Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 10.06.2020    10:35:04
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 9 » 15:20:48

«Требуем изменений на дорогах»: велосипедисты в Житомире устроили акцию протеста. ФОТО

Вчера, 15:47:48 1555 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Требуем изменений на дорогах»: велосипедисты в Житомире устроили акцию протеста. ФОТО

 Сегодня, 9 июня, в Житомире возле управления патрульной полиции прошла анонсированная акция протеста велосипедистов. Участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Велосипедисты - полноценные участники дорожного движения"; "Требуем изменений на дорогах"; "Полиция против велосипедистов" и другие.

Житомиряне требовали от полиции обратить внимание на безопасность велосипедистов и позволить сузить полосы движения транспорта, освободив лишнее пространство для создания велополос.
 

"На днях представители полиции в очередной раз продемонстрировали свое пренебрежительное отношение к велосипедистам на заседании Городской комиссии по безопасности дорожного движения. При обсуждении схем организации дорожного движения полицейский выразил нецелесообразность учитывать интересы велосипедистов: "... и сколько их тех велосипедистов". Предварительно представители полиции неоднократно заявляли, что они не позволят велосипедистам двигаться по проезжей части: "... для этого есть гидропарк и скверы". Велосипедисты требуют внести изменения в существующие схемы ОДД и сузить левые полосы, освободив лишнее пространство в т.ч. под создание велополос", - сообщил Дмитрий Ткачук, бывший заместитель мэра, который присутствовал на акции протеста.


В последние годы в Житомире были попытки создания велосипедных полос на улицах города, в частности на Большой БердичевскойПолиция считает, что велополосы нанесены с нарушениями и их ширина должна составлять 1,5 м. Поэтому, по состоянию на июнь 2020 года, в Житомире есть всего 200 метров велосипедной полосы на улице Небесной Сотни, которые соответствуют всем нормам. Отметим, что соседняя Винница сейчас имеет разветвленную велосипедную сеть протяженностью более 70 км.
 
Фото от Житомир инфо














































Тэги: Житомир, протест, велосипедисты
Комментариев: 11
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:52:10, Вчера [Материал]
+4

людей мало, ну кто это делает в рабочий день...
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 16:04:37, Вчера [Материал]
+5

наскільки мені відомо, акцію спеціально проводили зранку в робочий день, щоб застати на місці керівництво. але до протестувальників вони так і не вийшли.
velcade
3 Санитар (velcade)   • 16:21:36, Вчера [Материал]
-1

карантин, маски, социальная дистанция... Хотят порядок, а сами?
Живу_на_Восточной
4 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 16:21:40, Вчера [Материал]
+4

О, потеплішало і фурлет з ткачуком прокинулися.

Дивно, що вони кивають в сторону поліції, сам фурлет ж казав що "велосмуга" на Бердичівській — неповноцінна, завузька і взагалі не велосмуга.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:18:46, Вчера [Материал]
-6

Выборы и депутаты подтягивают свое лекторат
Admiral8
6 Papa (Admiral8)   • 19:04:54, Вчера [Материал]
+6

девушка просит 25 см??? что это значит???8-0
bobrikov
7 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:13:55, Вчера [Материал]
+3

наша галя балованная... кому что нужно :)
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:17:20, Вчера [Материал]
-1

Оба депутата 5 лет у власти моглибы разрисовать велосипедные дороги точно так же как площадь Соборную. Что мешало ?Кстати Соборную площадь вернули в человеческий вид но не они А помните какие они светофоры поцепили ? Что -то у вас велосипедистов мало. Кто-то их разобрал на запчасти.
HOUSE
9 Sergey (HOUSE)   • 19:21:01, Вчера [Материал]
-1

Походу фурлет протрезвел или это так называется популизм. Так как за свою каденцию нахождения в структурах транспорта и дорог он в месте с ткачуком так и не сделали ничего.... кроме того что набили карманы свои бьюджетными деньгами. Как же стыдно им быть такими лицемерами.... ПОЗОР!!!
Cobalt
10 Cobalt (Cobalt)   • 20:21:59, Вчера [Материал]
+2

"Стучите - и отворится. Ищите - и обрящите..." (Евангелие)
Cobalt
11 Cobalt (Cobalt)   • 20:30:16, Вчера [Материал]
+4

Что-то делают, пытаются сто-то изменить. Не ноют, а делают.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus