Скандал вокруг АЗС UPG: житомиряне заявляют, что при строительстве обнаружили нарушения. ДОКУМЕНТ

В Житомире продолжается скандал вокруг строительства автомобильной заправки под брендом UPG на проспекте Независимости, 29. В редакцию «Журналу Житомира
» было направлено письмо от жителей города, в котором сообщается, что Госгеокадастр уже дважды проверял заправку и обнаружил многочисленные нарушения.
По словам житомирян, главное управление Госгеокадастра в Житомирской области составило предписание об устранении нарушений, однако руководство сети АЗС его так и не получило. Госгеокадастр написал заявление в полицию, чтобы они посодействовали приводу руководства АЗС для получения предписания.
Публикуем письмо на языке оригинала и без изменений.
В минулому році пройшли перевірки державними органами влади незаконно зведеної азс ТОВ "UPG" в м.Житомирі. Ці позапланові і дуже з запізненням перевірки ініційовані мещканцями,чиї багатоповерхові будинки опинились на відстані 10 метрів від азс.
Так Головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області у грудні 2019 р. була проведена позапланова перевірка про дотримання вимог земельного законодавства ТОВ "ЮПІДЖІ" 20.12.2019 був вручений припис про нецільове використання землі і було забов'язано усунути порушення та повідомити про виконання вказаного припису в термін до 20.01.2020.
3.02.2020 відбулась повторна перевірка вищевказаного органу відповідно до вимог статей 6 і 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", в результаті якої були складені відповідні акт і припис 140-ДК/0029Пр/03/01/-20,в яких зазначено що ТОВ "ЮПІДЖІ" порушує вимоги ст.188-5 КУпАП. і забов'язано усунути вищевказані порушення вимог земельного законодавства шляхом виконання припису # 752-ДК/0448Пр/03/01/-19 від 20.12.2019.
Загалом виявлені такі кричущі порушення:
- 1. Містобудівні умови та обмеження видані с порушеннями містобудівної документації всіх рівнів(без зонального погодження) та з порушенням вимог земельного законодавства (нецільове використання земельної ділянки).
- 2. Відсутня процедура оцінки впливу на довкілля, а також оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ЗУ
- "Про охорону навколишнього природного середовища").
- 3. Підроблений протокол громадських слухань.
- 4. Підроблена бухгалтерська довідка витрат на будівництво надана до суду.
- 5. Виявлені значні порушення у сфері містобудування.
- 6. Нецільове використання землі.
- 7. Невиконання ухвали суду.
- 8. Порушення наказу МОЗ.
- 9. Відмова у введенні в експлуатацію в зв'язку з невідповідністю проектній документації.
Напомним, жители микрорайона гормолзавода выступают против строительства на проспекте Независимости, 29 новой АЗС
. 31 октября протестующие житомиряне пришли на сессию городского совета
. Депутаты проголосовали за отмену градостроительных условий на земельном участке по проспекту Независимости, 29, где хотят возвести автозаправку. Кроме того, горсовет предложил ООО «Юпиджи» заключить договора мены земельного участка
. Суд временно приостановил действие решения сессии об отмене градостроительных условий
. После этого продолжились строительные работы, которые привели к конфликту между местными жителями и «титушками»
, охраняющими территорию вокруг будущей АЗС. В Житомире 27 ноября собрали внеочередную сессию городского совета, во время которой депутаты не поддержали запрет на строительство скандальной АЗС
. Вечером 3 января на месте строительства АЗС снова произошли столкновения
.
Скандал вокруг АЗС UPG: житомиряне заявляют, что при строительстве обнаружили нарушения. ДОКУМЕНТ