В Житомире во время акции в поддержку Стерненко полиция жестко задержала активистов. ВИДЕО

Вечером 23 февраля несколько десятков житомирян вышли на протест против заключения бывшего активиста "Правого сектора", блогера Сергея Стерненко.
Акция протеста началась в 18:00 на площади Королева, возле здания облгосадминистрации. Впоследствии между протестующими и полицией произошло столкновение: при попытке зажечь шины полиция жестко задержала двух активистов - Валерия Арушаняна и Сергея Григорчука.
Задержанных отвезли в районное управление полиции на улице Леси Украинки. После дачи показаний мужчин отпустили, им инкриминируют статью 185 КУоАП "Злостное неповиновение законным требованиям сотрудников полиции".
Версия полиции
Через час после задержания активистов на Facebook-странице полиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента во время массового мероприятия.
"Сегодня, 23 февраля, возле здания областной госадминистрации на площади Королева в г. Житомире состоялась акция граждан в поддержку известного активиста, приговоренного к заключению. Правопорядок обеспечивали полицейские и нацгвардейцы.
Во время массового мероприятия участники демонстрировали намерение поджечь принесенные с собой шины. На замечание полицейских диалога не реагировали, а когда правоохранители попытались забрать шины, препятствовали им. Поэтому двух участников акции полицейские доставили в отдел для установления их личностей и выяснения обстоятельств происшествия.
По состоянию на 20:30 все процессуальные действия с доставленными в районное управление полиции завершены. Мужчины покинули помещение", – информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Полицейские отмечают, что в соответствии со ст. 39 Конституции Украины граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.
"Однако это должно происходить цивилизованным способом без создания угрозы безопасности окружающих людей", - добавляют правоохранители.
Дело Стерненко
Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и трех месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Суд постановил взять под стражу Стерненко в зале суда. Его уже вывезли в СИЗО, информирует "Громадське".
В 2015 году активиста и в то время лидера одесской ячейки организации "Правый сектор" Сергея Стерненко задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека.
Правоохранители отметили, что "жертвой" Стерненко и другого руководителя "Правого сектора" – Руслана Демчука – стал депутат Коминтерновского районного совета Одесской области Сергей Щербич. За несколько дней до того, как Щербич должен был получить мандат депутата одного из райсоветов Одесской области, его вызвали на встречу, а оттуда увезли в неизвестном направлении с мешком на голове, били и требовали отказаться от депутатства. Об этом заявлял сам депутат, он вроде бы узнал Стерненко и Демчука среди своих похитителей.
Отмечалось, якобы неизвестные вызвали Сергея Щербича на встречу, похитили, избивали и требовали отказаться от депутатства. Стерненко говорит, что не знает, действительно ли Щербича похищали, однако свою причастность к этому отрицает.
Правоохранители также обвиняли Стерненко в похищении депутата ради денег.
"Подозревали меня в похищении того же Щербича с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн", – говорит активист.
По этому подозрению 8 сентября 2015 года в доме активиста провели обыск, во время которого, по словам Стерненко, он добровольно отдал правоохранителям оружие, кторое было у него дома: пневматический пистолет, стартовый (шумовой) пистолет и коллекционный нож. Из-за стартового пистолета правоохранители также обвинили Стерненко в незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 263 УК).
После обыска силовики увезли Стерненко и Демчука в следственное управление, сообщили о подозрении и по решению Приморского райсуда Одессы взяли под стражу. И уже 11 сентября Апелляционный суд разрешил Стерненко выйти под залог в размере 60 тысяч гривен. Деньги собрали в тот же день и обоих подозреваемых освободили из-под стражи.
Дело о похищении депутата растянулось более чем 5 лет, а за это время, по словам активиста, 90% заседаний не производились или из-за неявки потерпевшего или прокурора.
Сам Стерненко считает обвинения против него сфабрикованным и говорит, что они основываются лишь на заявлении самого Щербича. К тому же бывшего депутата он называет "человеком Труханова" и заявляет, что якобы именно поэтому он написал заявление о похищении и нападении.