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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 22 » 13:15:12

Надоело ждать: активные житомиряне разработали проект разметки для велосипедистов и подали его в мэрию. ФОТО

Сегодня, 13:43:12 1053 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Надоело ждать: активные житомиряне разработали проект разметки для велосипедистов и подали его в мэрию. ФОТО

 Пока городские власти бездействует, активные житомиряне и велосипедисты сами разработали план дорожной разметки с велополосами на проспекте Независимости.

Соответствующий проект велосипедисты подали в канцелярию городского совета 22 сентября во всемирный День без автомобилей, информирует Times.zt.
 

«Сегодня мы организовали акцию День без автомобилей, чтобы представить общественности наш план по велорозметке на проспекте Независимости. За последние 3 года ничего не было сделано в плане велоструктуры, поэтому мы решили взять инициативу в свои руки, предложить идею для решения вопроса. Мы уже разработали схему по ул. Ивана Мазепы, проспекту Независимости, немного Небесной сотни. Сами ездили, измерили ширину улиц, думали, где это возможно сделать. Сейчас мы представляем готовый проект и после окончания акции мы подаем документы Сергею Сухомлину. Также просим создать комиссию, которая будет думать, как воплощать нашу идею», - рассказал Андрей Бабак, член ОО «Клуб велосипедистов г. Житомира «ВелоЖитомир».


Велосипедисты теперь ждут встречи с городским головой Сергеем Сухомлиным.

Напомним, ранее мэр Житомира заявлял, что велосипедные полосы появятся на улице Качиньского и Чудновской.









ФОТО: Times.zt
Тэги: Житомир, разметка, велосипедисты, велосипед
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:50:53, Сегодня [Материал]
+1

Хорошая идея. Под выборы может и прокатит.
ZKZTUA
2 Andrii (ZKZTUA)   • 16:12:16, Сегодня [Материал]
0

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