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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 19 » 12:10:56

Почти 150 млн грн потратят на ремонт 5 км автодороги в Житомирской области

Сегодня, 12:11:56 1182 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почти 150 млн грн потратят на ремонт 5 км автодороги в Житомирской области

 В Овручском районе Житомирской области проведут капитальный ремонт пятикилометрового участка автодороги М-21.

Речь идет о км 41+483 - 46+483 автомобильной дороги международного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, вблизи села Дубовый Гай.

По информации Службы автодорог, уже заключен договор на проведение работ.

Согласно результатам тендера, подрядчиком будет ЧП «Автомагистраль». За ремонт 5 км автодороги компания получит 149 млн 53 тыс. гривен. Источник финансирования: областной бюджет.

Работы должны быть начаты весной и завершены до конца 2021 года.

Напомним, в 2019 году ремонт 15 километров этой же трассы, от Житомира до Черняхова, стоил 155 млн гривен.

Тэги: ремонт дорог, тендер, Житомирщина
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