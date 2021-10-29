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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 29 » 17:47:40

На Большой Бердичевской возобновили строительство скандальной многоэтажки - СМИ

Сегодня, 17:47:40 391 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Большой Бердичевской возобновили строительство скандальной многоэтажки - СМИ

 В Житомире на ул. Б. Бердичевская, 50А возобновили скандальное строительство многоэтажки, которое несколько лет было приостановлено.

9-этажку строит хмельницкая фирма "Дріада Буд" во дворе между домами по ул. Бердичевской-Шевченко и спортивной площадкой школы №33, сообщает "Перший житомирський".



В течение 2019-2021 годов шли суды, в том числе было открыто уголовное производство относительно возможного совершения должностными лицами Департамента градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета уголовного правонарушения.

По информации издания, в ходе досудебного расследования в качестве свидетелей допрашивали директора департамента градостроительства, начальника отдела управления культуры и туризма, работника департамента градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета по поводу обстоятельств рассмотрения документов, поданных ОК "ЖБК "Шевченко" для получения градостроительных условий и ограничений, а также ряд частных фирм.

Суд отказал в удовлетворении всех исков активистов и жителей окрестных домов по поводу незаконности строительства, нарушений органами власти при выдаче разрешительных документов и бездействия следователей.

Напомним, в 2018 году житомиряне протестовали из-за строительства ЖК. Люди заявляли, что строительство ведется незаконно, слишком близко к школе и жилому фонду и не соответствует Генеральному плану Житомира. После обращения местных жителей прокуратура начала уголовное производство.







Фото: Перший житомирський
Тэги: скандал, строительство, Житомир
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