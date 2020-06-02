Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.06.2020    18:08:46
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 2 » 15:29:45

С ж/д вокзала Житомира начали курсировать пригородные поезда

Сегодня, 15:56:03 267 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
С ж/д вокзала Житомира начали курсировать пригородные поезда

 С 1 июня 2020 года в регионах, где ослабляются противоэпидемические мероприятия, в том числе в Житомирской области, позволили перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Следовательно, вчера с железнодорожного вокзала Житомира отправились первые поезда.

В настоящее время возобновлено курсирование пригородных поездов по двум направлениям: Житомир-Фастов и Житомир-Коростень. Купить билеты можно в пригородных кассах.



Юго-Западная железная дорога пока не сообщает, когда возобновят курсирование по другим направлениям, в частности в Бердичев и Новоград-Волынский.

Напоминаем, согласно новым правилам, пассажиры должны быть в защитных масках, а при посадке в вагон у них измеряют температуру тела.
Тэги: поезда, Карантин, Житомир, железная дорога
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus