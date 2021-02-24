Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 24.02.2021    19:29:31
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 24 » 13:21:45

Задержанные на акции протеста житомиряне подадут заявление о чрезмерном применении силы полицией

Сегодня, 13:35:45 823 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Задержанные на акции протеста житомиряне подадут заявление о чрезмерном применении силы полицией

 Двое житомирян, которых задержали 23 февраля на площади Королёва во время мирной акции протеста в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко планируют обращаться с заявлением о чрезмерном применении силы со стороны правоохранителей.

Об этом в телефонном комментарии изданию Житомир инфо рассказал Валерий Арушанян.

Мужчина говорит, что по его мнению применение силы со стороны полиции было необоснованным, а самих правоохранителей было едва ли не больше, чем протестующих на площади Королёва.
 

«Телесных повреждений у меня нет и, насколько я знаю, у Сергея тоже. Они били, конечно. Меня не так сильно, как Сергея. Когда он спорил, то они давали там пинки. Есть ли там повреждения? Вряд ли. Мы ребята взрослые и я думаю, что здесь не о чем говорить. Речь идет просто о чрезмерном применении силы во время мирной акции протеста. Чрезмерное и необоснованное использование спецподразделения во время мирной акции протеста. Я был в 17:45 на месте за 15 минут до начала акции. И эти машины, потом нас увозили, машины спецназа, я их уже видел. Это спецподразделение национальной полиции уже было на месте за 15 минут до того. То есть, они уже заранее знали, что будут использовать спецподразделение. Иначе они бы не приехали. Я не думаю, что они там были для того, чтобы усилить, или там недостаточно было людей, там было достаточное количество полицейских: и патрульной полиции, и полиции общественного порядка, или как она там сейчас называется. Этого было достаточно и их было, как минимум, не меньше протестующих, а то и больше. Я думаю, что к концу их собралось вдвое больше, чем самих протестующих. То есть, они скорее всего готовились к использованию силы, или к срыву акции протеста», – рассказывает житомирянин Валерий Арушанян.


В течение дня оба мужчины планируют подать заявление на неправомерные, по их мнению, действия правоохранителей.

«Надеюсь, что сегодня успеем это сделать. Это нужно сделать юридически правильно. Нам обещали помочь юристы, чтобы мы оформили все правильно в рамках закона. На незаконные действия правоохранителей во время мирной акции протеста», – говорит Валерий Арушанян.

Общественные активисты анонсируют проведение еще одной акции протеста вечером 24 февраля на площади Королёва в Житомире. Начало в 18:30.

Напомним, вечером 23 в Житомире во время протеста против заключения Сергея Стерненко полиция жестко задержала двух активистов – Валерия Арушаняна и Сергея Григорчука.
 

Видео: Суспільне
Тэги: полиция, активисты, протест, Стерненко, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 10
Karab
1 Сергей (Karab)   • 13:56:16, Сегодня [Материал]

Арушанян соскучился по солнечной Армении, но все равно никак не может покинуть просторы злой, продажной Украины. Где был Арушанян, когда был конфликт между Арменией и Азербайджаном? Вопрос риторический
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:14:26, Сегодня [Материал]

Смешно было от заголовка о "жёстком" задержании этих утырков. А они ещё и сопли размазывают ))
Где-то я уже такое видел.. А, вспомнил - "Мама, вызывай ментов" ))
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:20:59, Сегодня [Материал]

https://youtu.be/rLheBamOXGw
Gerhadriger
4 Dark (Gerhadriger)   • 14:46:42, Сегодня [Материал]

На "мирной акции протеста" поджигают шини? Вот чисто для себя хочеться узнать, акцию протеста они анонсировали ( та что была вчера), был ли аннонс про поджиг шин? Если да, тогда где команда МЧС или хотя б огнетушители? Если нет, тогда что это бред? Давайте уже при возложении цветов Шевченок 9 марта будем жечь шини. Официально и все такое.
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:00:04, Сегодня [Материал]

Ахаха, ну чого ще треба було чекати від хитрожопого професійного "активіста"?
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 15:54:46, Сегодня [Материал]

"Меня не так сильно, как Сергея. Когда он спорил, то они давали там пинки. Есть ли там повреждения? Вряд ли. Мы ребята взрослые и я думаю, что здесь не о чем говорить. Речь идет просто о чрезмерном применении силы во время мирной акции протеста."
Нужно было в них из травмата пострелять, потом спустить на подвал, там хорошенько отмудохать и пласкогубцами пальцы позажимать, так, как их ушлепок Стерненко делал с похищеным депутатом одесского горсовета. Вот после этого, можно было бы и интервью давать о чрезмерном применении.
TarasS
7 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 16:36:05, Сегодня [Материал]

"Нужно было в них из травмата пострелять, потом спустить на подвал, там хорошенько отмудохать и пласкогубцами пальцы позажимать..."

Сколько нереализованных секс-фантазий у рыхлого ресторанного пузана с гомосексуальными наклонностями...
Artmaker
8 Евгений (Artmaker)   • 17:00:27, Сегодня [Материал]

При чем тут фантазии, пузатое, очкастое чмо? В материалах дела по Стерненко все вышеизложенное зафиксировано, на основании чего он и получил свои законные 7.
А ты, если хочешь получить, не стесняйся, пиши в личку)
TarasS
10 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 19:03:16, Сегодня [Материал]

Нет, пузатое ресторанное чмо. Там, где ты написало "нужно было..." - это именно твои фантазии. Потому, что в реальной жизни тот же Стерненко тебя размажет по стенке. И Арушанян тебя размажет.

В реальной жизни ты ходишь, стыдливо опустив глаз в асфальт, ничем не выдавая своего пламенного антифашизма. Прыжки, кривляния, страстные проклятия в адрес Украины и её защитников - у тебя происходят только виртуально на ЖЖ.

"А ты, если хочешь получить, не стесняйся, пиши в личку"

С темы спрыгивать не надо. Ты очень хотел пострелять в Арушаняна. Устроить вам очную ставку?
Vovik-RF
9 Vovik (Vovik-RF)   • 17:28:54, Сегодня [Материал]

"Чрезмерное применение силы", да?
Да дали бы их мне на 1,5-2 минуты, они бы не рады были, шо их родители, таки, зачали
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus