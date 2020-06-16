8 улиц Житомира, где сузят полосы дорог для велосипедистов

На восьми улицах города Житомир планируют сузить левую полосу до 2,75 метра (вместо 3 метров), а на некоторых улицах ввести ограничение скорости 50 км/ч. Такой проект решения исполкома обнародовали на сайте городского совета сегодня 16 июня.
Как стало известно «Журналу Житомира
», на тех улицах, где имеются 2 полосы в одном направлении и, в частности, уже закончен ремонт дорожного покрытия, необходимо утвердить ширину левой полосы для движения автомобилей 2,75 метра.
Это такие улицы города:
- Победы (пл. Соборная - ул. Мира)
- Леха Качинского (пл. Соборная - мост через р. Каменку)
- Чудновская (мост через р. Каменку - Гидропарк)
- Киевская (пл. Соборная - путепровод на пл. Привокзальном)
- Большая Бердичевская (пл. Соборная - ул. Жуйко)
- Покровская (ул. Киевская - ул. Парниковая)
- Театральная (ул. Малая Бердичевская - ул. Михаила Грушевского)
- Михаила Грушевского (ул. Победы - ул. Независимости).
Также в проект решения говорится о том, чтобы «в условиях плотной исторической и/или существующей застройки на всей территории города для улиц, где осуществлено реконструкции и ширина проезжей части которых не превышает 18 м, принять максимальное расчетную скорость движения 50 км/ч
независимо от категории улицы».
Полиция Житомира против велосипедистов
Напомним, 9 июня несколько десятков житомирских велосипедистов приехали к управлению патрульной полиции, чтобы напомнить, что они являются полноправными участниками дорожного движения.
По словам организаторов акции «Поддержи велодвижения в Житомире», руководство отдела безопасности полиции отказывается согласовывать проектную документацию по разметке дорожного покрытия улиц, в которой предусмотрены велополосы, сужающие левую полосу движения на 25 см.
В сентябре 2019 житомиряне тестировали велополосы, предусмотренные в проектах капитального ремонта Большой Бердичевской, а после этого на заседании комиссии по безопасности дорожного движения выясняли, соответствует ли новая дорожная разметка государственно-строительным нормам.
В конце октября 2019 стало известно, что на начальника управления капитального строительства Вячеслава Глазунова патрульная полиция составила предписание за нарушение норм и стандартов безопасности дорожного движения при нанесении разметки на улице Большой Бердичевской.
В феврале 2020 начальника УКС оштрафовали на 255 грн за невыполнение предписания «о приведении в соответствие с ДБН и других нормативно-правовых документов в сфере безопасности дорожного движения дорожную разметку по улице Большая Бердичевская от площади Соборной до Старого бульвара».
Ну нарисуют новые, всё равно нужно будет рисковать, объезжая припаркованные машины...
От звірі, обібрали фактично бідного чиновника. Він мабуть ще й наперед заплатив, щоб не морочили голову до кінця року)
А штраф начальнику надо было влепить не 255 грн, а 255 тыс.грн, может это помогло бы...
Лайк, однозначно.