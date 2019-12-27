Житомирская ОГА приобрела 18 машин почти на 8 миллионов гривен

Житомирская облгосадминистрация приобрела 18 автомобилей Renault Duster для медработников в сельской местности. Договор о приобретении автомобилей заключили с ООО «Полесье Моторс Групп».
Как сообщает Житомир лайф
, такое приобретение обойдется для бюджета области почти в 8 млн гривен. Стоимость одного автомобиля Renault Duster составляет 434 тыс. 400 грн с НДС.
На торгах единственным конкурентом «Полесье Моторс Групп» было ривненское ООО «ВИК ПАРТНЕР». Впрочем, его предложение было выше почти на 47 тыс. гривен, поэтому победителем в тендере стала житомирская фирма.
Конечными бенефициарными собственниками ООО «Полесье Моторс Групп» является Екатерина Машковская и Светлана Присяжнюк. Екатерина Машковская является женой Сергея Машковского, который в 2014-2016 рогах занимал должность председателя Житомирской облгосадминистрации.
Напомним, ранее Житомирская ОГА приобрела новенький Hyundai за 895 тыс. грн
.