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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Июль » 10 » 18:20:13

АЗК UPG в Житомирі оприлюднила повний комплект дозвільних документів     Реклама  

Вчера, 18:31:18 1515 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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АЗК UPG в Житомирі оприлюднила повний комплект дозвільних документів

Після відкриття нової автозаправної станції UPG на проспекті Незалежності, 29 житомиряни та гості міста спостерігають протестувальників, які перекривають в’їзд до нового АЗK, запевняючи, що об’єкт – незаконний, дозвільні документи у компанії відсутні, а сам комплекс побудовано на відстані всього 10 метрів до житлових будинків, що суперечить законодавству, - повідомляє прес-служба мережі АЗК UPG.

Мережа АЗК UPG надає повний комплект дозвільних документів, який містить:

  • Дозвіл на виконання будівельних робіт
  • Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом
  • Сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта
  • проектної документації та підтверджує його готовність до експлуатації
  • Ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним

Наголошуємо, що АЗК введений в експлуатацію на підставі Сертифікату ДАБІ, право власності оформлено. Станом на 10.07.2020 року ні договір купівлі-продажу земельної ділянки під АЗК, ні сертифікат, ні право власності не скасовано, і не оскаржується в жодній судовій інстанції.

Що ж стосується критичної відстані до житлового фонду, то згідно з вимогами «Державних санітарних правил планування та забудови населених місць ДСП No173– 96» (п. 5.32), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.07.1996р., відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення має становити 50 м. Дана відстань рахується від розміщення газових модулів та підземних резервуарів для зберігання рідкого палива, а не від торгового приміщення комплексу.

Загальна площа ділянки, що перебуває у власності ТОВ «ЮПІДЖІ», становить 1,1 га. Найближчі житлові забудови до автозаправного комплексу знаходиться в північному напрямку на відстані 53,5 м та 57,7 м від джерел забруднення АЗК, де показники максимальних приземних концентрацій з врахуванням фонового забруднення становить 0,4 долі ГДК, а це означає що об’єкт НЕ може чинити негативний вплив на здоров’я і умови проживання населення.

Зі східної сторони від проектованого АЗК на відстані 50 м розташована одноповерхова будівля супермаркету «ЕКО Маркет», що також відповідає нормативній базі.

Прес-служба мережі АЗК UPG

Тэги: UPG, АЗК, Юпіджи
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:13:54, Вчера [Материал]
+2

ну все) от резервуаров 50 метров есть) что на это скажут ?
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 19:19:40, Вчера [Материал]
+2

Сегодня проезжал, все работает, водители заправляются. Никто не бастует, все ок.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 21:30:04, Вчера [Материал]
+4

Зайшов у фб групу протестувальників. Подивився декілька відосів. Мат перемат, йоб перейоб, верещать як дурні, навіть коли людина спілкується адекватно і без матюгів її криють благім, обзивають і посилають, принижують і так далі. Короче враження складаються що це збіговисько міських боживільних чи биків з району якщо чесно. Раніше були якісь жіночки у минулому році, мами, вроді адекватно все казали і культурно, а ці відео що зараз одне за одним якось викликають швидше відторження, а не співчуття чи бажання підтримати їх хочаб морально. Можна подумати обматюгавши випадкового водія з номерами АА заправка закриється. Краще б свою енергію виплеснули на вивчення законів і кодексів, і чітко вказували який пункт і чому порушено. Давно б вже на якомусь безкоштовному хостінгу склепали лендінг сторінку з усіма поясненнями і на донати запустили фб кампанію з реклами своїх доводів які чітко і без срача і матів чи спекуляцій на емоціях чи дітях пояснили б чому АЗС незаконна. Скоро і журналісти почнуть шарахатись цієї теми бо вона стане токсична і вся історія з протестами закінчиться. Удачі.
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