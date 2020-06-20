В Житомире велосипедисты провели яркую велоночь проехав по ночному городу. ВИДЕО

Вчера вечером 19 июня, на «Велоночь 2020» собралось почти 100 участников. Местом сбора велосипедистов стала площадь на улице Михайловской в Житомире.
Примерно в 22 часа колонна стартовала от фонтана и проехала по улицам Житомира: ул.Пушкинская, ул.Шевченко, ул.1 мая, ул.Витрука, заехали даже в Гидропарк. Преодолев за пару часов около 30 километров, велосипедисты вернулись на площадь Михайловскую к фонтану.
По словам организаторов мероприятия, цель пробега - привлечь внимание житомирян к здоровому образу жизни, а также к созданию инфракструктуры для велосипедистов в городе Житомир и в стране в целом.