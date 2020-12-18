Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Декабрь » 18 » 14:33:36

С 1 января в Житомире вырастут тарифы на воду: сколько будем платить

Сегодня, 15:01:27 253 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 января в Житомире вырастут тарифы на воду: сколько будем платить

 С 1 января 2021 года в Житомире состоится повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение. Об этом сегодня, 18 декабря, во время пресс-брифинга рассказал директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.

В общем тариф увеличится на 15,9% или на 4 грн за кубический метр, передает сайт Житомир инфо.
 

«Тариф изменится на 15,9%. На сегодня наш тариф составляет 25 грн 40 коп. с НДС за кубический метр стоков и воды. Он будет составлять 29 грн 45 коп. за стоки и воду. Для абонентов, у которых есть только централизованное водоснабжение и водоотвод, изменения произойдут следующим образом: + 17% на централизованное водоснабжение и + 15% на водоотведение. Новый тариф вступит в силу с 1 января 2021 года», - говорит директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.




На рост тарифа влияют такие факторы как погашение кредита Всемирного банка, заработная плата, электроэнергия, реагенты, амортизация и подкачка воды. По словам директора КП «Житомирводоканал» Андрея Никитина, весной 2021 года житомиряне почувствуют улучшение качества воды.
 

«Реагенты, хочу остановиться на этом, потому что понимаю, что будут вопросы, как от увеличения тарифа изменится качество услуг, качество воды или экологическая ситуация. Если в предыдущие годы я всегда говорил, что мы пока строимся, нам необходимо повышать тариф в рамках кредита Всемирного банка, чтобы завтра было лучше, то сегодня мы можем сказать, что у нас есть определенные результаты. Определенная часть увеличения играет свою роль, и мы имеем положительный результат после реконструкции южного магистрального трубопровода. Это касается увеличения давления и стабильной подачи воды в районы промышленной зоны, нижней Полевой, Заречаны, Станишовка и определенной части центра города. Также путем увеличения тарифа в части реагентов в следующем году планируется существенно улучшить качество воды из крана. В реагентах есть составляющая - активированный уголь - и весной мы должны загрузить наши фильтры этим активированным углем. Это уберет негативное влияние реки Тетерев в смысле вкуса и запаха. Мы рассчитываем, что этот реагент покажет себя лучше и потребители почувствуют приятную, нормальную воду из крана», - рассказывает Андрей Никитин.


Напоследок, директор КП «Житомирводоканал» отметил, что в Житомире тариф на водоснабжение является наименьшим в области.

Как сообщал «Журнал Житомира», КП «Житомирводоканал» планирует в 2022 году еще повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение.

 


Скриншоты с презентации КП «Житомирводоканал» / Times.Zt
Тэги: Водоснабжение, тарифы, Житомир, водоканал
Комментариев: 3
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 15:09:17, Сегодня [Материал]
+1

Обласні водоканали?
Хтось чув про Білоцерківську, Новомосковську, Бердянську чи Уманську області? Чи я територіально-адміністративну реформу проспав?
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 15:23:36, Сегодня [Материал]
0

Добре що тарифи інших міст показали, відразу видохнув і на душі легше стало)))
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 15:39:58, Сегодня [Материал]
0

Заєбі...сь! Нарешті діждали! А то платиш ті копійки - аж сором бере!))
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