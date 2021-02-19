На Житомирщине за 157 миллионов отремонтируют несколько километров автодороги

В Житомирской области до конца года капитально отремонтируют участок автодороги Н-02. Уже выбрали подрядчика и подписали договор на проведение работ. Об этом информирует Служба автомобильных дорог.
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"Заключен договор на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-02/М-06 / - Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев - Софиевка на км 311+009 - км 315+766 вблизи села Вольнополье на Ружинщине", - отмечают дорожники.
на капитальный ремонт выиграло ЧП "Автомагистраль". За ремонт 4 км автодороги компания получит 157,27 млн гривен.
Скриншот с сайта Prozorro
Согласно условиям договора, новое дорожное покрытие будет иметь три слоя: выравнивающий из щебеночно-песчаной смеси, слой из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
"Кроме того, предусмотрено расширение пути и укладка новой дорожной одежды на тротуарах и 4-х смонтированных остановочных площадках"
, - добавляет САД.
Все работы должны быть выполнены до 31 грудня 2021 года.