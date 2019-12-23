Житомиряне в отчаянии: на проспекте Независимости круглосуточно строят скандальную АЗС. ВИДЕО

В Житомире активно, днем и ночью, продолжаются работы по строительству автозаправочного комплекса на проспекте Независимости, 29. Как сообщалось, 21 декабря исполком Житомирского горсовета принял решение остановить строительство АЗС «UPG»
. Это решение поддержали все 7 членов исполнительного комитета - единогласно. Также ДАСИ вынесла предписание о приостановлении подготовительных и строительных работ.
Несмотря на все решения работы продолжаются до сих пор, рассказывают жители близлежащих многоэтажек, передает Житомир лайф
.
«Хотя от 6 декабря строительство запрещено - работы ведутся. Владелец в Коростене специально не получает письмо с предписанием. Дошло уже до того, что заправку строят днем и ночью»
, - сообщила Вера Полищук.
«Вот моя квартира находится в углу дома на первом этаже и когда работает техника чувствуется такая вибрация как землетрясение. Моя 5-летняя внучка боится спать. Власть нам помогла, 21 декабря привезли и поставили бетонные плиты, чтобы преградить въезд транспорта на территорию заправки. Но это не стало для них препятствием, они своим трактором развернули эти плиты и продолжили завозить щебень и др. Днем, пока мы дежурили, было тихо, а ночью им дали команду работать», - отметила Галина Сугерей.
Жительница дома на проспекте Независимости, 29 рассказала, что на следующий день (22 декабря) работы по строительству также продолжались.
«В этот день нам пришлось перекрывать дорогу, чтобы помешать строительству. Но это опять не остановило, они не заехали вчера, то сегодня продолжили строить. Что делать дальше? Мы не знаем, полное отчаяние. Мы стучим во все двери и никто нам не открывает. Никаких общественных слушаний не проводили, теперь запланировали их на 26 декабря, когда заправка уже почти построена. И как вы видите работы продолжаются, остановки нет», - жалуются жители домов на проспекте Независимости.
Напомним, 26 декабря в Житомире проведут общественные слушания
относительно строительства АЗС на проспекте Независимости, 29.
Житомиряне в отчаянии: на проспекте Независимости круглосуточно строят скандальную АЗС. ВИДЕО