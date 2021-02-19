Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 19.02.2021    14:04:33
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 19 » 12:08:45

На Житомирщине за 157 миллионов отремонтируют несколько километров автодороги

Сегодня, 12:29:48 358 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине за 157 миллионов отремонтируют несколько километров автодороги

 В Житомирской области до конца года капитально отремонтируют участок автодороги Н-02. Уже выбрали подрядчика и подписали договор на проведение работ. Об этом информирует Служба автомобильных дорог.
 

"Заключен договор на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-02/М-06 / - Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев - Софиевка на км 311+009 - км 315+766 вблизи села Вольнополье на Ружинщине", - отмечают дорожники.


Тендер на капитальный ремонт выиграло ЧП "Автомагистраль". За ремонт 4 км автодороги компания получит 157,27 млн гривен.
 
Скриншот с сайта Prozorro


Согласно условиям договора, новое дорожное покрытие будет иметь три слоя: выравнивающий из щебеночно-песчаной смеси, слой из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

"Кроме того, предусмотрено расширение пути и укладка новой дорожной одежды на тротуарах и 4-х смонтированных остановочных площадках", - добавляет САД.

Все работы должны быть выполнены до 31 грудня 2021 года.
Тэги: Житомирщина, тендер, ремонт дорог
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus