На месте стройки АЗС UPG в Житомире «титушки» травмировали двоих житомирян. ВИДЕО

Тут едет КАМАЗ, и мы решили перекрыть ему дорогу — а он поехал на людей... Вышел представитель UPG, и дал команду ехать на людей. Люди стоят, поднимают руки, а он просто начал ехать ... С другой стороны высокий бородатый охранник достаёт баллончик, и начинает распылять газ прямо на людей.



Одну женщину нагнул, и попытался ей побрызгать прямо на лицо — как она отвернулась, не знаю. Глаза у неё запухли, её забрала Скорая помощь, и ещё одного мужчину, у него тоже всё лицо забрызгано, - рассказала одна из протестующих, Татьяна Дреуш.