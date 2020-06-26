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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 26 » 14:14:15

В Житомире не рекомендуют купаться на пляжах Гидропарка

Сегодня, 14:34:15 382 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире не рекомендуют купаться на пляжах Гидропарка

 Областной лабораторный центр не рекомендует купаться житомирянам в реке Тетерев в районе Гидропарка. В воде обнаружено превышение биологического и химического потребления кислорода.

"Это свидетельствует о наличии в воде неочищенных или плохо очищенных канализационных стоков", - рассказал "Суспільному" начальник отдела областного лабораторного центра Юрий Лутай.

Начальник житомирского городского управления по чрезвычайным ситуациям Николай Дидкивский отрицает информацию о том, что в реку Тетерев в районе Гидропарка сбрасывают канализационные стоки.
 

"Превышение биологического и химического потребления кислорода связано с тем, что в реке был достаточно низкий уровень воды. Тетерев быстрее прогрелся и начались процессы, которые негативно повлияли на качество воды. Хочу официально сообщить, что на территории детского и взрослого пляжей Гидропарка работала комиссия, которая была создана распоряжением городского головы. И никаких канализационных истоков она не обнаружила. Их и не могло там быть, потому что некому эти сбросы делать", - отметил Дидкивский.


Следующий забор воды для исследования работники лабораторного центра планируют делать с 30 июня по 1 июля.
Тэги: вода, Тетерев, купание
Комментариев: 2
priatel
1 Андрей (priatel)   • 14:59:21, Сегодня [Материал]
0

Интересно,а кого оштрафовали за повышенное там что-то...Аааа никого...Так сделайте что-то для людей!!!!!!!!!
RaID
2 Сергій (RaID)   • 15:30:50, Сегодня [Материал]
+1

Ну так вище за течією річка тіче не через один населенний пункт.
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