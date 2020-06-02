С ж/д вокзала Житомира начали курсировать пригородные поезда

С 1 июня 2020 года в регионах, где ослабляются противоэпидемические мероприятия, в том числе в Житомирской области, позволили перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.
Следовательно, вчера с железнодорожного вокзала Житомира отправились первые поезда.
В настоящее время возобновлено курсирование пригородных поездов по двум направлениям: Житомир-Фастов и Житомир-Коростень. Купить билеты можно в пригородных кассах.
Юго-Западная железная дорога пока не сообщает, когда возобновят курсирование по другим направлениям, в частности в Бердичев и Новоград-Волынский.
Напоминаем, согласно новым правилам
, пассажиры должны быть в защитных масках, а при посадке в вагон у них измеряют температуру тела.