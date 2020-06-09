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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 9 » 17:48:06

На Житомирщине расследуют растрату 1,6 млн грн: «скорую» купили втрое дороже её реальной цены

Вчера, 17:49:08 1653 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине расследуют растрату 1,6 млн грн: «скорую» купили втрое дороже её реальной цены

 В Житомирской области автомобиль скорой медицинской помощи, приобретенный через тендерные торги за 1,6 млн грн, оказался дешевле почти в три раза.

Как стало известно "Журналу Житомира", в растрате бюджетных средств подозревают поселкового голову.
 

"Общество (победитель тендерных торгов) обязалось в соответствии с определенной в договоре спецификации поставить поселковому совету автомобиль скорой медицинской помощи, за что на его счет из местного бюджета было перечислено 1 млн 610 тыс. грн. Однако на самом деле, по предварительному сговору директора общества и поселкового головы, поселковому совету поставлен автомобиль скорой медицинской помощи, который не соответствует определенной в договоре спецификации", - сообщили в прокуратуре Житомирской области.


Отмечается, что автомобиль также не отвечал тендерной документации, требованиям ДСТУ, а его реальная стоимость - почти в три раза меньше.



9 июня поселковому голове одного из поселковых советов Романовского района вручено уведомление о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге.

Кроме того, подозрения вручены еще двум фигурантам дела: директору предприятия, победившем в тендере и председателю тендерного комитета поселкового совета.

Досудебное расследование проводит Новоград-Волынский отдел полиции.
Тэги: скорая помощь, тендер, Житомирщина
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 17:51:20, Вчера [Материал]
+1

пшик
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:24:09, Вчера [Материал]
+2

И где они в камере? Вот с тем креслом его надо было на КПЗ и завести....А так он на вас с высока имел вас ввиду. Вы представляете мурло обворовало свое село, и селяне все об этом знают...а ему по.уй.
Pound
3 Life is life (Pound)   • 08:38:30, Сегодня [Материал]
+1

С.кі, що тут ще скажеш, а з нашим калічним законок і нічого не буде.
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