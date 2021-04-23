На Житомирщине скорая помощь с пациентом застряла на бездорожье

В Житомирском районе скорая помощь везла в больницу пациента и застряла на сельской дороге. Инцидент произошел ночью 23 апреля в селе Писаревка.
На место происшествия медики вызвали спасателей, так как больной нуждался в немедленной госпитализации.
"Как выяснилось, автомобиль службы "103" двигался с вызова по псевдо-дороге и забуксовал в глубокой выбоине. В скорой находился больной, требующий немедленной госпитализации. Врачи сразу же вызвали на помощь спасателей"
, - информирует областное управлении Государственной службы Украины по ЧС.
Спасатели с помощью троса на пожарном автомобиле изъяли транспортное средство из ямы. Благодаря слаженным действиям пациента быстро доставили в больницу.