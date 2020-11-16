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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 16 » 11:55:57

Строительный скандал: предприниматель захватил землю в центре Житомира и хочет возвести ТРЦ. ВИДЕО

Вчера, 11:58:53 4317 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Строительный скандал: предприниматель захватил землю в центре Житомира и хочет возвести ТРЦ. ВИДЕО

 В Житомире очередной строительный скандал. На улице Грушевского рядом с новым торговым центром местный предприниматель пытается захватить городскую землю и на небольшом участке построить еще один ТРЦ.

По информации телеканала ICTV, для этого предприниматель привез так называемых титушок, что привело к дракам и провокациям.

13 ноября на место происшествия приезжали полицейские и спецназовцы.
 

"Возник конфликт относительно использования земельного участка между группой граждан. На месте происшествия работали и сейчас продолжают работу полиция диалога, спецназовцы, следственно-оперативная группа Житомирского отдела, сотрудники Управления превентивной деятельности и других подразделений ГУНП. Полицейские обеспечивают правопорядок и прекращают столкновения между сторонами конфликта, убеждая в необходимости решить спорную ситуацию цивилизованными правовыми путями", - сообщает полиция Житомирской области.


Городские власти пока в конфликт не вмешивается, фактически бездействуют. Подробнее в сюжете.
 
Тэги: скандал, строительство, Житомир
Комментариев: 8
FFanarr
1 FNR (FFanarr)   • 12:33:19, Вчера [Материал]
0

прикиньте, який цей педюра корупціонер натуральний... Це, часом, не один з "13 друзів Нікодима"?))
FFanarr
2 FNR (FFanarr)   • 12:42:12, Вчера [Материал]
0

подивився, що проканало з UPG та епіцентром, та й вирішив і собі за вагон зачіпитись, поки потяг не уїхав разом з сухамліном і Ко
ToniGRIM
3 Гена (ToniGRIM)   • 13:52:32, Вчера [Материал]
0

сергей пездюра ваще берега попутал
melan
4 melan (melan)   • 13:55:47, Вчера [Материал]
0

.....Городские власти пока в конфликт не вмешивается, фактически бездействуют.....

значит имеют интерес.
MAS-ter
6 Mast (MAS-ter)   • 15:45:23, Вчера [Материал]
0

Сирожа сухой млин в каждом деле свою долю имеет
master_zr
5 master (master_zr)   • 15:14:20, Вчера [Материал]
0

Однозначно мер та влада має інтерес...
Чому Педюрі все ходить з рук ? ви бачили його ? натуральний бандит з 90х
Скільки комунального майна він приватизував і за які гроші ?

це не можливо зробити без підтримки влади.

Бачили коментар зама сухомлина ? ми можемо викликати поліцію - вони точно в долі

Привіт злодію Сухомлину - ось так все насправді робиться в місті
MAS-ter
7 Mast (MAS-ter)   • 15:50:37, Вчера [Материал]
0

Пидюра и бандит - понятия несовместимые.
Пидюра - яркое отображение его натуры фамилией.
DomA
8 Владимир (DomA)   • 16:57:27, Вчера [Материал]
0

Мера переобрали! все тільки починається)
Деякі депутати саме починають свою діяльність)) і їм це подобається, бо всі інстанції дають зелене світло! Від отримання МБУ до ТУ підключення до мереж!!))
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