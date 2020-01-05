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2020 » Январь » 515:37:08

На месте стройки АЗС UPG в Житомире «титушки» травмировали двоих житомирян. ВИДЕО

Сегодня, 16:13:08 906 12 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На месте стройки АЗС UPG в Житомире «титушки» травмировали двоих житомирян. ВИДЕО

 В пятницу вечером 3 января, было обнародовано решение Хозяйственного суда Житомирской области, запрещающее строительные работы на землях Житомирской ОТГ по Проспекту Независимости, 29. Местные жители, узнав об этом, в 19:00 вышли на собрание, чтобы обсудить свои дальнейшие действия — и это не понравилось так называемым «охранникам» UPG.
Титушки использовали против людей слезоточивый газ и угрожали пистолетом, двоих пострадавших госпитализировали, - сообщает FreshNews c места событий.

В свою очередь, компания UPG не считает это нарушением закона, и не выполняет ни официальных предписаний контролирующих органов, ни решений судов, запрещающих строительство на землях громады. Работы на АЗС ведутся практически круглосуточно, без выходных и праздников — а открыть АЗК планируют в воскресение 12 января.

Вечером 3 января на месте незаконной стройки в Житомире вновь произошли столкновения.

Местные жители вышли на тротуар, и перекрыли проезд для строительной техники компании «UPG». В ответ водитель фуры начал ехать прямо на людей, а охранники применили по отношению к протестующим слезоточивый газ, - сообщил наш корреспондент с места событий.

Видео инцидента опубликовала Анастасия Соколова:

 

Что на видео?

Как мы видим, сначала всё происходит достаточно мирно — люди иронизируют относительно обвинений в том, что они якобы стоят тут за деньги. С территории АЗС выходят несколько представителей UPG вместе с водителем. Водитель фуры садится за руль и начинает движение прямо на людей, в этот момент охранники распыляют на протестующих газ из баллончиков.

Спустя несколько минут на место прибывает полиция, а затем и Скорая помощь. В результате распыления газовых баллончиков серьёзно пострадали двое людей — мужчина и женщина. Они были госпитализированы, медики промыли им глаза и оказали первую помощь.

Журналист побывал на месте событий и пообщался с очевидцами происшествия.
 


По словам свидетелей, они вышли на мирную акцию, так как существует предписание о немедленном прекращении строительства. Люди находились на землях Громады, использовать которые и проводить какие-либо работы запретил суд.

Тут едет КАМАЗ, и мы решили перекрыть ему дорогу — а он поехал на людей... Вышел представитель UPG, и дал команду ехать на людей. Люди стоят, поднимают руки, а он просто начал ехать ... С другой стороны высокий бородатый охранник достаёт баллончик, и начинает распылять газ прямо на людей.

Одну женщину нагнул, и попытался ей побрызгать прямо на лицо — как она отвернулась, не знаю. Глаза у неё запухли, её забрала Скорая помощь, и ещё одного мужчину, у него тоже всё лицо забрызгано, - рассказала одна из протестующих, Татьяна Дреуш.

 

Машина начала ехать на людей, титушки попытались расчистить путь для авто, применив баллончики с газом ... Вот меня обрызгали, но я успел наклониться, чтобы в глаза не попало. Двоих людей госпитализировали с ожогами лица и глаз — это Валерий Отаманский и женщина Анна ...

После этого один из охранников вытащил пистолет ... я этого не видел, но наши люди, соседи говорят, что вытащил пистолет и начал угрожать им, - рассказал FreshNews местный житель Владимир Островский.


Представители компании «UPG» никак не комментируют ситуацию.

На месте событий работала следственно – оперативная группа полиции, присутствовал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко. Надеемся, что всему происходящему будет дана соответствующая правовая оценка.
 

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ:





Тэги: Житомир, АЗС, строительство, UPG, титушки
Комментариев: 12
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 16:28:17, Сегодня
+2

Если бы местные жители еще как то заранее предупреждали о своих акциях то народу могло бы быть побольше и "питушкИ" не так бы прыгали.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:14:14, Сегодня
+1

какие "местные" жители, они что своё ОТГ организовали и сбежали от мерароку?

Короче, опять одни житомирцы бьют других житомирцев. Блюдут майданные традиции.
galapagos
3 Джордж (galapagos)   • 19:00:48, Сегодня
-3

Ты не пушистик а пидарас кацапский.

Житомирцев в природе не существует.
Маленький секрет: правильное склонение жителей географического объекта знают только жители этого объекта.
Месть_королевы_Анны
5 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 19:06:49, Сегодня
+1

Кстати, на юге Украины очень многие пидарасы хохляцкие называют житомирян именно житомирцами.
galapagos
6 Джордж (galapagos)   • 19:10:49, Сегодня
-4

Вот и нехер посторонним лезьть в сюда. На йухе, на севере, даже в киеве этого секретика не знает никто. Поэтому зайды вычисляются нараз.
Месть_королевы_Анны
7 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 19:13:02, Сегодня
+1

Надо чтоб админ сделал пометку "посторонним вход воспрещен"
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 19:14:58, Сегодня
+1

нет
у этих терминов другая этимология
galapagos
4 Джордж (galapagos)   • 19:05:27, Сегодня
-3

Или хотя бы лица, бывавшие в этом географическом объекте.
Ты же сука, не был в Житомире никогда, а, москвовчанин?
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 19:14:05, Сегодня
+1

как вы пришлые уже всех задрали
собирайте манатки и валите в свои предгорья
дышать уже нечем....
galapagos
10 Джордж (galapagos)   • 19:18:17, Сегодня
-3

ты козлина, кого пришлым назвало? даже не знаешь как правильно называются жители г. Житомир. Житомирчане, блин.. вали в свои нагорья, козёл!
Месть_королевы_Анны
11 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 19:23:25, Сегодня
+1

Мальчики, не ссорьтесь. Вот если какой-то пидарас называет наш, украинский асфальт, "освальтом", это же не повод для ссор.
galapagos
12 Джордж (galapagos)   • 19:25:00, Сегодня
-3

сэров не спрашивали..
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