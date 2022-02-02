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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Февраль » 2 » 10:42:21

На севере Житомирщины «скорая» застряла по дороге на вызов к больному ребенку

Сегодня, 10:42:21 373 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На севере Житомирщины «скорая» застряла по дороге на вызов к больному ребенку

 На севере Житомирской области автомобиль скорой помощи по дороге на вызов застрял в снежном сугробе. "Скорая" направлялась к 4-летней девочке, у которой была высокая температура.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Следуя по населенному пункту (село Одрубы, - ред.), автомобиль застрял всеми колесами в снежном сугробе. Все попытки водителя выбраться из "ловушки" самостоятельно оказались тщетными. Вокруг стояла сплошная темнота и минусовая, морозная температура воздуха", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли бойцы ГСЧС из Народичей. Они собственноручно вытолкали "скорую" из сугроба и она прибыла в необходимое место назначения.

Ребенка, за которым направлялись медики, доставили в больницу в пгт Народичи.

Фото: ГСЧС
Тэги: Житомирщина, скорая помощь, сугроб
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