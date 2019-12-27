Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 27.12.2019    20:09:05
|
2019 » Декабрь » 2716:38:45

Житомирская ОГА приобрела 18 машин почти на 8 миллионов гривен

Сегодня, 16:41:45 426 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская ОГА приобрела 18 машин почти на 8 миллионов гривен

 Житомирская облгосадминистрация приобрела 18 автомобилей Renault Duster для медработников в сельской местности. Договор о приобретении автомобилей заключили с ООО «Полесье Моторс Групп».

Как сообщает Житомир лайф, такое приобретение обойдется для бюджета области почти в 8 млн гривен. Стоимость одного автомобиля Renault Duster составляет 434 тыс. 400 грн с НДС.

На торгах единственным конкурентом «Полесье Моторс Групп» было ривненское ООО «ВИК ПАРТНЕР». Впрочем, его предложение было выше почти на 47 тыс. гривен, поэтому победителем в тендере стала житомирская фирма.

Конечными бенефициарными собственниками ООО «Полесье Моторс Групп» является Екатерина Машковская и Светлана Присяжнюк. Екатерина Машковская является женой Сергея Машковского, который в 2014-2016 рогах занимал должность председателя Житомирской облгосадминистрации.

Напомним, ранее Житомирская ОГА приобрела новенький Hyundai за 895 тыс. грн.
Тэги: Житомирщина, тендер, автомобили, ОГА
Комментариев: 1
rzk
1 rzk (rzk)   • 17:18:59, Сегодня
+1

Интересно в какой комплектации
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus