Почти 150 млн грн потратят на ремонт 5 км автодороги в Житомирской области

В Овручском районе Житомирской области проведут капитальный ремонт пятикилометрового участка автодороги М-21.
Речь идет о км 41+483 - 46+483 автомобильной дороги международного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, вблизи села Дубовый Гай.
По информации Службы автодорог, уже заключен договор на проведение работ.
Согласно результатам тендера
, подрядчиком будет ЧП «Автомагистраль». За ремонт 5 км автодороги компания получит 149 млн 53 тыс. гривен. Источник финансирования: областной бюджет.
Работы должны быть начаты весной и завершены до конца 2021 года.
Напомним, в 2019 году ремонт 15 километров этой же трассы
, от Житомира до Черняхова, стоил 155 млн гривен
.