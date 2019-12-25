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2019 » Декабрь » 2508:35:51

Ночные столкновения в Житомире: одного из протестующих машина сбила и протащила 30 метров. ВИДЕО

Сегодня, 09:01:51 1644 45 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночные столкновения в Житомире: одного из протестующих машина сбила и протащила 30 метров. ВИДЕО

 Несмотря на официальное решение исполнительного комитета Житомирского городского совета, заключения государственной архитектурно–строительной инспекции и многочисленные обращения жителей в полицию, компания «UPG» продолжает возводить АЗС рядом с жилими домами по адресу Проспект Независимости, 29.

Как сообщает сайт FreshNews вечером 24 декабря житомиряне в знак протеста против строительства заправки заблокировали проезд по Проспекту Независимости, возле «Эко–маркета».

В момент акций протеста произошёл шокирующий случай — микроавтобус въехал в толпу с протестующими, и протянул одного из них на капоте более 30 метров.

Пострадавший — его зовут Виктор, госпитализирован, предварительно у него несколько переломов, на месте работала следственно–оперативная группа полиции.

Около 22:00 жители разблокировали Проспект Независимости и движение было возобновлено.

 
 
Тэги: протест, Житомир, АЗС, UPG
Комментариев: 45
BADMAD
1 Денис (BADMAD)   • 10:04:23, Сегодня
-1

потому что есть рада там и перекрывайте дорогу, а то из за вас должны другие страдать! какого?
Из за того что вам гадят то вы и другим подсераете! настоящий укр менталитет. Возле нас строят заправку, мы перекроем дорогу пусть простой люд тоже почувствует как оно, так получается?
Zen_Garden
3 Yuri (Zen_Garden)   • 10:29:00, Сегодня
+2

У вас тот же самый укр менталитет - только за себя думаете. Где ваша солидарность с жителями города? Поддержали бы протестующих хотя бы на словах. Были бы горожане более дружными - вышли бы несколько тысяч, и снесли бы ту заправку нахер, никакие титушки не помогли бы. Моя хата с краю - причина всех бед нашего народа.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 10:35:03, Сегодня
-2

то что "жителям города" больше по душе аккуратная заправка, а не пустырь в голову не приходило?
Zen_Garden
5 Yuri (Zen_Garden)   • 10:37:37, Сегодня
+3

Ну конечно, мы ж там не живём, испарениями не нам дышать, и если вдруг взорвётся, как Яркон весной - тю, моя хата с краю...
BADMAD
6 Денис (BADMAD)   • 10:50:06, Сегодня
-1

НУ тут спорный вопрос. Предположим вы будущий владелец заправки. Место хорошее цена доступная чего бы и нет. Тут вы влили к примеру 100к уе и тут началось те кричат те кричат как бы вы поступили дальше просто бы выбросили деньги на ветер? я не думаю наняли бы на 1000 людей еще 1000 своих и был бы лютый замес! Если властям насрать вы думаете что там не будет заправки?
Подумайте головой если все незаконно и власти бы дали команду фас то там бы бывший беркут вообще никого бы не пустил на ту заправку, а так там все договорено и просто тихонько все строится, пословица собаки лают караван идет! никого не собирался оскорбить просто смотрю на это все реалистично!
Zen_Garden
7 Yuri (Zen_Garden)   • 10:59:14, Сегодня
0

Знаете, карма она такая, догонит раньше или позже. И там уже без разницы, вложил-не вложил.. Поступил нечестно, причём с самого начала - придётся нести ответственность. А когда, перед кем и как - это уже не нам решать.
BADMAD
8 Денис (BADMAD)   • 11:04:03, Сегодня
0

ПО поводу кармы, все олигархи и тд не думаю что первые 100000 или лям подняли честно и ничего все в шоколаде!
Zen_Garden
15 Yuri (Zen_Garden)   • 11:15:28, Сегодня
0

Ну по поводу шоколада, не нам судить. Более того считаю, что доход выше определённой планки - это такая себе форма зависимости, сродни алкогольной, игровой, пищевой итд. Никто конечно не запрещает, но счастливым зависимого человека точно не назовёшь. И у кармы есть одно интересное свойство - чем тяжелее деяние, тем отдалённее расплата. За самые жёсткие поступки расплачиваются обычно дети, внуки итд. Я бы никому и ни за что не пожелал подобного сценария, поэтому лучше пусть Петренко остановится сейчас, по доброй воле или по принуждению, чем потом страдают из-за него невиновные..
Dimm
24 Димм (Dimm)   • 11:30:34, Сегодня
+1

