Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 10.02.2020    23:08:43
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 10 » 13:41:43

Водоканал объяснил, почему у житомирян существенно вырастут суммы в платежках

Сегодня, 14:04:43 2755 17 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Водоканал объяснил, почему у житомирян существенно вырастут суммы в платежках

 В Житомире выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Начиная с 5 февраля 2020 года, действующий тариф с НДС составляет: централизованное водоснабжение - 11,724 грн/куб. м, централизованное водоотведение - 13,680 грн/куб. м.

Как объясняют в КП "Житомирводоканал", подорожание услуг водоснабжения и водоотведения обусловлено прежде всего включением в составляющую тарифа средств на возврат кредита Всемирного банка. Именно за эти средства проводится реконструкция канализационной системы Житомира. В структуре тарифа 2020 года инвестиционная составляющая выросла с 4-5% до 21%.
 

"Хотя любое повышение тарифа в обществе воспринимается негативно, в этом есть позитив: мы постепенно отходим от бюджетов и тарифов "проедания" и начинаем инвестировать в наше предприятие", - отмечает руководитель водоканала Андрей Никитин.


Говоря об инвестиционном проценте, который изменился в структуре тарифа, директор предприятия отмечает, что 1/7 - это та часть, которая не касается Всемирного банка, а именно: закупка техники, реконструкция канализационных насосных станций, разработка проектов по водоснабжению. Другая, самая большая часть - это обслуживание кредита Всемирного банка и процентов по нему.

Во время брифинга в горсовете руководитель предприятия показал, как выглядит тариф в нашем городе по сравнению с тарифами в Житомирской области, а также по сравнению с другими областными центрами. Отмечено, что в Житомире самый низкий тариф среди крупных городов нашей области. А по сравнению с другими областными центрами Житомир занимает 6 место.
Тэги: Житомир, водоканал, тарифы, вода
Комментариев: 17
Яблочный
1 Алексей Федорович (Яблочный)   • 14:09:02, Сегодня
+5

"Хотя у населения денег станет меньше, но у нас то их будет больше".
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 14:13:17, Сегодня
+7

"Хотя любое повышение тарифа в обществе воспринимается негативно, в этом есть позитив..."
Никитин, ты е...анутый???
electrician
13 IGOR (electrician)   • 18:34:01, Сегодня
+2

Интересно девки пляшут !
Какой-то Никитин взял кредит , а я со своей пенсии должен его погашать !?
Он ещё и хитровые...ный !
Sandra
3 Sandra (Sandra)   • 15:16:51, Сегодня
+4

Старые насосы меняют на насосы WILO. Связь Никитина и WILO неоспорима. С них он получит еще откатов ведро, а мы должны платить за их псевдомодернизацию.
Karab
6 Сергей (Karab)   • 16:20:46, Сегодня
-1

интересное замечание. А можно уточнить, что за насосы WILO? Я знаю, что Вы человек в теме, поэтому спрашиваю.
RaID
9 Сергій (RaID)   • 16:42:59, Сегодня
-2

«З трьох насосів, які мають потужність усього 4 кВт працює один, і завантажений він на 70%. Ми маємо ще один насос резервний та резерв, розрахований на пожежогасіння, тому ми маємо тут насосну станцію із трьох насосів, але якщо говорити безпосередньо про енергозбереження, то з 220 кВт, які споживала ця насосна станція до реконструкції, зараз ми знизили споживання до 20 кВт. Якщо перевести це в кошти, то, приблизно, за один тиждень ми економимо 3 тисячі гривень. Окрім того, набагато зменшились пориви на ділянках, які знаходяться після цієї насосної станції і стабілізувався тиск в мешканців. Це ті переваги які ми отримали після реконструкції», - розповів директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін.

https://www.zhitomir.info/news_176748.html
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 16:53:13, Сегодня
+2

это текст от Никитина, ему веры нет....
злые языки говорят, что частотники там уже давно стояли, так что про т.н. "экономию" Никитин врёт.
melan
4 melan (melan)   • 15:37:38, Сегодня
+5

......включением в составляющую тарифа средств на возврат кредита....

как кредит вернут, то цену уменьшат??? долбанутая страна.
Berserk80
5 Yuriy Bichurin (Berserk80)   • 16:18:38, Сегодня
+5

"подорожание услуг водоснабжения и водоотведения обусловлено прежде всего включением в составляющую тарифа средств на возврат кредита Всемирного банка. Именно за эти средства проводится реконструкция канализационной системы Житомира. " Чет про бабку с семками вспомнил. -Бабка, чего семочки такие дорогие?
-Так ведь доллар растет!
Однако радует что аж мвф спонсирует наш водоканал. Вот вот песок перестанет литься из труб и все ларьки и автоматы с питьевой водой обанкротятся.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:39:53, Сегодня
+2

Никитин без образования, Без профильного диплома. Постоянные отключения и грязная вода в кранах сделал свое черное дело. Больницы переполнены больными
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:41:20, Сегодня
+2

Каждый день ездит в Киев домой. Туда-сюда, а откуда деньги?
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 16:55:27, Сегодня
+1

грачей на блаблакаре берёт....
Dimm
12 Димм (Dimm)   • 17:56:02, Сегодня
+2

От продажи питьевой воды бутилированной и на разлив
Sams2
14 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:42:07, Сегодня
+4

Интересно по реконструкции - что будет сделано и в какие сроки? Я так понимаю, что после реконструкции будет экономия, так может именно за счет нее и отдавать кредит, а то как-то ро базарному получается:
- Бабка, почему у всех семечки по 10 копеек, а у тебя по 20?
- Так 20 больше!
Semen1952
15 Semen (Semen1952)   • 20:14:53, Сегодня
0

Продайте нам Никитина. Заплатим дорого. Нам тоже нужны еврокредиты.
Vvvetal
16 Vetal (Vvvetal)   • 21:43:54, Сегодня
0

покращення від слуг народу, невстиг подвійними платіжками за газ нарадуватись, тепер за воду щастя прийде. Ви зробили це разом!
1-10 11-11
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus