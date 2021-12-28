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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 28 » 13:37:01

Дорогу Высокая Печь – Барановка за 1 млрд грн отремонтирует фирма из Хмельницкой области

Сегодня, 13:37:01 196 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дорогу Высокая Печь – Барановка за 1 млрд грн отремонтирует фирма из Хмельницкой области

 Служба автомобильных дорог в Житомирской области провела тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-06-01 Барановка – Высокая Печь и намерена заключить соглашение с ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56». Об этом сообщается на портале Prozorro.

Ожидаемая стоимость закупки составила 1 млрд 40 млн грн. Участие в тендере приняли три фирмы: ООО «Ростдорстрой», ООО «Спільне Українсько-Німецьке Підприємство «Автострада» и ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56».

По результатам торгов, победу с предложением в 1 млрд 12 млн грн одержало ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56». 24 декабря было опубликовано сообщение о намерении заключить договор с ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56».



По условиям тендерной документации, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2023 года.

Напомним, автодорога Т-06-01 Барановка – Высокая Печь имеет общую протяженность 44,3 км. Она проходит через населенные пункты: Барановка, Залужное, Старочудновская Гута, Высокая Печь.

ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56» – основано в городе Хмельницкий в 1994 году. Уставный капитал – 4,4 млн грн. Основной вид деятельности – строительство дорог и автострад.

Тэги: Житомирщина, тендер, ремонт дорог
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