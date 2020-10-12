Крики и толкотня: заседание Житомирского горисполкома закончилось скандалом. ВИДЕО

12 октября в Житомире состоялось внеочередное заседание исполкома городского совета. Заседание прервали уже на второй минуте возмущенные жители микрорайона «Гормолзавод».
Несколько житомирян пришли на заседание, чтобы добиться закрытия АЗС, построенной под их домами.
Они обвинили мэра Сергея Сухомлина в «искажении» решения рабочей группы, за которое голосовали во время сессии 9 октября.
Дискуссия быстро переросла в потасовку, возмущенные люди толкали мэра и не давали ему покинуть заседание. Члены исполкома вызвали полицию.
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І через це її треба було звалити аперкотом. Я правильно тебе зрозумів?
Заправка побудована з порушеннями всіх норм і правил що і підтвердив суд!
То якщо Сухомлін не виконує рішення суду згідно з законом і блокує його виконання як орган місцевої влади , то тоді вступає в дію закон вулиці.
І цей місцевий клерк тоді заслужено отримав від збуреного населення те, що отримав.
Більш того.
Всі жителі повинні звернутись до судового виконавця і вияснити чому не вконується рішення суду і хто його блокує.
Бо це може бути теж приводом для порушення кримінальної справи.
Тож таким особам, котрі також привласнили аеропорт і земельні ділянки навколо нього, блокуючи таким чином розвиток Житомира як перспективної магістральної одиниці міжнародного суспільства- не місце в в депутатах.