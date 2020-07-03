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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 3 » 14:40:32

В житомирском Гидропарке пока лучше не купаться: в реке обнаружили фекальное загрязнение

Вчера, 15:04:32 1281 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском Гидропарке пока лучше не купаться: в реке обнаружили фекальное загрязнение

 В реке Тетерев в житомирском Гидропарке областной лабораторный центр обнаружил превышение допустимого уровня кишечной палочки.

Лабораторный центр не рекомендует купаться в такой воде, говорится в сюжете "Суспільне Житомир".
 

"По санитарно-химическим показателям качество воды осталось на прежнем уровне, но вода стала хуже по бактериологическим показателям, а именно по содержанию лактозо-положительной кишечной палочки, которая обнаружена выше нормативного уровня. Наличие лактозо-положительной кишечной палочки говорит о свежем фекальном загрязнении", - сообщил начальник отдела лабораторного центра Юрий Лутай.


Сбросы в реку в районе Гидропарка могут осуществлять объекты, которые расположены выше по течению.
 

"Это могут быть различные санатории, лечебные учреждения, которые есть выше по течению, жилой сектор. То есть объекты, которые имеют выводы на реку. Кроме того, выше Гидропарке в Тетерев впадает река Гуйва и река Гнилопять. У нас есть результаты исследований воды в городе Бердичеве. Там вода в разы худшего качества, чем в реке Тетерев. Контроль за этим должна осуществлять Государственная экологическая инспекция, ей предоставлены для этого полномочия", - рассказал специалист лабораторного центра.


В то же время в центре добавили, что пригодной для купания в Житомире является вода в Богунском и Соколовском карьерах.
Тэги: купание, вода, Река, Тетерев
Комментариев: 4
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:48:10, Вчера [Материал]
+1

Кто же срет в Тетерев?))
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 19:35:40, Вчера [Материал]
+3

ЗАСРАНЦЫ! :)))))
Рашатумбай
3 Александр (Рашатумбай)   • 23:47:04, Вчера [Материал]
0

Водоочисні споруди Озерного
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:50:00, Вчера [Материал]
0

Тре подякувати мешанцям Тетерівкі які роблять зливи фекалій у річку поряд з якою живуть, а також оранам які це мають контролювати. Срати "за порогом" це така фішка у багатьох нажаль.
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