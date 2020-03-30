Мэр Житомира обвинил медработников в поборах, те на него обиделись и решили уволиться

Утром, 30 марта, в соцсетях начали распространять сообщения о якобы увольнении медиков из инфекционного отделения Житомирской городской больницы №1.
"Весь коллектив инфекционного отделения г. Житомир пишет заявления на увольнение в связи с несправедливым обвинением в коррупции и поборах работников отделения и с невозможностью выполнять свои функциональные обязанности! Требуем мэра г. Житомира Сухомлина публичного извинения и опровержения обвинений в адрес медработников инфекционного отделения"
, - говорилось в сообщении.
Таким образом медики отреагировали на заявление городского головы Сергея Сухомлина. 27 марта он рассказал, что в городской больнице №1 с пациентов требуют "благотворительные взносы" за экспресс-тесты на коронавирус. Он пообщал наказать за такую инициативу директора больницу Владимира Мордюка и заведующую инфекционным отделением Оксану Волкову.
"От житомирян начала поступать информация о том, что в больнице с них требовали деньги за экспресс-тесты на коронавирус - 500 гривен в качестве "благотворительного взноса". В частности, мне передали такой чек с оплатой благотворительного взноса в больнице №1. Вчера вечером я собрал главных врачей и начмедов и еще раз уточнил, есть ли какие-то насущные потребности в больницы. Выяснилось, что сейчас больницы обеспечены всем необходимым и на некоторое время этого хватит. Тогда я показал документы об оплате за прохождение тестов и медикаменты. С медикаментами сейчас ситуация действительно непростая, так как "Тамифлю", который используется для лечения пневмоний, сейчас в Украине практически невозможно купить. В нашей больнице он есть, но в небольшом количестве, поэтому больному дают на несколько дней этот или подобный препарат, а затем просят докупить для дальнейшего лечения. А вот относительно экспресс-тестов, то брать деньги даже в качестве благотворительных взносов в такое время недопустимо", - рассказал в комментарии сайту Житомир инфо Сергей Сухомлин.
Уже 30 марта мэр Житомира заявил, что он извинился перед медиками и они продолжат работать.
"Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время. Я встретился с коллективом, мы обсудили ситуацию: люди готовы работать, я им за это очень благодарен, они настоящие патриоты", - сказал Сухомлин.
Также мэр Житомира отметил, что сейчас значительное внимание приковано к врачам и они нуждаются в помощи и поддержке.
"Врачи сейчас находятся в зоне особого внимания и важно сейчас защитить их не только от коронавируса, а помочь и поддержать в это сложное время. Есть случаи, когда у мужчины на работе узнают, что жена работает в инфекционном отделении, и она вынуждена уволиться. Есть случаи, когда медсестру из села Пески высадили из маршрутки посреди дороги ее односельчане, когда кто-то сказал, что она работает медсестрой в инфекционном отделении. Сейчас медикам кроме финансовой поддержки, кроме медикаментов, еще нужно наше с вами внимание, уважение и понимание: если не они, то защитить нас будет некому"
, - отметил Сергей Сухомлин.
Мэр Житомира обвинил медработников в поборах, те на него обиделись и решили уволиться
"Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но... только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время."
Так что, НЕ БРАЛИ?)))))
Но мер у нас специфически, одних обвиняет, другим заднее место лижет (привет Портнову), третьим приносит извинения за обоснованные обвинения .
И да, не нужно нам рассказывать про "кто бы тогда лечил", т.к. эти медики такие же люди, они так же могут заболеть, как могут заболеть и их родственники, и лечить их тоже не будет кому. Так что этот шантаж равносилен как минимум, выстрелу себе сразу в две ноги, а то и руки.
Все знают что доктора живут за счет взяток и внесков иначе даже на еду не хватит с этими нищенскими зарплатами!
Так что не изменив систему наезжать на них нельзя - это нарушение социального контракта.
С другой стороны они пишут заяву во время эпидемии! это как дезертирсво во время войны - задумайтесь не заведут ли на вас дела!
Какое лаконичное перефразирование поборов. А с чего система будет меняться если всех вроде как устраивает этот "социальный контракт"? Всё в тени, кому идут деньги неизвестно, и точно есть отдельные люди на должностях, которых именно такой "контракт" устраивает. Зато остальная масса медработников нищенствует, и медицины как такой нет.
Сейчас я наблюдаю только сворачивание начатых реформ.
иначе зачем этот цирк с заявлениями
нормальных денег вам всё равно не заплатят
В своё время, когда я такой внесок оплатил, меня спросили, нужна ли мне квитанция или "так" ? )))
Кстати, в разных местах страны, знаю из прессы, уже возникали скандалы на эту тему. И КИЕВСКОЕ начальство обещало прекратить это узаконенное ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Как видите, воз и ныне там.
Хочешь жить - плати бабло.
Сколько связываюсь с медициной - плачу деньги. Огласите на всю область потребности. Покажите на какие статьи, и сколько тратятся благотворительные взносы. Никто и слова не скажет...ещё и помогут по возможности. А пока этого нет (давно нет) я на стороне мера.