В Житомире не рекомендуют купаться на пляжах Гидропарка

"Превышение биологического и химического потребления кислорода связано с тем, что в реке был достаточно низкий уровень воды. Тетерев быстрее прогрелся и начались процессы, которые негативно повлияли на качество воды. Хочу официально сообщить, что на территории детского и взрослого пляжей Гидропарка работала комиссия, которая была создана распоряжением городского головы. И никаких канализационных истоков она не обнаружила. Их и не могло там быть, потому что некому эти сбросы делать", - отметил Дидкивский.