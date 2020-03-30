Мэр Житомира обвинил медработников в поборах, те на него обиделись и решили уволиться

"От житомирян начала поступать информация о том, что в больнице с них требовали деньги за экспресс-тесты на коронавирус - 500 гривен в качестве "благотворительного взноса". В частности, мне передали такой чек с оплатой благотворительного взноса в больнице №1. Вчера вечером я собрал главных врачей и начмедов и еще раз уточнил, есть ли какие-то насущные потребности в больницы. Выяснилось, что сейчас больницы обеспечены всем необходимым и на некоторое время этого хватит. Тогда я показал документы об оплате за прохождение тестов и медикаменты. С медикаментами сейчас ситуация действительно непростая, так как "Тамифлю", который используется для лечения пневмоний, сейчас в Украине практически невозможно купить. В нашей больнице он есть, но в небольшом количестве, поэтому больному дают на несколько дней этот или подобный препарат, а затем просят докупить для дальнейшего лечения. А вот относительно экспресс-тестов, то брать деньги даже в качестве благотворительных взносов в такое время недопустимо", - рассказал в комментарии сайту Житомир инфо Сергей Сухомлин.