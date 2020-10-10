Житомирский аэропорт снова оказался в центре скандала - «Секретные материалы»

На данный момент для жителей Житомира аэропорт — практически несбыточная мечта. Чтобы аэропорт соответствовал стандартам, взлётную полосу необходимо расширить. И вот тут проявляется главная проблема: земля, расположенная вплотную к полосе, находится в частных руках, и владелец не хочет никому её отдавать. Коррупционная схема родом из Житомира – в сюжете программы «Секретные материалы».
Совсем скоро (25 октября, ред.) выборы, и в Житомире снова заговорили о запуске городского аэропорта.
Для выдачи багажа, для всего — уже оборудование даже стоит, – рассказывает городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
Казалось бы, на этот раз, впервые за десятки лет, всё серьёзно. Но муниципальная земля, которая принадлежит житомирской громаде, и на которой власть могла бы построить новый воздушный хаб, странным образом попала в частные руки.
История:
Житомирский аэропорт прекратил свою работу ещё в 90-х. Но, в прошлом году тут принимали президентский самолёт с Александром Лукашенко, который прибыл в Украину с официальным визитом. Сегодня Житомирский аэропорт официально не имеет права принимать пассажиров — только грузы, и только в дневное время.
Сегодня Житомирский аэропорт не имеет права принимать пассажиров — только грузы, и то в дневное время
... И потому, тут необычно тихо для аэропорта. Но существуют избранные, те, кто могут себе позволить нарушить правила. Вот житомирский мэр Сергей Сухомлин хвастает своими навыками пилота.
В воздухе ты ощущаешь такую свободу и независимость, – делится Сергей Иванович впечатлениями после полёта.
Основы управления самолётом Сергей Иванович освоил в разгар пандемии коронавируса.
Этот шаг — начать летать, это сложный шаг для рядового человека ... Цена уроков невысокая: 45 000 – 48 000 гривен, за весь период, – говорит мэр.
Сможет ли аэропорт снова заработать?
Житомирский аэропорт — один из немногих в Украине, который находится в частных руках, в отличие от Киевского, Харьковского или Львовского. Но сейчас не об этом — перед выборами снова заговорили о его запуске.
Аэропорт может заработать — но это будет только после расширения взлётной полосы. А земля, за счёт которой сегодня должны расширить взлётную полосу, находится в частной собственности. Её собственник в комментарии журналистам чётко сказал — никакого расширения (и аэропорта) не будет.
Там будет расположено производство дверей,– заявил в комментарии журналистам владелец участка Александр Гончарук.
Именно он сейчас владеет очень удачно расположенным участком в 20 Га — вплотную к аэропорту. Как так получилось?
Конституция и законодательство нам говорит — каждый гражданин может бесплатно получить от государства 2 Га земли, для занятия сельским хозяйством. Так и произошло — 3 года назад 10 лиц получили по 2 Га около аэропорта — для ведения личного сельского хозяйства.
20 Га земли для ведения личного хозяйства в 2017-м получили 10 человек
Через три дня новоиспечённые землевладельцы продают свои участки одному человеку — им стал Александр Гончарук. Важное уточнение — чиновники не были против такого объединения.
- Там должно быть производство дверей — всё, на этом как бы крышка.
- И никакого расширения взлётной полосы?
- Нет, нет — там будет производство дверей ... Всё, я вам пояснения дал, спасибо, – говорит Александр Гончарук в диалоге с журналистом «Секретных материалов».
Как тут планируют строить деревообрабатывающий завод, если целевое назначение земли — под сельское хозяйство, вопрос отдельный. Но даже и этот факт тут не главный.
Александр Гончарук является директором компании «Альфа», а владельцем этой компании является Сухомлин.
Стоимость акций равна размеру статутного капитала компании, что означает, что Сергей Сухомлин является единственным владельцем этой компании.
Этот статутный капитал — несколько тысяч гривен, если я не ошибаюсь ... Ну, 106 [тысяч гривен, авт.], возможно ... Это было лет 15-20 назад,– говорит Сергей Сухомлин.
В результате имеем следующее: директор компании мэра Житомира странным образом стал владельцем земли впритык к аэропорту.
Гончарук? Ну я с ним последний раз общался лет 5 назад ... Это можно проверить как угодно, с помощью технических средств, или других моментов ... И я точно не имею никакого отношения к этому земельному участку,– заявляет Сергей Сухомлин.
Сергей Сухомлин не видит никакой проблемы в сложившейся ситуации:
Там сотни участков вплотную к взлётно-посадочной полосе ... Все эти участки будут переноситься — людям будут предлагаться другие земельные участки, потому что там в планах, планируется построить вторую взлётно-посадочную полосу,– говорит мэр.
Но на вопрос «на каких условиях произойдёт обмен 20 Га впритык к аэропорту?» с, по сути, подчинённым самого мэра, ответа так не прозвучало.
- То есть, если будет необходимость конкретно в тех 20 Га?
- Я не имею отношения к тем 20 Га, поэтому мне задавать этот вопрос ... Там сотни людей могут попасть под эту процедуру ... И всё,– сказал мэр.
В узких кругах нам объясняют, что такая земельная сделка не могла произойти без участия на тот момент главы Житомирской ОГА Игоря Гундича, который сегодня оказался в одной политической команде с мэром.
А где Индустриальный Парк?
Кстати, рядом с аэропортом есть ещё один участок — так называемый Индустриальный Парк, который городская власть в том же, 2017-м передала коммунальному предприятию, которое сразу передало землю в аренду на 39 лет за смешную сумму 450 тысяч гривен / год.