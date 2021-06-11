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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 11 » 14:44:30

Ассенизаторам вернули старые тарифы, чтобы они не повышали цены на откачку выгребных ям

Вчера, 14:44:30 582 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ассенизаторам вернули старые тарифы, чтобы они не повышали цены на откачку выгребных ям

 Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Житомира предоставила рекомендации приостановить действие дополнительного соглашения между КП "Житомирводоканал" и поставщиками услуг по перевозке жидких бытовых отходов до 1 сентября 2021 года. Соответственно ассенизаторам вернули старые тарифы, которые действовали до мая.

Об этом 11 июня сообщил Житомирский городской совет.

Напомним, в мае с частными ассенизаторами водоканал заключил дополнительное соглашение, согласно которому втрое повысили тарифы на слив жидких бытовых отходов: с 15 до 45 грн за куб. м.

В мэрии отмечают, что из-за остановки действия соглашения перевозчики жидких бытовых отходов не имеют оснований для повышения цен за предоставление своих услуг.
 

"Из-за ситуации, в которой оказались жители частного сектора, дополнительный договор между КП "Житомирводоканал" и ассенизаторами приостановлен, и до 1 сентября 2021 года тариф за слив стоков для владельцев частных автоцистерн-ассенизаторов составляет 15 грн за кубометр, так же как и установленный НКРЕКП для жителей с централизованным водоотведением в многоэтажных домах", - пояснили в городском совете.


Предыстория


В Житомире в начале мая ассенизаторные службы, откачивающие стоки из канализационных ям в частном секторе, объявили забастовку. Причина - значительное повышение тарифов на слив жидких бытовых отходов.

В городском совете объяснили, что тарифы вынуждены поднять из-за фиксации в сбросах превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Спустя несколько дней ассенизаторныйе службы все же подписали новые договора с Житомирводоканалом и закончили забастовку.
Тэги: ассенизатор, тарифы, Житомир, водоканал
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