Надоело ждать: активные житомиряне разработали проект разметки для велосипедистов и подали его в мэрию. ФОТО

«Сегодня мы организовали акцию День без автомобилей, чтобы представить общественности наш план по велорозметке на проспекте Независимости. За последние 3 года ничего не было сделано в плане велоструктуры, поэтому мы решили взять инициативу в свои руки, предложить идею для решения вопроса. Мы уже разработали схему по ул. Ивана Мазепы, проспекту Независимости, немного Небесной сотни. Сами ездили, измерили ширину улиц, думали, где это возможно сделать. Сейчас мы представляем готовый проект и после окончания акции мы подаем документы Сергею Сухомлину. Также просим создать комиссию, которая будет думать, как воплощать нашу идею», - рассказал Андрей Бабак, член ОО «Клуб велосипедистов г. Житомира «ВелоЖитомир».