Забастовка ассенизаторов в Житомире. Мэрия объяснила, почему подняли тарифы на вывоз нечистот

"Перевозчики, грубо нарушая условия заключенного и действующего договора, во-первых, отказываются устанавливать на свои автомобили GPS-устройства и предоставлять данные КП "Житомирводоканал" (по состоянию на 06.05.2021 мы получили данные только от 4 перевозчиков из 32), во-вторых, стоки, которые они сбрасывают на очистные сооружения нашего предприятия, в разы превышают установленные нормативы предельно допуснимих концентраций", - информируют коммунальщики.

"Во время последних замеров, проведенных коммунальным предприятием, было установлено превышение предельной допустимой концентрации сточных вод в 20 раз. Эта система работает в центральное водоотведения города, и житомиряне платят за перекачку и переработку сточных вод, впадающих затем в реку Тетерев. Мы должны понимать: 20-кратное превышение допустимых предельных норм концентрации означает, что водоканал должен в большем количестве тратить и электрической энергии для того, чтобы в нашу реку попадала чистая вода. Умножение на 20 исключает работу частных ассенизаторов. Поэтому договорились об определении не 20-кратного размера пересчета тарифов, а трехкратного", - рассказал заместитель городского головы Сергей Кондратюк.