В Житомире велосипедисты устроят протест под стенами управления полиции

Велосипедное сообщество Житомира выходит на протест. Житомиряне, которые активно пользуются велосипедами и велолюбители, должны сегодня собраться у здания патрульной полиции на Крошне.
Как стало известно "Журналу Житомира
", цель протеста - показать, что велосипедисты полноправные участники дорожного движения.
По словам организаторов протеста, акцию проводят именно возле Управления патрульной полиции, ведь на днях руководители отдела безопасности полиции при согласовании документов по разметке дорожного покрытия улиц заявили: "Да сколько же тех велосипедистов в Житомире?!"
Это стало последней каплей и велообщина решила показать свою решительность.
Протест состоится
"За последнее время в Житомире, как и в большинстве городов Украины ничего не сделано для того, чтобы повысить безопасность велосипедистов. Требуем изменений на дорогах! Велосипедисты/велосипедистки - полноправные участники дорожного движения. Если руководство отдела безопасности дорожного движения УПП в Житомирской области позволяет себе публичные высказывания: "Да сколько же тех велосипедистов в Житомире?!" при согласовании проектных документов по разметке дорожного покрытия улиц, то велогромада должна показать свою решимость", - говорят организаторы.
в 10:00 возле УПП в Житомирской области (г. Житомир, ул. Покровская, 92).
Стоит добавить, что в последние годы в Житомире были попытки создания велосипедных полос на улицах города, в частности на Большой Бердичевской
. Полиция считает, что велополосы нанесены с нарушениями
и их ширина должна составлять 1,5 м. Поэтому, по состоянию на июнь 2020 года, в Житомире есть всего 200 метров велосипедной полосы на улице Небесной Сотни
, которые соответствуют всем нормам. Отметим, что соседняя Винница сейчас имеет разветвленную велосипедную сеть протяженностью более 70 км.
Украина может быть первой в мире и предложить новую структуру.
А может и оставить Авакова.