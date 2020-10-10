Житомирский аэропорт снова оказался в центре скандала - «Секретные материалы»

На данный момент для жителей Житомира аэропорт — практически несбыточная мечта. Чтобы аэропорт соответствовал стандартам, взлётную полосу необходимо расширить. И вот тут проявляется главная проблема: земля, расположенная вплотную к полосе, находится в частных руках, и владелец не хочет никому её отдавать. Коррупционная схема родом из Житомира – в сюжете программы «Секретные материалы».

Для выдачи багажа, для всего — уже оборудование даже стоит, – рассказывает городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

История:

Сегодня Житомирский аэропорт не имеет права принимать пассажиров — только грузы, и то в дневное время

В воздухе ты ощущаешь такую свободу и независимость, – делится Сергей Иванович впечатлениями после полёта.

Этот шаг — начать летать, это сложный шаг для рядового человека ... Цена уроков невысокая: 45 000 – 48 000 гривен, за весь период, – говорит мэр.

Совсем скоро (25 октября, ред.) выборы, и в Житомире снова заговорили о запуске городского аэропорта.Казалось бы, на этот раз, впервые за десятки лет, всё серьёзно. Но муниципальная земля, которая принадлежит житомирской громаде, и на которой власть могла бы построить новый воздушный хаб, странным образом попала в частные руки.Житомирский аэропорт прекратил свою работу ещё в 90-х. Но, в прошлом году тут принимали президентский самолёт с Александром Лукашенко, который прибыл в Украину с официальным визитом. Сегодня Житомирский аэропорт официально не имеет права принимать пассажиров — только грузы, и только в дневное время.... И потому, тут необычно тихо для аэропорта. Но существуют избранные, те, кто могут себе позволить нарушить правила. Вот житомирский мэр Сергей Сухомлин хвастает своими навыками пилота.Основы управления самолётом Сергей Иванович освоил в разгар пандемии коронавируса.

Сможет ли аэропорт снова заработать?

Там будет расположено производство дверей, – заявил в комментарии журналистам владелец участка Александр Гончарук.

20 Га земли для ведения личного хозяйства в 2017-м получили 10 человек 20 Га земли для ведения личного хозяйства в 2017-м получили 10 человек

- Там должно быть производство дверей — всё, на этом как бы крышка.

- И никакого расширения взлётной полосы?

- Нет, нет — там будет производство дверей ... Всё, я вам пояснения дал, спасибо, – говорит Александр Гончарук в диалоге с журналистом «Секретных материалов».

Александр Гончарук является директором компании «Альфа», а владельцем этой компании является Сухомлин.

Этот статутный капитал — несколько тысяч гривен, если я не ошибаюсь ... Ну, 106 [тысяч гривен, авт.], возможно ... Это было лет 15-20 назад, – говорит Сергей Сухомлин.

Гончарук? Ну я с ним последний раз общался лет 5 назад ... Это можно проверить как угодно, с помощью технических средств, или других моментов ... И я точно не имею никакого отношения к этому земельному участку, – заявляет Сергей Сухомлин.

Там сотни участков вплотную к взлётно-посадочной полосе ... Все эти участки будут переноситься — людям будут предлагаться другие земельные участки, потому что там в планах, планируется построить вторую взлётно-посадочную полосу, – говорит мэр.

- То есть, если будет необходимость конкретно в тех 20 Га?

- Я не имею отношения к тем 20 Га, поэтому мне задавать этот вопрос ... Там сотни людей могут попасть под эту процедуру ... И всё, – сказал мэр.

А где Индустриальный Парк?

Житомирский аэропорт — один из немногих в Украине, который находится в частных руках, в отличие от Киевского, Харьковского или Львовского. Но сейчас не об этом — перед выборами снова заговорили о его запуске.Аэропорт может заработать — но это будет только после расширения взлётной полосы. А земля, за счёт которой сегодня должны расширить взлётную полосу, находится в частной собственности. Её собственник в комментарии журналистам чётко сказал — никакого расширения (и аэропорта) не будет.Именно он сейчас владеет очень удачно расположенным участком в 20 Га — вплотную к аэропорту. Как так получилось?Конституция и законодательство нам говорит — каждый гражданин может бесплатно получить от государства 2 Га земли, для занятия сельским хозяйством. Так и произошло — 3 года назад 10 лиц получили по 2 Га около аэропорта — для ведения личного сельского хозяйства.Через три дня новоиспечённые землевладельцы продают свои участки одному человеку — им стал Александр Гончарук. Важное уточнение — чиновники не были против такого объединения.Как тут планируют строить деревообрабатывающий завод, если целевое назначение земли — под сельское хозяйство, вопрос отдельный. Но даже и этот факт тут не главный.Стоимость акций равна размеру статутного капитала компании, что означает, что Сергей Сухомлин является единственным владельцем этой компании.В результате имеем следующее: директор компании мэра Житомира странным образом стал владельцем земли впритык к аэропорту.Сергей Сухомлин не видит никакой проблемы в сложившейся ситуации:Но на вопрос «на каких условиях произойдёт обмен 20 Га впритык к аэропорту?» с, по сути, подчинённым самого мэра, ответа так не прозвучало.В узких кругах нам объясняют, что такая земельная сделка не могла произойти без участия на тот момент главы Житомирской ОГА Игоря Гундича, который сегодня оказался в одной политической команде с мэром.Кстати, рядом с аэропортом есть ещё один участок — так называемый Индустриальный Парк, который городская власть в том же, 2017-м передала коммунальному предприятию, которое сразу передало землю в аренду на 39 лет за смешную сумму 450 тысяч гривен / год.