Задержанные на акции протеста житомиряне подадут заявление о чрезмерном применении силы полицией

«Телесных повреждений у меня нет и, насколько я знаю, у Сергея тоже. Они били, конечно. Меня не так сильно, как Сергея. Когда он спорил, то они давали там пинки. Есть ли там повреждения? Вряд ли. Мы ребята взрослые и я думаю, что здесь не о чем говорить. Речь идет просто о чрезмерном применении силы во время мирной акции протеста. Чрезмерное и необоснованное использование спецподразделения во время мирной акции протеста. Я был в 17:45 на месте за 15 минут до начала акции. И эти машины, потом нас увозили, машины спецназа, я их уже видел. Это спецподразделение национальной полиции уже было на месте за 15 минут до того. То есть, они уже заранее знали, что будут использовать спецподразделение. Иначе они бы не приехали. Я не думаю, что они там были для того, чтобы усилить, или там недостаточно было людей, там было достаточное количество полицейских: и патрульной полиции, и полиции общественного порядка, или как она там сейчас называется. Этого было достаточно и их было, как минимум, не меньше протестующих, а то и больше. Я думаю, что к концу их собралось вдвое больше, чем самих протестующих. То есть, они скорее всего готовились к использованию силы, или к срыву акции протеста», – рассказывает житомирянин Валерий Арушанян.