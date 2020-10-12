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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Октябрь » 12 » 13:58:46

Крики и толкотня: заседание Житомирского горисполкома закончилось скандалом. ВИДЕО

Сегодня, 14:25:56 1948 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Крики и толкотня: заседание Житомирского горисполкома закончилось скандалом. ВИДЕО

 12 октября в Житомире состоялось внеочередное заседание исполкома городского совета. Заседание прервали уже на второй минуте возмущенные жители микрорайона «Гормолзавод».

Несколько житомирян пришли на заседание, чтобы добиться закрытия АЗС, построенной под их домами.

Они обвинили мэра Сергея Сухомлина в «искажении» решения рабочей группы, за которое голосовали во время сессии 9 октября.

Дискуссия быстро переросла в потасовку, возмущенные люди толкали мэра и не давали ему покинуть заседание. Члены исполкома вызвали полицию.

 

 
Видео с Facebook-страницы пользователя Виктор Викторович
 
Напомним, жители микрорайона гормолзавода выступают против строительства на проспекте Независимости, 29 новой АЗС. 31 октября 2019 года протестующие житомиряне пришли на сессию городского совета. Депутаты проголосовали за отмену градостроительных условий на земельном участке по проспекту Независимости, 29, где хотели возвести автозаправку. Кроме того, горсовет предложил ООО «Юпиджи» заключить договора мены земельного участка. Суд временно приостановил действие решения сессии об отмене градостроительных условий.

После этого продолжились строительные работы, которые привели к конфликту между местными жителями и «титушками», охраняющими территорию вокруг будущей АЗС. В Житомире 27 ноября 2019 года собрали внеочередную сессию городского совета, во время которой депутаты не поддержали запрет на строительство скандальной АЗС. Вечером 3 января на месте строительства АЗС снова произошли столкновения. В июле скандальная заправка начала работу.
Тэги: Житомир, Сухомлин, АЗС, исполком, скандал
Комментариев: 15
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:49:22, Сегодня [Материал]
-7

Сухомлин и охрана повыкручивали руку Женщине и нанесли увечье. Суд принял решение. что заправка незаконна, значит надо выполнять решение суда и сносить заправку. А заправка попрежнему работает Поэтому жители требуют её закрытия. ЮПИДЖИ снесло детскую площадку и построили заправку. Жильцы судились три года
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 14:52:56, Сегодня [Материал]
+6

можливо я сліпий, але на відео чітко видно, як жінка перша декілька разів штовхала і нападала на Сухомлина.
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 14:57:44, Сегодня [Материал]
-2

"жінка перша декілька разів штовхала і нападала на Сухомлина."

І через це її треба було звалити аперкотом. Я правильно тебе зрозумів?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:50:22, Сегодня [Материал]
-3

Члены исполкома являются преступной организацией
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:10:24, Сегодня [Материал]
+2

Ну нічого, в ніч із 25 на 26 карета перетвориться на гарбуз, і хайп навколо заправки РАПТОВО кудись зникне.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:11:40, Сегодня [Материал]
-1

Суд есть закон -Сухомлин должен выполнить решение суда. 2 сентября депутатами горсовета Житомира было принято решение обратится в суд и снести заправку. Сухомлин не выполняет решение суда и решение депутатов- Царь. Потому что ЮПИДЖИ Ему сказали отдать взятку и стоимость заправки.
SlavaNibiru
7 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:15:22, Сегодня [Материал]
+4

А хто підбурював людей та каналізував їх гнів? Коцюбко? Чи колишній мєнт, що рветься у крісло Сухомлина?
master_zr
8 master (master_zr)   • 15:49:32, Сегодня [Материал]
0

Злодюга сухомлин !!!!
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:51:53, Сегодня [Материал]
-6

Ах ты ж сучка крашенная! Люди ведь тебе сказали что не потерпят под своими окнами Заправки. А Коцюбко в том доме не живёт. А их и пидбурюваты ненадо в той бензиновой вони жить не возможно. Знаеш какой рейтинг у Сухомлина? 6% , всё из-за этой заправки. Вы людей пощитали за быдло, и теперь пожинаете плоды.
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:56:23, Сегодня [Материал]
-7

Сучка крашенная Я написал № 7
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:03:30, Сегодня [Материал]
-7

Сухомлиным нужно прощатся! Надоел. У Евдокимова 18№ . 12% у Оксаны Розенблат, 10% у Мелешко. у Сухомлина 6%. . Вот эта троица должна обьеденяца и руководить городом" ПЕДАГОГ, СТРОИТЕЛЬ и ЮРИСТ". А кто из них будет Мэром пора договорится.
zt-gregori
12 Ігор (zt-gregori)   • 16:12:56, Сегодня [Материал]
+5

чого так мало у Мелешка? развє не 146%?
predi
13 predi (predi)   • 16:27:37, Сегодня [Материал]
0

А що люди не праві?
Заправка побудована з порушеннями всіх норм і правил що і підтвердив суд!
То якщо Сухомлін не виконує рішення суду згідно з законом і блокує його виконання як орган місцевої влади , то тоді вступає в дію закон вулиці.
І цей місцевий клерк тоді заслужено отримав від збуреного населення те, що отримав.
Більш того.
Всі жителі повинні звернутись до судового виконавця і вияснити чому не вконується рішення суду і хто його блокує.
Бо це може бути теж приводом для порушення кримінальної справи.
Тож таким особам, котрі також привласнили аеропорт і земельні ділянки навколо нього, блокуючи таким чином розвиток Житомира як перспективної магістральної одиниці міжнародного суспільства- не місце в в депутатах.
1-10 11-12
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