На Большой Бердичевской возобновили строительство скандальной многоэтажки - СМИ

В Житомире на ул. Б. Бердичевская, 50А возобновили скандальное строительство многоэтажки, которое несколько лет было приостановлено.
9-этажку строит хмельницкая фирма "Дріада Буд"
во дворе между домами по ул. Бердичевской-Шевченко и спортивной площадкой школы №33, сообщает "Перший житомирський
".
В течение 2019-2021 годов шли суды, в том числе было открыто уголовное производство относительно возможного совершения должностными лицами Департамента градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета уголовного правонарушения.
По информации издания, в ходе досудебного расследования в качестве свидетелей допрашивали директора департамента градостроительства, начальника отдела управления культуры и туризма, работника департамента градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета по поводу обстоятельств рассмотрения документов, поданных ОК "ЖБК "Шевченко"
для получения градостроительных условий и ограничений, а также ряд частных фирм.
Суд отказал в удовлетворении всех исков активистов и жителей окрестных домов по поводу незаконности строительства, нарушений органами власти при выдаче разрешительных документов и бездействия следователей.
Напомним, в 2018 году житомиряне протестовали
из-за строительства ЖК. Люди заявляли, что строительство ведется незаконно, слишком близко к школе и жилому фонду и не соответствует Генеральному плану Житомира. После обращения местных жителей прокуратура начала уголовное производство
.
Фото: Перший житомирський