На месте стройки АЗС UPG в Житомире «титушки» травмировали двоих житомирян. ВИДЕО

В пятницу вечером 3 января, было обнародовано решение Хозяйственного суда Житомирской области, запрещающее строительные работы на землях Житомирской ОТГ по Проспекту Независимости, 29. Местные жители, узнав об этом, в 19:00 вышли на собрание, чтобы обсудить свои дальнейшие действия — и это не понравилось так называемым «охранникам» UPG.
Титушки использовали против людей слезоточивый газ и угрожали пистолетом, двоих пострадавших госпитализировали, - сообщает FreshNews
c места событий.
В свою очередь, компания UPG не считает это нарушением закона, и не выполняет ни официальных предписаний контролирующих органов, ни решений судов, запрещающих строительство на землях громады. Работы на АЗС ведутся практически круглосуточно, без выходных и праздников — а открыть АЗК планируют в воскресение 12 января.
Вечером 3 января на месте незаконной стройки в Житомире вновь произошли столкновения.
Местные жители вышли на тротуар, и перекрыли проезд для строительной техники компании «UPG». В ответ водитель фуры начал ехать прямо на людей, а охранники применили по отношению к протестующим слезоточивый газ, - сообщил наш корреспондент с места событий.
Видео инцидента опубликовала Анастасия Соколова:
Что на видео?
Как мы видим, сначала всё происходит достаточно мирно — люди иронизируют относительно обвинений в том, что они якобы стоят тут за деньги. С территории АЗС выходят несколько представителей UPG вместе с водителем. Водитель фуры садится за руль и начинает движение прямо на людей, в этот момент охранники распыляют на протестующих газ из баллончиков.
Спустя несколько минут на место прибывает полиция, а затем и Скорая помощь. В результате распыления газовых баллончиков серьёзно пострадали двое людей — мужчина и женщина. Они были госпитализированы, медики промыли им глаза и оказали первую помощь.
Журналист побывал на месте событий и пообщался с очевидцами происшествия.
По словам свидетелей, они вышли на мирную акцию, так как существует предписание о немедленном прекращении строительства. Люди находились на землях Громады, использовать которые и проводить какие-либо работы запретил суд.
Тут едет КАМАЗ, и мы решили перекрыть ему дорогу — а он поехал на людей... Вышел представитель UPG, и дал команду ехать на людей. Люди стоят, поднимают руки, а он просто начал ехать ... С другой стороны высокий бородатый охранник достаёт баллончик, и начинает распылять газ прямо на людей.
Одну женщину нагнул, и попытался ей побрызгать прямо на лицо — как она отвернулась, не знаю. Глаза у неё запухли, её забрала Скорая помощь, и ещё одного мужчину, у него тоже всё лицо забрызгано, - рассказала одна из протестующих, Татьяна Дреуш.
Машина начала ехать на людей, титушки попытались расчистить путь для авто, применив баллончики с газом ... Вот меня обрызгали, но я успел наклониться, чтобы в глаза не попало. Двоих людей госпитализировали с ожогами лица и глаз — это Валерий Отаманский и женщина Анна ...
После этого один из охранников вытащил пистолет ... я этого не видел, но наши люди, соседи говорят, что вытащил пистолет и начал угрожать им, - рассказал FreshNews местный житель Владимир Островский.
Представители компании «UPG» никак не комментируют ситуацию.
На месте событий работала следственно – оперативная группа полиции, присутствовал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко. Надеемся, что всему происходящему будет дана соответствующая правовая оценка.
ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ:
На месте стройки АЗС UPG в Житомире «титушки» травмировали двоих житомирян. ВИДЕО
Короче, опять одни житомирцы бьют других житомирцев. Блюдут майданные традиции.
Житомирцев в природе не существует.
Маленький секрет: правильное склонение жителей географического объекта знают только жители этого объекта.
у этих терминов другая этимология
Ты же сука, не был в Житомире никогда, а, москвовчанин?
собирайте манатки и валите в свои предгорья
дышать уже нечем....