АЗК UPG в Житомирі оприлюднила повний комплект дозвільних документів

Після відкриття нової автозаправної станції UPG на проспекті Незалежності, 29 житомиряни та гості міста спостерігають протестувальників, які перекривають в’їзд до нового АЗK, запевняючи, що об’єкт – незаконний, дозвільні документи у компанії відсутні, а сам комплекс побудовано на відстані всього 10 метрів до житлових будинків, що суперечить законодавству, - повідомляє прес-служба мережі АЗК UPG.
Мережа АЗК UPG надає повний комплект дозвільних документів, який містить:
Наголошуємо, що АЗК введений в експлуатацію на підставі Сертифікату ДАБІ, право власності оформлено. Станом на 10.07.2020 року ні договір купівлі-продажу земельної ділянки під АЗК, ні сертифікат, ні право власності не скасовано, і не оскаржується в жодній судовій інстанції.
Що ж стосується критичної відстані до житлового фонду, то згідно з вимогами «Державних санітарних правил планування та забудови населених місць ДСП No173– 96» (п. 5.32), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.07.1996р., відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення має становити 50 м. Дана відстань рахується від розміщення газових модулів та підземних резервуарів для зберігання рідкого палива, а не від торгового приміщення комплексу.
Загальна площа ділянки, що перебуває у власності ТОВ «ЮПІДЖІ», становить 1,1 га. Найближчі житлові забудови до автозаправного комплексу знаходиться в північному напрямку на відстані 53,5 м та 57,7 м від джерел забруднення АЗК, де показники максимальних приземних концентрацій з врахуванням фонового забруднення становить 0,4 долі ГДК, а це означає що об’єкт НЕ може чинити негативний вплив на здоров’я і умови проживання населення.
Зі східної сторони від проектованого АЗК на відстані 50 м розташована одноповерхова будівля супермаркету «ЕКО Маркет», що також відповідає нормативній базі.
Прес-служба мережі АЗК UPG