Строительный скандал: предприниматель захватил землю в центре Житомира и хочет возвести ТРЦ. ВИДЕО

"Возник конфликт относительно использования земельного участка между группой граждан. На месте происшествия работали и сейчас продолжают работу полиция диалога, спецназовцы, следственно-оперативная группа Житомирского отдела, сотрудники Управления превентивной деятельности и других подразделений ГУНП. Полицейские обеспечивают правопорядок и прекращают столкновения между сторонами конфликта, убеждая в необходимости решить спорную ситуацию цивилизованными правовыми путями", - сообщает полиция Житомирской области.
значит имеют интерес.
Чому Педюрі все ходить з рук ? ви бачили його ? натуральний бандит з 90х
Скільки комунального майна він приватизував і за які гроші ?
це не можливо зробити без підтримки влади.
Бачили коментар зама сухомлина ? ми можемо викликати поліцію - вони точно в долі
Привіт злодію Сухомлину - ось так все насправді робиться в місті
Пидюра - яркое отображение его натуры фамилией.
Деякі депутати саме починають свою діяльність)) і їм це подобається, бо всі інстанції дають зелене світло! Від отримання МБУ до ТУ підключення до мереж!!))