Водоканал объяснил, почему у житомирян существенно вырастут суммы в платежках

В Житомире выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Начиная с 5 февраля 2020 года, действующий тариф с НДС составляет
: централизованное водоснабжение - 11,724 грн/куб. м, централизованное водоотведение - 13,680 грн/куб. м.
Как объясняют в КП "Житомирводоканал", подорожание услуг водоснабжения и водоотведения обусловлено прежде всего включением в составляющую тарифа средств на возврат кредита Всемирного банка. Именно за эти средства проводится реконструкция канализационной системы Житомира
. В структуре тарифа 2020 года инвестиционная составляющая выросла с 4-5% до 21%.
"Хотя любое повышение тарифа в обществе воспринимается негативно, в этом есть позитив: мы постепенно отходим от бюджетов и тарифов "проедания" и начинаем инвестировать в наше предприятие", - отмечает руководитель водоканала Андрей Никитин.
Говоря об инвестиционном проценте, который изменился в структуре тарифа, директор предприятия отмечает, что 1/7 - это та часть, которая не касается Всемирного банка, а именно: закупка техники, реконструкция канализационных насосных станций, разработка проектов по водоснабжению. Другая, самая большая часть - это обслуживание кредита Всемирного банка и процентов по нему.
Во время брифинга в горсовете руководитель предприятия показал, как выглядит тариф в нашем городе по сравнению с тарифами в Житомирской области, а также по сравнению с другими областными центрами. Отмечено, что в Житомире самый низкий тариф среди крупных городов нашей области. А по сравнению с другими областными центрами Житомир занимает 6 место.
Никитин, ты е...анутый???
Какой-то Никитин взял кредит , а я со своей пенсии должен его погашать !?
Он ещё и хитровые...ный !
https://www.zhitomir.info/news_176748.html
злые языки говорят, что частотники там уже давно стояли, так что про т.н. "экономию" Никитин врёт.
как кредит вернут, то цену уменьшат??? долбанутая страна.
-Так ведь доллар растет!
Однако радует что аж мвф спонсирует наш водоканал. Вот вот песок перестанет литься из труб и все ларьки и автоматы с питьевой водой обанкротятся.
- Бабка, почему у всех семечки по 10 копеек, а у тебя по 20?
- Так 20 больше!