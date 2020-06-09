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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 9 » 07:51:39

В Житомире велосипедисты устроят протест под стенами управления полиции

Сегодня, 23:45:12 1435 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире велосипедисты устроят протест под стенами управления полиции

 Велосипедное сообщество Житомира выходит на протест. Житомиряне, которые активно пользуются велосипедами и велолюбители, должны сегодня собраться у здания патрульной полиции на Крошне.

Как стало известно "Журналу Житомира", цель протеста - показать, что велосипедисты полноправные участники дорожного движения.

По словам организаторов протеста, акцию проводят именно возле Управления патрульной полиции, ведь на днях руководители отдела безопасности полиции при согласовании документов по разметке дорожного покрытия улиц заявили: "Да сколько же тех велосипедистов в Житомире?!"

Это стало последней каплей и велообщина решила показать свою решительность.


 

"За последнее время в Житомире, как и в большинстве городов Украины ничего не сделано для того, чтобы повысить безопасность велосипедистов. Требуем изменений на дорогах! Велосипедисты/велосипедистки - полноправные участники дорожного движения. Если руководство отдела безопасности дорожного движения УПП в Житомирской области позволяет себе публичные высказывания: "Да сколько же тех велосипедистов в Житомире?!" при согласовании проектных документов по разметке дорожного покрытия улиц, то велогромада должна показать свою решимость", - говорят организаторы.


Протест состоится в 10:00 возле УПП в Житомирской области  (г. Житомир, ул. Покровская, 92).

Стоит добавить, что в последние годы в Житомире были попытки создания велосипедных полос на улицах города, в частности на Большой Бердичевской. Полиция считает, что велополосы нанесены с нарушениями и их ширина должна составлять 1,5 м. Поэтому, по состоянию на июнь 2020 года, в Житомире есть всего 200 метров велосипедной полосы на улице Небесной Сотни, которые соответствуют всем нормам. Отметим, что соседняя Винница сейчас имеет разветвленную велосипедную сеть протяженностью более 70 км.











Тэги: велосипед, протест, Житомир, полиция, велосипедисты
Комментариев: 8
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:02:17, Сегодня [Материал]
+1

и все дружно нарушают правила дорожного движения, когда едут по Михайловской, МОЛОДЦИ!!! Крутая борьба :)
garold
3 Кonstantin (garold)   • 12:40:44, Сегодня [Материал]
-1

Точно все?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 12:59:32, Сегодня [Материал]
+1

на фотках видно парочку белых ворон....
Zefir
2 Моє місто (Zefir)   • 09:51:17, Сегодня [Материал]
+4

Молодці! Тощо наша поліція недолуга це факт! Потрібно ім про це нагадувати. А ще повна бездіяльність поліції в нашому місті! Скоро інші громадяни міста будуть їм висказувати свої зауваження, щодо бездіяльності. Дочекаються.
Гражданин
5 Гражданин (Гражданин)   • 13:52:37, Сегодня [Материал]
-3

Сейчас полиция всех стран вызывает вопросы.
Украина может быть первой в мире и предложить новую структуру.

А может и оставить Авакова.
Mykhailo
7 Михаил (Mykhailo)   • 13:55:18, Сегодня [Материал]
0

В Китае нормально справилась что с вирусом, что с майданом, и никакие печеньки и восторги посольства США не помешали.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 14:05:48, Сегодня [Материал]
0

это у этих мразей в методичках так негромайдан толерантно называецца - полиция вызывает вопросы
Dezmond
6 Евгений (Dezmond)   • 13:54:06, Сегодня [Материал]
+2

Ничего против велосипедистов не имею, всегда считаю их полноценными участниками дорожного движения. Но, исключительно по моим наблюдениям, больше половины ездят в наушниках. Вы что, смертники? Как можно при таком (плохо-организованном) движении ездить в наушниках? Я, просто переходя дорогу на зеленый сигнал, их снимаю, так как ожидать можно что угодно.
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