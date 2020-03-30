Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 30 » 15:58:20

Мэр Житомира обвинил медработников в поборах, те на него обиделись и решили уволиться

Вчера, 16:13:15 4626 18 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр Житомира обвинил медработников в поборах, те на него обиделись и решили уволиться

 Утром, 30 марта, в соцсетях начали распространять сообщения о якобы увольнении медиков из инфекционного отделения Житомирской городской больницы №1.

"Весь коллектив инфекционного отделения г. Житомир пишет заявления на увольнение в связи с несправедливым обвинением в коррупции и поборах работников отделения и с невозможностью выполнять свои функциональные обязанности! Требуем мэра г. Житомира Сухомлина публичного извинения и опровержения обвинений в адрес медработников инфекционного отделения", - говорилось в сообщении.


 

Таким образом медики отреагировали на заявление городского головы Сергея Сухомлина. 27 марта он рассказал, что в городской больнице №1 с пациентов требуют "благотворительные взносы" за экспресс-тесты на коронавирус. Он пообщал наказать за такую ​​инициативу директора больницу Владимира Мордюка и заведующую инфекционным отделением Оксану Волкову.
 

"От житомирян начала поступать информация о том, что в больнице с них требовали деньги за экспресс-тесты на коронавирус - 500 гривен в качестве "благотворительного взноса". В частности, мне передали такой чек с оплатой благотворительного взноса в больнице №1. Вчера вечером я собрал главных врачей и начмедов и еще раз уточнил, есть ли какие-то насущные потребности в больницы. Выяснилось, что сейчас больницы обеспечены всем необходимым и на некоторое время этого хватит. Тогда я показал документы об оплате за прохождение тестов и медикаменты. С медикаментами сейчас ситуация действительно непростая, так как "Тамифлю", который используется для лечения пневмоний, сейчас в Украине практически невозможно купить. В нашей больнице он есть, но в небольшом количестве, поэтому больному дают на несколько дней этот или подобный препарат, а затем просят докупить для дальнейшего лечения. А вот относительно экспресс-тестов, то брать деньги даже в качестве благотворительных взносов в такое время недопустимо", - рассказал в комментарии сайту Житомир инфо Сергей Сухомлин.


Уже 30 марта мэр Житомира заявил, что он извинился перед медиками и они продолжат работать.
 

"Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время. Я встретился с коллективом, мы обсудили ситуацию: люди готовы работать, я им за это очень благодарен, они настоящие патриоты", - сказал Сухомлин.


Также мэр Житомира отметил, что сейчас значительное внимание приковано к врачам и они нуждаются в помощи и поддержке.

"Врачи сейчас находятся в зоне особого внимания и важно сейчас защитить их не только от коронавируса, а помочь и поддержать в это сложное время. Есть случаи, когда у мужчины на работе узнают, что жена работает в инфекционном отделении, и она вынуждена уволиться. Есть случаи, когда медсестру из села Пески высадили из маршрутки посреди дороги ее односельчане, когда кто-то сказал, что она работает медсестрой в инфекционном отделении. Сейчас медикам кроме финансовой поддержки, кроме медикаментов, еще нужно наше с вами внимание, уважение и понимание: если не они, то защитить нас будет некому", - отметил Сергей Сухомлин.
Тэги: Сухомлин, скандал, поборы, медики, Житомир
Комментариев: 18
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:36:18, Вчера [Материал]
+4

"Таким образом медики отреагировали на заявление городского головы Сергея Сухомлина. 27 марта он рассказал, что в городской больнице №1 с пациентов требуют "благотворительные взносы" за экспресс-тесты на коронавирус..."
"Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но... только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время."
Так что, НЕ БРАЛИ?)))))
Ивасик
14 Телесик (Ивасик)   • 23:35:26, Вчера [Материал]
+1

Вот так и легализовываются преступные поборы на высшем уровне. А стоило бы уволить, и я бы посмотрел, как быстро бы прибежали назад с просьбами "мы пошутили, нас не так поняли". Почему прибежали бы? Да потому что сейчас в условиях кризиса, работа и ЗП на вес золота, и лишиться заработка не так уж и много дураков, особенно понимающих, что после увольнения в условиях кризиса попробуй найди работу.

Но мер у нас специфически, одних обвиняет, другим заднее место лижет (привет Портнову), третьим приносит извинения за обоснованные обвинения .

И да, не нужно нам рассказывать про "кто бы тогда лечил", т.к. эти медики такие же люди, они так же могут заболеть, как могут заболеть и их родственники, и лечить их тоже не будет кому. Так что этот шантаж равносилен как минимум, выстрелу себе сразу в две ноги, а то и руки.
Hoakina
17 Марина (Hoakina)   • 08:41:46, Сегодня [Материал]
0

На 14. При всій повазі до кращих медиків згодна з Вами повністю. У такий важкий час шантажувати суспільство? це низько. Я навіть клятву Гіппократа згадувати не хочу, це навіть по людські негарно. Можна було, як так допекло, обговорити ситуацію, а вони заяви пишуть. А треба було підписати ті заяви, за законом треба відпрацювати 2 тижні. Може і знайшли когось на їх місця. Не секрет, що за кожне таке місце треба платити і немало, щоб влаштуватись. А так хтось би отримав шанс безплатно.
Hoakina
16 Марина (Hoakina)   • 08:36:42, Сегодня [Материал]
0

