На Житомирщине расследуют растрату 1,6 млн грн: «скорую» купили втрое дороже её реальной цены

В Житомирской области автомобиль скорой медицинской помощи, приобретенный через тендерные торги за 1,6 млн грн, оказался дешевле почти в три раза.
Как стало известно "Журналу Житомира
", в растрате бюджетных средств подозревают поселкового голову.
"Общество (победитель тендерных торгов) обязалось в соответствии с определенной в договоре спецификации поставить поселковому совету автомобиль скорой медицинской помощи, за что на его счет из местного бюджета было перечислено 1 млн 610 тыс. грн. Однако на самом деле, по предварительному сговору директора общества и поселкового головы, поселковому совету поставлен автомобиль скорой медицинской помощи, который не соответствует определенной в договоре спецификации", - сообщили в прокуратуре Житомирской области.
Отмечается, что автомобиль также не отвечал тендерной документации, требованиям ДСТУ, а его реальная стоимость - почти в три раза меньше.
9 июня поселковому голове одного из поселковых советов Романовского района вручено уведомление о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге.
Кроме того, подозрения вручены еще двум фигурантам дела: директору предприятия, победившем в тендере и председателю тендерного комитета поселкового совета.
Досудебное расследование проводит Новоград-Волынский отдел полиции.