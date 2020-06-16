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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 16 » 17:11:52

8 улиц Житомира, где сузят полосы дорог для велосипедистов

Вчера, 18:23:11 2272 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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8 улиц Житомира, где сузят полосы дорог для велосипедистов

 На восьми улицах города Житомир планируют сузить левую полосу до 2,75 метра (вместо 3 метров), а на некоторых улицах ввести ограничение скорости 50 км/ч. Такой проект решения исполкома обнародовали на сайте городского совета сегодня 16 июня.

Как стало известно «Журналу Житомира», на тех улицах, где имеются 2 полосы в одном направлении и, в частности, уже закончен ремонт дорожного покрытия, необходимо утвердить ширину левой полосы для движения автомобилей 2,75 метра. 

Это такие улицы города:

  • Победы (пл. Соборная - ул. Мира)
  • Леха Качинского (пл. Соборная - мост через р. Каменку)
  • Чудновская (мост через р. Каменку - Гидропарк)
  • Киевская (пл. Соборная - путепровод на пл. Привокзальном)
  • Большая Бердичевская (пл. Соборная - ул. Жуйко)
  • Покровская (ул. Киевская - ул. Парниковая)
  • Театральная (ул. Малая Бердичевская - ул. Михаила Грушевского)
  • Михаила Грушевского (ул. Победы - ул. Независимости).

Также в проект решения говорится о том, чтобы «в условиях плотной исторической и/или существующей застройки на всей территории города для улиц, где осуществлено реконструкции и ширина проезжей части которых не превышает 18 м, принять максимальное расчетную скорость движения 50 км/ч независимо от категории улицы».
 

Полиция Житомира против велосипедистов

Напомним, 9 июня несколько десятков житомирских велосипедистов приехали к управлению патрульной полиции, чтобы напомнить, что они являются полноправными участниками дорожного движения.

По словам организаторов акции «Поддержи велодвижения в Житомире», руководство отдела безопасности полиции отказывается согласовывать проектную документацию по разметке дорожного покрытия улиц, в которой предусмотрены велополосы, сужающие левую полосу движения на 25 см.

В сентябре 2019 житомиряне тестировали велополосы, предусмотренные в проектах капитального ремонта Большой Бердичевской, а после этого на заседании комиссии по безопасности дорожного движения выясняли, соответствует ли новая дорожная разметка государственно-строительным нормам.

В конце октября 2019 стало известно, что на начальника управления капитального строительства Вячеслава Глазунова патрульная полиция составила предписание за нарушение норм и стандартов безопасности дорожного движения при нанесении разметки на улице Большой Бердичевской.

В феврале 2020 начальника УКС оштрафовали на 255 грн за невыполнение предписания «о приведении в соответствие с ДБН и других нормативно-правовых документов в сфере безопасности дорожного движения дорожную разметку по улице Большая Бердичевская от площади Соборной до Старого бульвара».

Тэги: велодорожки, дороги, полиция, Житомир, велосипедисты
Комментариев: 8
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 18:29:11, Вчера [Материал]
+5

По Бердичевской уже нарисовано что-то, но это совершенно не мешает машинам там парковаться, а бездельная полиция как всегда ничего не делает.
Ну нарисуют новые, всё равно нужно будет рисковать, объезжая припаркованные машины...
European_Man
2 Viacheslav (European_Man)   • 20:02:30, Вчера [Материал]
+2

"В феврале 2020 начальника УКС оштрафовали на 255 грн за невыполнение предписания..."

От звірі, обібрали фактично бідного чиновника. Він мабуть ще й наперед заплатив, щоб не морочили голову до кінця року)
bda
3 ДДД (bda)   • 20:17:36, Вчера [Материал]
+1

"принять максимальное расчетную скорость движения 50 км/ч..", вроде, в городе и, так, 50 км/ч., иль, думают, везде знаки на "30" поставить?..
Admiral8
8 Papa (Admiral8)   • 07:52:56, Сегодня [Материал]
0

похоже эту статью писал велосипедист, а велосипедисты как правило не знают правила)
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:13:14, Вчера [Материал]
0

Ширина троллейбуса более 2.5 метра, ему нужно места для маневра, ему 2.75 метра - мало. Если троллейбус с "гармошкой" - тем более. Не знаю, можно ли Б.Бердичевскую, Киевскую, Мира, Щорса и Черняховского считать магистральными, но если так - то не менее 3 метров. Ну и если даже отрезать от полосы 25 см, то хватит ли этого, чтобы обустроить велодорожку шириной 1.5 метра?
А штраф начальнику надо было влепить не 255 грн, а 255 тыс.грн, может это помогло бы...
Dmitry
6 Dmitry (Dmitry)   • 01:22:29, Сегодня [Материал]
0

Думаете, он бы после этого руками расширил существующие улицы?) Да, хочется чтоб были велодорожки, но ширина дорожного полотна - как короткое одеяло: на всех не хватает.
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 07:20:03, Сегодня [Материал]
0

Так может и не стоит пытаться впихнуть невпихуемое? Не нужно ещё более усугублять ситуацию?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 22:39:45, Вчера [Материал]
-2

то есть велоси-педик вылезший за эти 25см подлежит немедленному истреблению.
Лайк, однозначно.
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