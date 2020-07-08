В Житомире открылась скандальная заправка UPG: люди устроили протест и не пропускали водителей. ВИДЕО

В Житомире на проспекте Независимости на днях открылась заправка UPG. Местные жители, которые выступали против строительства АЗС на протяжении многих месяцев, снова устроили протест.
Как сообщается в сюжете СК1, люди не пускали машины, которые пытались заехать и заправиться.
«Все испарения и токсичные вещества бензина и любого другого топлива, могут в виде испарений оседать во дворе, а там играют дети. 10 метров до детской площадки», - рассказал участник акции Максим.
Представители же АЗС говорят, что все согласовано и построено законно.
«Были автомобили, которые заезжали. Люди выражали свою негативную позицию к данным гражданам, они ограничивают их выбор, создают препятствия в движении транспортных средств. А с этими людьми уже говорят не первый год, а у них только позиция "нет". Заправка построена в соответствии с действующими стандартами», - сообщил представитель АЗС Сергей Кондель.