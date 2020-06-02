«Зимние» зонтики на Михайловской заменят разноцветными: на это потратят 27 тысяч

На пешеходной улице Михайловской начали снимать последние новогодние декорации: зонтики с разноцветной иллюминацией. По словам рабочих, во время демонтажа они обнаружили несколько зонтиков, которые уже не светились.
На месте "зимних" зонтиков появятся разноцветные, которые уже несколько лет подряд украшают Михайловскую в теплое время года, передает Житомир инфо
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"Обязательно будем вешать цветные зонтики. Это уже традиция. Это будут новые зонтики, потому что за сезон старые, к сожалению, портятся из-за погоды: дожди, ветер, выгорают на солнце", - рассказала секретарь городского совета Наталья Чиж.
По ее словам, украшать Михайловскую будет коммунальное предприятие, на балансе которого находится данный объект, соответственно новые зонтики покупать за средства этого предприятия.
В КП "Зеленбуд" рассказали, что новые разноцветные зонтики уже закуплены и появятся на Михайловской, как только позволит погода. За 210 зонтиков оплатили 26,7 тыс. грн (с НДС).
ФОТО: Житомир инфо
яскраві локації місту не потрібні? за 26 тисяч можна залатати аж 60 "квадратів".
З.Ы. а в Олиевской ОТГ везде свеженький ровный асфальт....