассенизаторам вернули старые тарифы, которые действовали до мая.
Об этом 11 июня сообщил Житомирский городской совет
.
Напомним, в мае с частными ассенизаторами водоканал заключил дополнительное соглашение, согласно которому втрое повысили тарифы на слив жидких бытовых отходов: с 15 до 45 грн за куб. м.
В мэрии отмечают, что из-за остановки действия соглашения перевозчики жидких бытовых отходов не имеют оснований для повышения цен за предоставление своих услуг.
"Из-за ситуации, в которой оказались жители частного сектора, дополнительный договор между КП "Житомирводоканал" и ассенизаторами приостановлен, и до 1 сентября 2021 года тариф за слив стоков для владельцев частных автоцистерн-ассенизаторов составляет 15 грн за кубометр, так же как и установленный НКРЕКП для жителей с централизованным водоотведением в многоэтажных домах", - пояснили в городском совете.
Предыстория
В Житомире в начале мая ассенизаторные службы, откачивающие стоки из канализационных ям в частном секторе, объявили забастовку. Причина - значительное повышение тарифов на слив жидких бытовых отходов.
В городском совете объяснили, что тарифы вынуждены поднять
из-за фиксации в сбросах превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Спустя несколько дней ассенизаторныйе службы все же подписали новые договора
с Житомирводоканалом и закончили забастовку.