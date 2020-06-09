В Житомире велосипедисты устроят протест под стенами управления полиции

"За последнее время в Житомире, как и в большинстве городов Украины ничего не сделано для того, чтобы повысить безопасность велосипедистов. Требуем изменений на дорогах! Велосипедисты/велосипедистки - полноправные участники дорожного движения. Если руководство отдела безопасности дорожного движения УПП в Житомирской области позволяет себе публичные высказывания: "Да сколько же тех велосипедистов в Житомире?!" при согласовании проектных документов по разметке дорожного покрытия улиц, то велогромада должна показать свою решимость", - говорят организаторы.