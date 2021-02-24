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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 24 » 08:34:30

В Житомире во время акции в поддержку Стерненко полиция жестко задержала активистов. ВИДЕО

Сегодня, 08:39:33 1399 35 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире во время акции в поддержку Стерненко полиция жестко задержала активистов. ВИДЕО

 Вечером 23 февраля несколько десятков житомирян вышли на протест против заключения бывшего активиста "Правого сектора", блогера Сергея Стерненко.

Акция протеста началась в 18:00 на площади Королева, возле здания облгосадминистрации. Впоследствии между протестующими и полицией произошло столкновение: при попытке зажечь шины полиция жестко задержала двух активистов - Валерия Арушаняна и Сергея Григорчука.
 


Задержанных отвезли в районное управление полиции на улице Леси Украинки. После дачи показаний мужчин отпустили, им инкриминируют статью 185 КУоАП "Злостное неповиновение законным требованиям сотрудников полиции".
 
 


 

Версия полиции


Через час после задержания активистов на Facebook-странице полиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента во время массового мероприятия.
 

"Сегодня, 23 февраля, возле здания областной госадминистрации на площади Королева в г. Житомире состоялась акция граждан в поддержку известного активиста, приговоренного к заключению. Правопорядок обеспечивали полицейские и нацгвардейцы.

Во время массового мероприятия участники демонстрировали намерение поджечь принесенные с собой шины. На замечание полицейских диалога не реагировали, а когда правоохранители попытались забрать шины, препятствовали им. Поэтому двух участников акции полицейские доставили в отдел для установления их личностей и выяснения обстоятельств происшествия.

По состоянию на 20:30 все процессуальные действия с доставленными в районное управление полиции завершены. Мужчины покинули помещение", – информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


Полицейские отмечают, что в соответствии со ст. 39 Конституции Украины граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

"Однако это должно происходить цивилизованным способом без создания угрозы безопасности окружающих людей", - добавляют правоохранители.
 

Дело Стерненко


Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и трех месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Суд постановил взять под стражу Стерненко в зале суда. Его уже вывезли в СИЗО, информирует "Громадське".



В 2015 году активиста и в то время лидера одесской ячейки организации "Правый сектор" Сергея Стерненко задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека.

Правоохранители отметили, что "жертвой" Стерненко и другого руководителя "Правого сектора" – Руслана Демчука – стал депутат Коминтерновского районного совета Одесской области Сергей Щербич. За несколько дней до того, как Щербич должен был получить мандат депутата одного из райсоветов Одесской области, его вызвали на встречу, а оттуда увезли в неизвестном направлении с мешком на голове, били и требовали отказаться от депутатства. Об этом заявлял сам депутат, он вроде бы узнал Стерненко и Демчука среди своих похитителей.



Отмечалось, якобы неизвестные вызвали Сергея Щербича на встречу, похитили, избивали и требовали отказаться от депутатства. Стерненко говорит, что не знает, действительно ли Щербича похищали, однако свою причастность к этому отрицает.

Правоохранители также обвиняли Стерненко в похищении депутата ради денег.

"Подозревали меня в похищении того же Щербича с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн", – говорит активист.

По этому подозрению 8 сентября 2015 года в доме активиста провели обыск, во время которого, по словам Стерненко, он добровольно отдал правоохранителям оружие, кторое было у него дома: пневматический пистолет, стартовый (шумовой) пистолет и коллекционный нож. Из-за стартового пистолета правоохранители также обвинили Стерненко в незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 263 УК).

После обыска силовики увезли Стерненко и Демчука в следственное управление, сообщили о подозрении и по решению Приморского райсуда Одессы взяли под стражу. И уже 11 сентября Апелляционный суд разрешил Стерненко выйти под залог в размере 60 тысяч гривен. Деньги собрали в тот же день и обоих подозреваемых освободили из-под стражи.

Дело о похищении депутата растянулось более чем 5 лет, а за это время, по словам активиста, 90% заседаний не производились или из-за неявки потерпевшего или прокурора.

Сам Стерненко считает обвинения против него сфабрикованным и говорит, что они основываются лишь на заявлении самого Щербича. К тому же бывшего депутата он называет "человеком Труханова" и заявляет, что якобы именно поэтому он написал заявление о похищении и нападении.
Тэги: Стерненко, активисты, протест, столкновения, полиция
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Комментариев: 35
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 08:59:09, Сегодня [Материал]

Стесняюсь спросить... То есть, этот очкастый дрыщ похитил мордатого быдлана, вывез его за город, довел там до слез подсрачниками и отнял 330 гривен. И за это получил 7 лет. Так было дело?
SlavaNibiru
11 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:35:24, Сегодня [Материал]

Очки появились недавно, для придания бойцу интеллигентности.
Ивасик
22 Телесик (Ивасик)   • 13:39:50, Сегодня [Материал]

Если погуглить больше инфы по делу о похищении, то становится понятным, что в похищении участвовало несколько человек. Так что сарказм про дрыща такой себе)
predi
26 predi (predi)   • 14:47:52, Сегодня [Материал]

