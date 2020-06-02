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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 2 » 14:16:40

«Зимние» зонтики на Михайловской заменят разноцветными: на это потратят 27 тысяч

Сегодня, 14:24:58 535 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Зимние» зонтики на Михайловской заменят разноцветными: на это потратят 27 тысяч

 На пешеходной улице Михайловской начали снимать последние новогодние декорации: зонтики с разноцветной иллюминацией. По словам рабочих, во время демонтажа они обнаружили несколько зонтиков, которые уже не светились.

На месте "зимних" зонтиков появятся разноцветные, которые уже несколько лет подряд украшают Михайловскую в теплое время года, передает Житомир инфо.
 

"Обязательно будем вешать цветные зонтики. Это уже традиция. Это будут новые зонтики, потому что за сезон старые, к сожалению, портятся из-за погоды: дожди, ветер, выгорают на солнце", - рассказала секретарь городского совета Наталья Чиж.


По ее словам, украшать Михайловскую будет коммунальное предприятие, на балансе которого находится данный объект, соответственно новые зонтики покупать за средства этого предприятия.

В КП "Зеленбуд" рассказали, что новые разноцветные зонтики уже закуплены и появятся на Михайловской, как только позволит погода. За 210 зонтиков оплатили 26,7 тыс. грн (с НДС).





ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, улица Михайловская, зонтики
Комментариев: 5
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 15:08:37, Сегодня [Материал]
-5

удивляюсь, в городе куча проблем и с каждым городом только по нарастающей, а они зонтики покупают на 26 тыс, подсветку зданию на 600 тыс ...
HOUSE
2 Sergey (HOUSE)   • 15:13:08, Сегодня [Материал]
-5

Лучше бы дороги сделали или освещение в переулках а не эти зонтики. От них никакого толку.
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 15:24:46, Сегодня [Материал]
+3

дороги роблять і освітлення теж (ніби в останні роки з ним взагалі проблем мало).

яскраві локації місту не потрібні? за 26 тисяч можна залатати аж 60 "квадратів".
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 17:29:10, Сегодня [Материал]
0

На второстепенных улицах вообще дорог нету, одни направления. Какие нафиг яскрави локации?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 17:35:22, Сегодня [Материал]
0

это киевская напротив яскравой локации второстепенная улица?

З.Ы. а в Олиевской ОТГ везде свеженький ровный асфальт....
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