Полиция открыла уголовное дело по факту событий на проспекте Независимости

По факту событий на проспекте Независимости в Житомире полиция открыла уголовное производство. Как сообщал "Журнал Житомира
", 24 декабря вечером вблизи строительства автозаправочной станции состоялась несколькочасовая акция протеста местных жителей.
Во время ее проведения водитель автомобиля Volkswagen Transporter сбил мужчину
.
Установлено, что за рулем транспортного средства находился 36-летний житель г. Павлограда Днепропетровской области. Он был доставлен в отделение полиции, где было получено объяснение относительно указанного события. Также мужчине провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Пострадавший, 39-летний житомирянин, предварительно, получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов. Ему предоставлялась медицинская помощь без госпитализации.
"По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего ограничения свободы"
, - добавляют в полиции.