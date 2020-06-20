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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 20 » 09:12:44

В Житомире велосипедисты провели яркую велоночь проехав по ночному городу. ВИДЕО

Сегодня, 09:23:07 1999 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире велосипедисты провели яркую велоночь проехав по ночному городу. ВИДЕО

 Вчера вечером 19 июня, на «Велоночь 2020» собралось почти 100 участников. Местом сбора велосипедистов стала площадь на улице Михайловской в Житомире.

Примерно в 22 часа колонна стартовала от фонтана и проехала по улицам Житомира: ул.Пушкинская, ул.Шевченко, ул.1 мая, ул.Витрука, заехали даже в Гидропарк. Преодолев за пару часов около 30 километров, велосипедисты вернулись на площадь Михайловскую к фонтану. 

По словам организаторов мероприятия, цель пробега - привлечь внимание житомирян к здоровому образу жизни, а также к созданию инфракструктуры для велосипедистов в городе Житомир и в стране в целом.

Напомним, первая «Велоночь» в Житомире состоялась в сентябре 2014 года и собрала около 300 житомирян.


В Житомире велосипедисты провели яркую велоночь

В Житомире велосипедисты провели яркую велоночь
 
Тэги: Житомир, велодорожки, велоночь, велосипедисты
Комментариев: 4
viking62
1 viking (viking62)   • 09:34:59, Сегодня [Материал]
+3

Город для людей и велосипедов!
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 10:57:56, Сегодня [Материал]
+3

Правильно, по пешеходной улице на велосипедах и по ночному городу без билетов.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:36:41, Сегодня [Материал]
+1

Велосипед это класс. Вас испугались и выдали указ больше десяти не собиратся. В следующий раз когда будете собираттся я тоже присоеденюсь...правда на "Яве" 1978 года выпуска. Не забудте обьявить.
Hoakina
4 Марина (Hoakina)   • 17:00:29, Сегодня [Материал]
0

жаль, не було анонсу події
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