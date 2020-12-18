С 1 января в Житомире вырастут тарифы на воду: сколько будем платить

«Тариф изменится на 15,9%. На сегодня наш тариф составляет 25 грн 40 коп. с НДС за кубический метр стоков и воды. Он будет составлять 29 грн 45 коп. за стоки и воду. Для абонентов, у которых есть только централизованное водоснабжение и водоотвод, изменения произойдут следующим образом: + 17% на централизованное водоснабжение и + 15% на водоотведение. Новый тариф вступит в силу с 1 января 2021 года», - говорит директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.

«Реагенты, хочу остановиться на этом, потому что понимаю, что будут вопросы, как от увеличения тарифа изменится качество услуг, качество воды или экологическая ситуация. Если в предыдущие годы я всегда говорил, что мы пока строимся, нам необходимо повышать тариф в рамках кредита Всемирного банка, чтобы завтра было лучше, то сегодня мы можем сказать, что у нас есть определенные результаты. Определенная часть увеличения играет свою роль, и мы имеем положительный результат после реконструкции южного магистрального трубопровода. Это касается увеличения давления и стабильной подачи воды в районы промышленной зоны, нижней Полевой, Заречаны, Станишовка и определенной части центра города. Также путем увеличения тарифа в части реагентов в следующем году планируется существенно улучшить качество воды из крана. В реагентах есть составляющая - активированный уголь - и весной мы должны загрузить наши фильтры этим активированным углем. Это уберет негативное влияние реки Тетерев в смысле вкуса и запаха. Мы рассчитываем, что этот реагент покажет себя лучше и потребители почувствуют приятную, нормальную воду из крана», - рассказывает Андрей Никитин.