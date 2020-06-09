«Требуем изменений на дорогах»: велосипедисты в Житомире устроили акцию протеста. ФОТО

"На днях представители полиции в очередной раз продемонстрировали свое пренебрежительное отношение к велосипедистам на заседании Городской комиссии по безопасности дорожного движения. При обсуждении схем организации дорожного движения полицейский выразил нецелесообразность учитывать интересы велосипедистов: "... и сколько их тех велосипедистов". Предварительно представители полиции неоднократно заявляли, что они не позволят велосипедистам двигаться по проезжей части: "... для этого есть гидропарк и скверы". Велосипедисты требуют внести изменения в существующие схемы ОДД и сузить левые полосы, освободив лишнее пространство в т.ч. под создание велополос", - сообщил Дмитрий Ткачук, бывший заместитель мэра, который присутствовал на акции протеста.