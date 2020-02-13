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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 13 » 15:18:23

Скандал вокруг АЗС UPG: житомиряне заявляют, что при строительстве обнаружили нарушения. ДОКУМЕНТ

Сегодня, 15:42:53 1077 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандал вокруг АЗС UPG: житомиряне заявляют, что при строительстве обнаружили нарушения. ДОКУМЕНТ

 В Житомире продолжается скандал вокруг строительства автомобильной заправки под брендом UPG на проспекте Независимости, 29. В редакцию «Журналу Житомира» было направлено письмо от жителей города, в котором сообщается, что Госгеокадастр уже дважды проверял заправку и обнаружил многочисленные нарушения.

По словам житомирян, главное управление Госгеокадастра в Житомирской области составило предписание об устранении нарушений, однако руководство сети АЗС его так и не получило. Госгеокадастр написал заявление в полицию, чтобы они посодействовали приводу руководства АЗС для получения предписания.

Публикуем письмо на языке оригинала и без изменений.
 
В минулому році пройшли перевірки державними органами влади незаконно зведеної азс ТОВ "UPG" в м.Житомирі. Ці позапланові і дуже з запізненням перевірки ініційовані мещканцями,чиї  багатоповерхові будинки опинились на відстані 10 метрів від азс.

Так Головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області у грудні 2019 р. була проведена позапланова перевірка про дотримання вимог земельного законодавства ТОВ "ЮПІДЖІ" 20.12.2019 був вручений припис про нецільове використання землі і було забов'язано усунути порушення та повідомити про виконання вказаного припису в термін до 20.01.2020.

3.02.2020 відбулась повторна перевірка вищевказаного органу відповідно до вимог статей 6 і 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", в результаті якої були складені відповідні акт і припис 140-ДК/0029Пр/03/01/-20,в яких зазначено що ТОВ "ЮПІДЖІ" порушує вимоги ст.188-5 КУпАП. і забов'язано усунути вищевказані порушення вимог земельного законодавства шляхом виконання припису # 752-ДК/0448Пр/03/01/-19 від 20.12.2019.

Загалом виявлені такі кричущі порушення:

 
  • 1. Містобудівні умови та обмеження видані с порушеннями містобудівної документації всіх рівнів(без зонального погодження) та з порушенням вимог земельного законодавства (нецільове використання земельної ділянки).
  • 2. Відсутня процедура оцінки впливу на довкілля, а також оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ЗУ 
  • "Про охорону навколишнього природного середовища").
  • 3. Підроблений протокол громадських слухань. 
  • 4. Підроблена бухгалтерська довідка витрат на будівництво надана до суду.
  • 5. Виявлені значні порушення у сфері містобудування.
  • 6. Нецільове використання землі.
  • 7. Невиконання ухвали суду. 
  • 8. Порушення наказу МОЗ.
  • 9. Відмова у введенні в експлуатацію в зв'язку з невідповідністю проектній документації.




 
Напомним, жители микрорайона гормолзавода выступают против строительства на проспекте Независимости, 29 новой АЗС. 31 октября протестующие житомиряне пришли на сессию городского совета. Депутаты проголосовали за отмену градостроительных условий на земельном участке по проспекту Независимости, 29, где хотят возвести автозаправку. Кроме того, горсовет предложил ООО «Юпиджи» заключить договора мены земельного участка. Суд временно приостановил действие решения сессии об отмене градостроительных условий. После этого продолжились строительные работы, которые привели к конфликту между местными жителями и «титушками», охраняющими территорию вокруг будущей АЗС. В Житомире 27 ноября собрали внеочередную сессию городского совета, во время которой депутаты не поддержали запрет на строительство скандальной АЗС. Вечером 3 января на месте строительства АЗС снова произошли столкновения.
Тэги: строительство, АЗС, Житомир, скандал, UPG
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