На 1. Добре підмічено! то брали, чи ні? ситуація дуже неприємна і показова. В цивілізованій країні позбавили б ліцензії і все. А ми мусимо це терпіти. Не такі реформи? не така Супрун? реформа мала поставити все на свої місця. Але ж система прогнила настільки, що навіть студенти відмовлялись здавати міжнародні тести. Бо їх не вчать в інститутах, а тільки хабарі беруть. З іншого боку, бачили конкурс в мед? знаючи про все це, про низькі зп, а лізуть туди. Всі за покликанням? да щас! а потім будуть шантажувати суспільство.
melan
2 melan (melan)   • 16:39:37, Вчера [Материал]
+10

Они бля обиделись. Видя это все понимаешь что наша нация обречена.
Гражданин
3 Гражданин (Гражданин)   • 16:39:55, Вчера [Материал]
+11

Не страна, а жопа.
Все знают что доктора живут за счет взяток и внесков иначе даже на еду не хватит с этими нищенскими зарплатами!
Так что не изменив систему наезжать на них нельзя - это нарушение социального контракта.

С другой стороны они пишут заяву во время эпидемии! это как дезертирсво во время войны - задумайтесь не заведут ли на вас дела!
Яблочный
4 Алексей Федорович (Яблочный)   • 17:11:39, Вчера [Материал]
+4

"нарушение социального контракта"

Какое лаконичное перефразирование поборов. А с чего система будет меняться если всех вроде как устраивает этот "социальный контракт"? Всё в тени, кому идут деньги неизвестно, и точно есть отдельные люди на должностях, которых именно такой "контракт" устраивает. Зато остальная масса медработников нищенствует, и медицины как такой нет.
Гражданин
11 Гражданин (Гражданин)   • 19:33:40, Вчера [Материал]
+2

не устраивает многих, но чтоб поменять нужны реформы и волевое решение.

Сейчас я наблюдаю только сворачивание начатых реформ.
lg2013
7 lg (lg2013)   • 17:23:37, Вчера [Материал]
-7

Якщо людина 6 років вчилася за власні кошти і достатньо великі, а потів ще пару років інтернатура і при цьому одержує мізер, то кому і чим вона зобов'язана?
Hoakina
18 Марина (Hoakina)   • 08:44:04, Сегодня [Материал]
0

На 7. А якого вона тоді вступала в мед? не знала, яку матиме зп? прямо всі за покликанням? Ви бачили конкурси? і більшість там тих, хто потім планує заробляти на пацієнтах.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 17:11:44, Вчера [Материал]
-1

решили уволицца - увольняйтесь.
иначе зачем этот цирк с заявлениями

нормальных денег вам всё равно не заплатят
lg2013
6 lg (lg2013)   • 17:18:04, Вчера [Материал]
+2

У нас в державі чим менше користі суспільству приносить людина своєю працею, тим більша у неї зарплата. Звідси і великі зарплати чиновників
telefon
8 джавахарлал нюру (telefon)   • 18:04:39, Вчера [Материал]
+3

Эти "благодийни" внески процветают уже больше десяти лет.
В своё время, когда я такой внесок оплатил, меня спросили, нужна ли мне квитанция или "так" ? )))

Кстати, в разных местах страны, знаю из прессы, уже возникали скандалы на эту тему. И КИЕВСКОЕ начальство обещало прекратить это узаконенное ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Как видите, воз и ныне там.

Хочешь жить - плати бабло.
andriiua
9 andrii (andriiua)   • 18:07:30, Вчера [Материал]
-1

какие врачи ранимые ))) но и наш мер не дальновидный...
Incola
10 Александр (Incola)   • 18:36:13, Вчера [Материал]
0

Врачи (особенно с больниц), конечно, на общественном транспорте на работу, как правило не едут....И не живут в общих домах с ОСББ. НО! Государство не дает денег ни на лампочки, ни на деззасобы и тем более средства защиты, а лекарства просто помолчим! Спросите сколько сейчас есть защитных халатов в отделениях? а масок? А очков? Ну про памперсы для сотрудников (халат одеть и снять проблема, после снятия -новый халат - китайцы ходили в памперсах) и говорить не будем...комплектовать больницы будут за наш счет - это реалии, а к больному как подходить без защиты?
obmorok
12 Obmorok (obmorok)   • 21:17:46, Вчера [Материал]
+3

Цитата из статьи "Вчера вечером я собрал главных врачей и начмедов и еще раз уточнил, есть ли какие-то насущные потребности в больницы. Выяснилось, что сейчас больницы обеспечены всем необходимым и на некоторое время этого хватит." Если они так действительно отвечали они нормальные?
Сколько связываюсь с медициной - плачу деньги. Огласите на всю область потребности. Покажите на какие статьи, и сколько тратятся благотворительные взносы. Никто и слова не скажет...ещё и помогут по возможности. А пока этого нет (давно нет) я на стороне мера.
Zefir
13 Моє місто (Zefir)   • 21:26:45, Вчера [Материал]
+1

Ооо! А чого вартий наш онкодиспансер! Ось де "благодійні внескі"!
viking62
15 viking (viking62)   • 08:27:20, Сегодня [Материал]
0

Прочитал все, но так и не понял...кто прав?
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