Чиновник ЕБРР попал в коррупционный скандал с объездной Житомира – СМИ

"На видео видно, как после трапезы Срибняк передает Магалецкому пакет, в котором, предположительно, может находиться взятка за продление контракта ЕБРР с IRD. Журналисты напоминают, что речь идет о строительном проекте, подрядчиком на котором выступала китайская компания Synohidro. Из-за низкого качества строительных работ, "Укравтодор" инициировал расторжение контракта с китайской компанией. А вот компания по техническому надзору, которая и должна была следить за качеством – в проекте осталась", – сообщает УНИАН.

"Заявитель, который по понятным причинам захотел остаться анонимом уверяет, что Марк Магалецкий закрывает глаза на все нарушения на строительстве житомирской объездной дороги, за что получает от подрядчиков солидные бонусы. Аноним описывает это видео так: "На основе дискуссий, проведенных между господином Срибняком и господином Орсини, владельцем IRD, этот пакет содержал компенсацию за услуги господина Магалецкого. Будущие деловые переговоры завершились обязательствам господином Магалецкого поддержать IRD, а также ее партнеров и соучастников в выигрыше будущих тендеров, финансируемых недавно подписанным кредитным соглашением между правительством Украины и ЕБРР", – цитируют журналисты "Секретных материалов" одно из писем.