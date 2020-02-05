В Житомире резко повысили цены на воду

В Житомире на 30% выросли тарифы на водоснабжение и водоотвод. Об изменении тарифов в текущем году КП «Житомирводоканал» сообщил «Журналу Житомира
» сегодня 5 февраля, в день вступления в силу постановления НКРЕКП №283 от 4 февраля 2020 об установлении новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.
«На заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которое состоялось 4 февраля 2020, было утверждено Постановление №283 от 04.02.2020 г. О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 16 июня 2016 № 1141 об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год », - говорится в сообщении водоканала.
Новые тарифы, начиная с 5 февраля 2020, составляют:
- централизованное водоснабжение - 11,724 грн / м
- централизованный водоотвод - 13,680 грн / м
Напомним, с 28 сентября 2019 житомиряне платили по следующим тарифам:
- водоснабжение - 9,060 грн / м (с НДС);
- за водоотвод - 10,368 грн / м (с НДС).
Таким образом, по сравнению с предыдущими, новые тарифы выросли: водоснабжение - на 29,4%, водоотвод - на 31,9%.
Но в логическом ряду скакания на граблях явно не хватает "не зря жирного порося выбирали". Или вы считаете выбор его скорее положительным событием?
И всё эти годы забывали тебя спросить, как правильно жить)
Захлебнулась в новых тарифах на канализацию.?
Нет бы сразу, не отходя от кассы, в 14-м:
-скакал? на тебе +300% стоимости ЖКХ, "реформу медицины", зп в 3 раза меньше, повестку и безнаказанных убийц-"патриотов".
Свали уже в какой-нить райский уголок на Земле и обрети покой) А то перенервничаешь и загнешься тут)
Из вашего недогосударства и так уже миллионы валят.
Наблюдать как мрази в вышиванках у власти воруют миллионы под пение гимна??