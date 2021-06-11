Ассенизаторам вернули старые тарифы, чтобы они не повышали цены на откачку выгребных ям

"Из-за ситуации, в которой оказались жители частного сектора, дополнительный договор между КП "Житомирводоканал" и ассенизаторами приостановлен, и до 1 сентября 2021 года тариф за слив стоков для владельцев частных автоцистерн-ассенизаторов составляет 15 грн за кубометр, так же как и установленный НКРЕКП для жителей с централизованным водоотведением в многоэтажных домах", - пояснили в городском совете.