"Тут вы влили к примеру 100к уе" - а вот нефиг вливать и отливать где взбрело в голову. Сперва неплохо бы прозондировать обстановку, узнать мнение будущих соседей, взвесить все за и против и т.д. Но у нас все принято делать по другому: пришел, увидел (участок), победил. Если какому то комерсу пришла какая то дурь в голову он ее реализует ни смотря ни на законы, ни на мнение других граждан. Бабки "влил" в нужные карманы и у него все разрешения.
BADMAD
27 Денис (BADMAD)   • 11:36:12, Сегодня
0

ну тут как бы не сравнимые вещи, но когда вам понравилась очень квартира я не думаю что вы будете бегать и смотреть какие у вас соседи! или я не прав!
zt-gregori
28 Игорь (zt-gregori)   • 11:39:30, Сегодня
0

авжеж треба дивитися на сусідів, це прямопропорційно впливає на ваше життя.
BADMAD
29 Денис (BADMAD)   • 11:41:52, Сегодня
0

окей представим 70 квадратов четкой планировки но соседи немного конченные либо комната в общаге но соседи вообще лапочки!
Dimm
32 Димм (Dimm)   • 11:46:42, Сегодня
0

Честно, какая б не была хорошая квартира не стал бы покупать рядом с "кончеными" соседями. Ну разве, что кто то умеет решать вопросы по соседям.
Dimm
30 Димм (Dimm)   • 11:43:44, Сегодня
0

"Покупая квартиру - выбирай соседей" - народная мудрость
BADMAD
31 Денис (BADMAD)   • 11:45:09, Сегодня
0

Соседи могут и переехать, а вам то жить тут!
и если выбирать квартиру по вашим соображениям то вы никогда не переедите в каждом наверное подъезде будет тот с кем вы не сдружитесь или что то не поделите!
Dimm
35 Димм (Dimm)   • 12:00:03, Сегодня
0

Представьте картину: рядом с Вашей квартирой БЕЗ Вашего согласия открывается "новый бизнес" - забегаловка. Прямо под окном у Вас, на Вшей любимой клумбе располагают летнюю площадку. Каждый день и ночь пиво, водка, сигаретный дым, шум, маты. Весело?
PS. Реальный случай и, наверное, не единственный
BADMAD
39 Денис (BADMAD)   • 12:08:04, Сегодня
0

Согласен не весело но вы поймите одно я думаю законно это никак не решиться!
Dimm
44 Димм (Dimm)   • 12:15:41, Сегодня
0

К большому сожалению
FFanarr
9 FNR (FFanarr)   • 11:04:46, Сегодня
-3

В Росию пиздуй чмо, там для тебя будет рай. набутылочник обосраный
BADMAD
14 Денис (BADMAD)   • 11:12:00, Сегодня
+1

попроще будь! а то в интернете все такие пафосные
FFanarr
17 FNR (FFanarr)   • 11:20:25, Сегодня
-3

набутылочный-денис пошол нахуй
BADMAD
19 Денис (BADMAD)   • 11:22:21, Сегодня
+2

скажи мне это в лицо или тупо мамкин сынок который может только валить на клаве, а в жизни петушок галимый!
FFanarr
22 FNR (FFanarr)   • 11:28:49, Сегодня
-3

Опа боец-адидасник нарисовался, ну всё как 90х, наверно спортсмен с ревом)) я за тебя в тюрьму не хочу, за твою сломаную челюсть. я законопослушный гражданин в отличие от тебя
BADMAD
23 Денис (BADMAD)   • 11:29:57, Сегодня
0

ну так и сиди дома, а когда будешь идти на улицу не забудь шапку одеть, а то мамка наругает петушка клавиатурного!
FFanarr
25 FNR (FFanarr)   • 11:31:47, Сегодня
-3

Сам сидит по клаве режит, прям самоутвердился)) набутылочник-денис))
BADMAD
26 Денис (BADMAD)   • 11:33:43, Сегодня
+1

да хватит кукарекать уже все ясно кто ты! иди мама зовет потому что нельзя долго сидеть за компом!
FFanarr
33 FNR (FFanarr)   • 11:53:57, Сегодня
-4

Призываю тебя курицу присоедениться к титуханам) приезжай на азс
BADMAD
34 Денис (BADMAD)   • 11:55:49, Сегодня
+2

хватит кукарекать не утомляй! если ты такой четкий пацык одевай шапку и гов перекрывай дорогу! Бегай там кукарекай ты там нужнее! только не сильно кукарекай чтобы горло не простудил, а то еще от мамки получишь!
Это ты пропал заходил под другим акком меня минусил себя плюсовал ай да молодец! возьми в серванте конфетку!
FFanarr
36 FNR (FFanarr)   • 12:04:48, Сегодня
-3

