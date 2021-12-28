Дорогу Высокая Печь – Барановка за 1 млрд грн отремонтирует фирма из Хмельницкой области

Служба автомобильных дорог в Житомирской области провела тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-06-01 Барановка – Высокая Печь и намерена заключить соглашение с ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56». Об этом сообщается на портале Prozorro
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Ожидаемая стоимость закупки составила 1 млрд 40 млн грн. Участие в тендере приняли три фирмы: ООО «Ростдорстрой», ООО «Спільне Українсько-Німецьке Підприємство «Автострада» и ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56».
По результатам торгов, победу с предложением в 1 млрд 12 млн грн одержало ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56». 24 декабря было опубликовано сообщение о намерении заключить договор с ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56».
По условиям тендерной документации, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2023 года.
Напомним, автодорога Т-06-01 Барановка – Высокая Печь имеет общую протяженность 44,3 км. Она проходит через населенные пункты: Барановка, Залужное, Старочудновская Гута, Высокая Печь.
ЧАО «Хмельницьке ШБУ №56»
– основано в городе Хмельницкий в 1994 году. Уставный капитал – 4,4 млн грн. Основной вид деятельности – строительство дорог и автострад.