І де ці "несколько человек", коли звинувальний вирок базується на показаннях лише одного свідка котрий навіть не з'явився на суд?
Чи брехня одного "свідка" вважається безумовною доказовою базою в кримінальному провадженні?
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 09:05:31, Сегодня [Материал]

"В Житомире во время акции в поддержку Стерненко полиция жестко задержала активистов"

Второй день отличные новости. Просто праздник какой-то)))
sonnet
31 вадик (sonnet)   • 15:14:08, Сегодня [Материал]

А шо ти св'яткуєш?
leon_ztmr
32 Алексей (leon_ztmr)   • 15:53:08, Сегодня [Материал]

Какая тебе разница? Иди нах.
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 09:14:41, Сегодня [Материал]

Просто, символически хотели поджечь шины, а потом также символически покидаться брусчаткой, расписать здания матюками.Просто символически... Пагана полиция!!!!
predi
4 predi (predi)   • 09:15:27, Сегодня [Материал]

"Циплят по осіні рахують".
Це не перемога російських фашистських сил.
Це початок їхнього кінця. Тільки вони ще про це не знають.
А справа сфабрикована і розсиплеться в апеляційних інстанціях найближчим часом.
І Стерненко вийде вже зовсім в іншому статусі і для нього будуть відкриті двері навіть у Верховну Раду, бо його люди підтримають.
Ось тоді у нього і буде широке поле діяльності по викоріненню російського фашизму . То ж все йде добре!
Hoakina
20 Марина (Hoakina)   • 13:01:30, Сегодня [Материал]

На 4. І нащо він в ВР?
predi
27 predi (predi)   • 14:51:17, Сегодня [Материал]

Це питання не до мене, а до виборців бо підтримка є і велика .
SlavaNibiru
29 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:02:12, Сегодня [Материал]

Велика підтримка не означає добра для країни. Останні президентські вибори тому свідчення.
sonnet
30 вадик (sonnet)   • 15:06:05, Сегодня [Материал]

Це вже питання іншої площини.
Armen21
5 МАКС (Armen21)   • 09:18:56, Сегодня [Материал]

Віримо! Так і буде!!!:)
bobrikov
6 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:19:55, Сегодня [Материал]

кучка имбилицов с шинами, все правильно сделали... только жесткости в задержании я не увидел... слабенько как то их...
TarasS
7 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 09:21:55, Сегодня [Материал]

Нехер жечь шины в Житомире и портить воздух. Валите в Одессу и жгите по месту происшествия.
Crespito
8 Hernan (Crespito)   • 10:07:25, Сегодня [Материал]

О, подкопченный опять попиарится на шынах захотел, жаль по рогам мало настреляли
MAS-ter
13 Mast (MAS-ter)   • 11:18:15, Сегодня [Материал]

точно
Sams2
9 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:11:59, Сегодня [Материал]

Очередная клоунада от нациков. Что поделать, национализм = слабоумие. Почему эти ущербные требовали освободить Стерненко под Житомирской облрадой - они, вероятно, и сами не смогут ответить. Им сказали -они и пошли. В Киеве эти "активисты" проявляли свой патриотизЬм за 250 гривен, сколько они стоят в Житомире - не знаю.
Так как это мероприятие не имело никакого смысла в плане освобождения этого полоумного нацика, то есть у меня подозрение, что эта "толпа" из 20 человек пришла праздновать 23 февраля, но не знала как.
TarasS
10 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 10:24:51, Сегодня [Материал]

"этого полоумного нацика"

Он еще и зигует?
predi
16 predi (predi)   • 11:31:39, Сегодня [Материал]

" за 250 гривен"
Ти, синька, переплутало події бо там були не проплачені тітушки з ОПЗЖ, а українці і переплутав 250 грамову посуду, в котру наливаєш з 250 гривнами.
Налий, налижись в черговий раз, св'ято відьм продовжується!
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 10:38:38, Сегодня [Материал]

скучно
одни псы Авакова слегка покусывают других псов Авакова. Ролевые игры у них такие.

интересно зачем на заезде на зону обычного бандита поднимают такой хайп?
predi
15 predi (predi)   • 11:25:38, Сегодня [Материал]

"зачем на заезде на зону обычного бандита поднимают такой хайп?"
А шо пупкін вже сидить?
Во блін не посмійте це зробить , він ще не до кінця дотрахав скрепи, дайте йому час щоб расеюшка з колін впала на повну жопу!
pushistik13
17 Пушистик (pushistik13)   • 11:56:56, Сегодня [Материал]

ты из какой своры, блохастик?
или так, шавка на подсосе....
predi
28 predi (predi)   • 14:55:44, Сегодня [Материал]

"ты из какой своры, блохастик?"
В принципі здавалось що я розмовляю з людиною, але вислови "свора", чи стая це прямі ознаки твоєї приналежності до скотини.
А зі скотами я не розмовляю, бо не знаю їх мови!)))))
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