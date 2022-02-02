На севере Житомирщины «скорая» застряла по дороге на вызов к больному ребенку

На севере Житомирской области автомобиль скорой помощи по дороге на вызов застрял в снежном сугробе. "Скорая" направлялась к 4-летней девочке, у которой была высокая температура.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Следуя по населенному пункту (село Одрубы, - ред.), автомобиль застрял всеми колесами в снежном сугробе. Все попытки водителя выбраться из "ловушки" самостоятельно оказались тщетными. Вокруг стояла сплошная темнота и минусовая, морозная температура воздуха"
, - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли бойцы ГСЧС из Народичей. Они собственноручно вытолкали "скорую" из сугроба и она прибыла в необходимое место назначения.
Ребенка, за которым направлялись медики, доставили в больницу в пгт Народичи.
Фото: ГСЧС