Минусовал потому что, невозможно читать коментарии набутылочника-дениса-питушка. Может в жизни ты нормальный человек, но по факту гавно
BADMAD
37 Денис (BADMAD)   • 12:05:47, Сегодня
0

Петушок ты у нас не забывай это! Про конфетку не забудь!
FFanarr
38 FNR (FFanarr)   • 12:08:01, Сегодня
-1

"у нас"))) ты щлюхентий мне минусы и твои сонабутылочники ставят?
BADMAD
40 Денис (BADMAD)   • 12:09:36, Сегодня
+1

ну в переписке не только ж мы участвуем, а кукарекаешь только ты!
FFanarr
42 FNR (FFanarr)   • 12:12:55, Сегодня
-1

Всё, чувак, очко своё путину продай. мне с дегродами некогда общаться, я деньги заробатываю и налоги плачу
BADMAD
43 Денис (BADMAD)   • 12:15:24, Сегодня
+1

ни в коем случае люди просто так же понимают на сколько ты ущербный.поддерживают Думают может донаты в виде минуса тебя немного взбодрят и ты перестанешь кукарекать и займешься делом. иди в квартире убери что ли
FFanarr
45 FNR (FFanarr)   • 12:18:34, Сегодня
0

читай выше
BADMAD
2 Денис (BADMAD)   • 10:06:49, Сегодня
0

так кричит Твари как будто ей заплатили но не до конца так тихонько твари))))))
Вы перекрыли проезжую часть! Правила гласят нельзя тупить и задерживаться на пешеходном переходе! А с новым законом то можно и на него написать заяву что в неположенном месте переходил дорогу!
FFanarr
12 FNR (FFanarr)   • 11:09:42, Сегодня
-4

Тупит видно, но суть не в том. Ты наверно привык жить, как в 90х, чтоб тебя наёбывали, даже возможо твою мамку) Денис-бутылка-очко-рашкаменталитет))
BADMAD
13 Денис (BADMAD)   • 11:11:23, Сегодня
+3

НУ во первых по прошу без матов, во вторых при чем тут Россия? каждый имеет свое мнение и он его высказывает!
как я погляжу ты тоже на русском пишешь то тоже собирай чумаданы!
И есть тенденция либо должно быть такое мнение как у вас либо все в рашку! это просто больше оправдаться нечем, а хавать правду ой как не сладко!
FFanarr
20 FNR (FFanarr)   • 11:23:24, Сегодня
-3

Ты прям монумент морали))
BADMAD
21 Денис (BADMAD)   • 11:26:10, Сегодня
+3

чего ты раскудахтался?
viewer
10 Name Surname (viewer)   • 11:04:52, Сегодня
+1

Молодці звичайно, що намагаються відстоювати свої інтереси.
Правда ще немасово, ось навіть на петицію про будівництво дитсадка, школи в тому районі гормолзаводу не назбирується достатньо голосів, а треба ж всього навсього 300 голосів
http://petitions.zt-rada.gov.ua/list/view/1553
BADMAD
11 Денис (BADMAD)   • 11:08:19, Сегодня
+1

Вы такой наивный что такое эта электронная петиция? повторюсь это просто посмотреть сколько осталось в Житомире еще не равнодушных! не более что не было набрано 300 голосов когда проезд стал по 5? и что чтото добились этой петицией?
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16 Name Surname (viewer)   • 11:17:40, Сегодня
0

Та ніхто не очікує, що на петицію назбирається 300 голосів і відразу почнуть проектувати дитсадок і закладуть гроші в бюджеті на його будівництво.
Просто якщо назбирається хоча б голосів на розгляд петиції, хтось з політиків захоче на цій темі попіаритися, бо побачить, що є запрос, почнуть підіймати цю тему і вона хоч з мертвої точки зрушиться. А так бачимо, що навіть самих жителів району не хвилює, що у них район перетворюється на кам'яні джунглі без соціальної інфраструктури, навіть дитсадка на районі немає.
viewer
18 Name Surname (viewer)   • 11:20:30, Сегодня
+2

В районі гормолзаводу вже купа будинків і ще будуються нові: ЖК Вернісаж, Олімпійський, Домашній, Мрія. В які дитсадки і школи будуть ходити діти з цих будинків?
BADMAD
41 Денис (BADMAD)   • 12:12:44, Сегодня
0

Ирина Грибук вы сравниваете разные вещи перекрыть проход решеткой, так это вы говорите про тех кто дорогу перекрывает! так выходит. и они ж не в подъезд завозят канистры и на лестничной клетке переливают бензин!
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