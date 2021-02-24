В Житомире во время акции в поддержку Стерненко полиция жестко задержала активистов. ВИДЕО

"Сегодня, 23 февраля, возле здания областной госадминистрации на площади Королева в г. Житомире состоялась акция граждан в поддержку известного активиста, приговоренного к заключению. Правопорядок обеспечивали полицейские и нацгвардейцы.



Во время массового мероприятия участники демонстрировали намерение поджечь принесенные с собой шины. На замечание полицейских диалога не реагировали, а когда правоохранители попытались забрать шины, препятствовали им. Поэтому двух участников акции полицейские доставили в отдел для установления их личностей и выяснения обстоятельств происшествия.



По состоянию на 20:30 все процессуальные действия с доставленными в районное управление полиции завершены. Мужчины покинули помещение", – информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.