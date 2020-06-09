«Требуем изменений на дорогах»: велосипедисты в Житомире устроили акцию протеста. ФОТО

Сегодня, 9 июня, в Житомире возле управления патрульной полиции прошла анонсированная акция протеста велосипедистов. Участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Велосипедисты - полноценные участники дорожного движения"; "Требуем изменений на дорогах"; "Полиция против велосипедистов" и другие.
Житомиряне требовали от полиции обратить внимание на безопасность велосипедистов и позволить сузить полосы движения транспорта, освободив лишнее пространство для создания велополос.
"На днях представители полиции в очередной раз продемонстрировали свое пренебрежительное отношение к велосипедистам на заседании Городской комиссии по безопасности дорожного движения. При обсуждении схем организации дорожного движения полицейский выразил нецелесообразность учитывать интересы велосипедистов: "... и сколько их тех велосипедистов". Предварительно представители полиции неоднократно заявляли, что они не позволят велосипедистам двигаться по проезжей части: "... для этого есть гидропарк и скверы". Велосипедисты требуют внести изменения в существующие схемы ОДД и сузить левые полосы, освободив лишнее пространство в т.ч. под создание велополос", - сообщил Дмитрий Ткачук, бывший заместитель мэра, который присутствовал на акции протеста.
В последние годы в Житомире были попытки создания велосипедных полос на улицах города, в частности на Большой Бердичевской
. Полиция считает, что велополосы нанесены с нарушениями
и их ширина должна составлять 1,5 м. Поэтому, по состоянию на июнь 2020 года, в Житомире есть всего 200 метров велосипедной полосы на улице Небесной Сотни
, которые соответствуют всем нормам. Отметим, что соседняя Винница сейчас имеет разветвленную велосипедную сеть протяженностью более 70 км.
Фото от Житомир инфо
Дивно, що вони кивають в сторону поліції, сам фурлет ж казав що "велосмуга" на Бердичівській — неповноцінна, завузька і взагалі не велосмуга.