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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 8 » 08:34:32

В Житомире открылась скандальная заправка UPG: люди устроили протест и не пропускали водителей. ВИДЕО

Сегодня, 08:35:32 2406 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире открылась скандальная заправка UPG: люди устроили протест и не пропускали водителей. ВИДЕО

 В Житомире на проспекте Независимости на днях открылась заправка UPG. Местные жители, которые выступали против строительства АЗС на протяжении многих месяцев, снова устроили протест.

Как сообщается в сюжете СК1, люди не пускали машины, которые пытались заехать и заправиться.
 

«Все испарения и токсичные вещества бензина и любого другого топлива, могут в виде испарений оседать во дворе, а там играют дети. 10 метров до детской площадки», - рассказал участник акции Максим.


Представители же АЗС говорят, что все согласовано и построено законно.
 

«Были автомобили, которые заезжали. Люди выражали свою негативную позицию к данным гражданам, они ограничивают их выбор, создают препятствия в движении транспортных средств. А с этими людьми уже говорят не первый год, а у них только позиция "нет". Заправка построена в соответствии с действующими стандартами», - сообщил представитель АЗС Сергей Кондель.



Напомним, жители микрорайона гормолзавода выступают против строительства на проспекте Независимости, 29 новой АЗС. 31 октября 2019 года протестующие житомиряне пришли на сессию городского совета. Депутаты проголосовали за отмену градостроительных условий на земельном участке по проспекту Независимости, 29, где хотели возвести автозаправку. Кроме того, горсовет предложил ООО «Юпиджи» заключить договора мены земельного участка. Суд временно приостановил действие решения сессии об отмене градостроительных условий. После этого продолжились строительные работы, которые привели к конфликту между местными жителями и «титушками», охраняющими территорию вокруг будущей АЗС. В Житомире 27 ноября 2019 года собрали внеочередную сессию городского совета, во время которой депутаты не поддержали запрет на строительство скандальной АЗС. Вечером 3 января на месте строительства АЗС снова произошли столкновения.
Тэги: UPG, АЗС, Житомир
Комментариев: 6
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:04:24, Сегодня [Материал]
0

На лицо отсутствие власти и в Житомире и в Украине. Без общественных слушаний, без многочисленных разрешений построили заправку. А жители и их дети должны подыхать от испарений. Три года войны и никакой депутат не подал руку помощи своим избирателям.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:27:12, Сегодня [Материал]
-1

Сегодня управляющий ЮПДЖи давил своей машиной протестующих жильцов
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:29:45, Сегодня [Материал]
-1

Было очень много патрульной полиции и корд..
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:30:53, Сегодня [Материал]
-1

Жильцы лают последними словами Сухомлина и Петренка-ЮПДЖи
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:34:46, Сегодня [Материал]
-1

И в дождь и в холод и в мороз жильцы отстаивают право дышать воздухом третий год. Интересно . а как Житомир после этого будет голосовать за Сережу Сухомлина?
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:18:43, Сегодня [Материал]
-1

Приходил представитель мэрии по защите детей. Требовал от мамочки с каляской покинуть заправку ЮПИДЖи. Мамочка (протестанка ). Сказал что заправка вредит здоровью ребенка
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