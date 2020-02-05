Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 05.02.2020    22:56:43
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 5 » 15:15:40

В Житомире резко повысили цены на воду

Сегодня, 15:54:40 3087 19 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире резко повысили цены на воду

 В Житомире на 30% выросли тарифы на водоснабжение и водоотвод. Об изменении тарифов в текущем году КП «Житомирводоканал» сообщил «Журналу Житомира» сегодня 5 февраля, в день вступления в силу постановления НКРЕКП №283 от 4 февраля 2020 об установлении новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.
«На заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которое состоялось 4 февраля 2020, было утверждено Постановление №283 от 04.02.2020 г. О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 16 июня 2016 № 1141 об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год », - говорится в сообщении водоканала.

 

Новые тарифы, начиная с 5 февраля 2020, составляют:

  • централизованное водоснабжение - 11,724 грн / м
  • централизованный водоотвод - 13,680 грн / м

Напомним, с 28 сентября 2019 житомиряне платили по следующим тарифам:
  • водоснабжение - 9,060 грн / м (с НДС);
  • за водоотвод - 10,368 грн / м (с НДС).

Таким образом, по сравнению с предыдущими, новые тарифы выросли: водоснабжение - на 29,4%, водоотвод - на 31,9%.
Тэги: тарифы, Житомир, вода, водоканал
Комментариев: 18
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:04:22, Сегодня
-11

Ну что, не зря на майдане скакали, а потом зеленую мразь выбирали.
Mykhailo
7 Михаил (Mykhailo)   • 17:27:13, Сегодня
+1

Сложно поспорить.
Но в логическом ряду скакания на граблях явно не хватает "не зря жирного порося выбирали". Или вы считаете выбор его скорее положительным событием?
Muz
9 Игорь (Muz)   • 17:41:17, Сегодня
+3

Мы еще когда-то не зря независимость нареферендовали...потом Накравчучили, Накучмили, потом еще не зря пчеловода "цирукиничогонекрали" выбирали, потом уголовника. После уже намайданили и "зелёную мразь" выбрали)
И всё эти годы забывали тебя спросить, как правильно жить)
Antisvinomir1
13 Johnny (Antisvinomir1)   • 18:25:44, Сегодня
-8

Ну так поэтому и живете все эти годы в дерьме, что ненавидите правду о себе о своей недостране.
Semen1952
2 Semen (Semen1952)   • 16:28:08, Сегодня
+4

Как там петиция по отставке Никитина?
Захлебнулась в новых тарифах на канализацию.?
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:33:50, Сегодня
-11

Какая петиция? Стадо может только петь гимн и носить вышиванки.
Muz
10 Игорь (Muz)   • 17:42:31, Сегодня
+1

Эй...оно еще может минусить правду! )
Месть_королевы_Анны
3 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 16:30:54, Сегодня
+5

Это в собаках сколько теперь платить надо?
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:32:48, Сегодня
-6

38 попугаев и ведро их дерьма.
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:37:09, Сегодня
-2

Мало подняли. Надо сразу на 300%, чтобы майдан вспомнили.
Mykhailo
8 Михаил (Mykhailo)   • 17:31:23, Сегодня
+3

Именно. Очень жаль, что неизбежные последствия глупости так отсрочили, не все осознают причинно-следственную связь.

Нет бы сразу, не отходя от кассы, в 14-м:
-скакал? на тебе +300% стоимости ЖКХ, "реформу медицины", зп в 3 раза меньше, повестку и безнаказанных убийц-"патриотов".
Muz
11 Игорь (Muz)   • 17:43:54, Сегодня
0

При Януковиче такого точно не было бы. Щаз бы как в сказке жили бы.
Muz
12 Игорь (Muz)   • 17:51:53, Сегодня
+2

Калгариан, ты и до майдана поливал все тут дерьмом. В чём твоя проблема? У тебя уже лет 10 суть постов тут не меняется... меняется лишь объект твоего недовольства.
Свали уже в какой-нить райский уголок на Земле и обрети покой) А то перенервничаешь и загнешься тут)
Antisvinomir1
14 Johnny (Antisvinomir1)   • 18:27:33, Сегодня
-4

Да свалю, не переживай, у меня нет ограничений.
Из вашего недогосударства и так уже миллионы валят.
melan
15 melan (melan)   • 18:56:53, Сегодня
+2

тут не поспоришь, молодежь действительно бежит из страны.
Antisvinomir1
17 Johnny (Antisvinomir1)   • 20:04:16, Сегодня
-3

А что в Украине делать нормальному человеку?
Наблюдать как мрази в вышиванках у власти воруют миллионы под пение гимна??
vovik-zt
16 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 18:58:49, Сегодня
+5

Почитав новину, стало сумно, прочитав коменти - стало ще сумніше...
dakar
18 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:46:04, Сегодня
0

Я сумував коли бачив результати виборів
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus