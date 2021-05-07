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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 7 » 12:17:07

Забастовка ассенизаторов в Житомире. Мэрия объяснила, почему подняли тарифы на вывоз нечистот

Сегодня, 12:45:07 250 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Забастовка ассенизаторов в Житомире. Мэрия объяснила, почему подняли тарифы на вывоз нечистот

 В Житомире ассенизаторные службы, которые откачивают стоки из канализационных ям в частном секторе, объявили забастовку. Причина - значительное повышение тарифов на слив жидких бытовых отходов.

7 мая КП "Житомирводоканал" сообщило, что тарифы вынуждены повысить из-за фиксации в сбросах превышения предельно допустимых концентраций азота, фосфатов и других загрязняющих веществ. Нечистоты в 20 раз превышают предельную норму.

В водоканале отмечают, что сейчас частные ассенизаторы отказываются от подписания нового договора: работать по новым тарифам и установить на автомобили GPS.
 

"Перевозчики, грубо нарушая условия заключенного и действующего договора, во-первых, отказываются устанавливать на свои автомобили GPS-устройства и предоставлять данные КП "Житомирводоканал" (по состоянию на 06.05.2021 мы получили данные только от 4 перевозчиков из 32), во-вторых, стоки, которые они сбрасывают на очистные сооружения нашего предприятия, в разы превышают установленные нормативы предельно допуснимих концентраций", - информируют коммунальщики.


По информации мэрии, на встрече с владельцами автоцистерн было решено заключить временные дополнительные соглашения. Если водоканал выставлял счета за 1 куб. м - 15 грн, то временный тариф - 45 грн.
 

"Во время последних замеров, проведенных коммунальным предприятием, было установлено превышение предельной допустимой концентрации сточных вод в 20 раз. Эта система работает в центральное водоотведения города, и житомиряне платят за перекачку и переработку сточных вод, впадающих затем в реку Тетерев. Мы должны понимать: 20-кратное превышение допустимых предельных норм концентрации означает, что водоканал должен в большем количестве тратить и электрической энергии для того, чтобы в нашу реку попадала чистая вода. Умножение на 20 исключает работу частных ассенизаторов. Поэтому договорились об определении не 20-кратного размера пересчета тарифов, а трехкратного", - рассказал заместитель городского головы Сергей Кондратюк.

Тэги: Житомир, ассенизатор, горсовет, забастовка, водоканал
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