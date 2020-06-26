В Житомире не рекомендуют купаться на пляжах Гидропарка

Областной лабораторный центр не рекомендует купаться житомирянам в реке Тетерев в районе Гидропарка. В воде обнаружено превышение биологического и химического потребления кислорода.
"Это свидетельствует о наличии в воде неочищенных или плохо очищенных канализационных стоков"
, - рассказал "Суспільному
" начальник отдела областного лабораторного центра Юрий Лутай.
Начальник житомирского городского управления по чрезвычайным ситуациям Николай Дидкивский отрицает информацию о том, что в реку Тетерев в районе Гидропарка сбрасывают канализационные стоки.
"Превышение биологического и химического потребления кислорода связано с тем, что в реке был достаточно низкий уровень воды. Тетерев быстрее прогрелся и начались процессы, которые негативно повлияли на качество воды. Хочу официально сообщить, что на территории детского и взрослого пляжей Гидропарка работала комиссия, которая была создана распоряжением городского головы. И никаких канализационных истоков она не обнаружила. Их и не могло там быть, потому что некому эти сбросы делать", - отметил Дидкивский.
Следующий забор воды для исследования работники лабораторного центра планируют делать с 30 июня по 1 июля.