В житомирском Гидропарке пока лучше не купаться: в реке обнаружили фекальное загрязнение

"По санитарно-химическим показателям качество воды осталось на прежнем уровне, но вода стала хуже по бактериологическим показателям, а именно по содержанию лактозо-положительной кишечной палочки, которая обнаружена выше нормативного уровня. Наличие лактозо-положительной кишечной палочки говорит о свежем фекальном загрязнении", - сообщил начальник отдела лабораторного центра Юрий Лутай.

"Это могут быть различные санатории, лечебные учреждения, которые есть выше по течению, жилой сектор. То есть объекты, которые имеют выводы на реку. Кроме того, выше Гидропарке в Тетерев впадает река Гуйва и река Гнилопять. У нас есть результаты исследований воды в городе Бердичеве. Там вода в разы худшего качества, чем в реке Тетерев. Контроль за этим должна осуществлять Государственная экологическая инспекция, ей предоставлены для этого полномочия", - рассказал специалист лабораторного центра.