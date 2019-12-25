Несмотря на официальное решение исполнительного комитета Житомирского городского совета, заключения государственной архитектурно–строительной инспекции и многочисленные обращения жителей в полицию, компания «UPG» продолжает возводить АЗС
рядом с жилими домами по адресу Проспект Независимости, 29.
Как сообщает сайт FreshNews
вечером 24 декабря житомиряне в знак протеста против строительства заправки заблокировали проезд по Проспекту Независимости, возле «Эко–маркета».
В момент акций протеста произошёл шокирующий случай — микроавтобус въехал в толпу с протестующими, и протянул одного из них на капоте более 30 метров.
Пострадавший — его зовут Виктор, госпитализирован, предварительно у него несколько переломов, на месте работала следственно–оперативная группа полиции.
Около 22:00 жители разблокировали Проспект Независимости и движение было возобновлено.
Ночные столкновения в Житомире: одного из протестующих машина сбила и протащила 30 метров. ВИДЕО
Из за того что вам гадят то вы и другим подсераете! настоящий укр менталитет. Возле нас строят заправку, мы перекроем дорогу пусть простой люд тоже почувствует как оно, так получается?
Подумайте головой если все незаконно и власти бы дали команду фас то там бы бывший беркут вообще никого бы не пустил на ту заправку, а так там все договорено и просто тихонько все строится, пословица собаки лают караван идет! никого не собирался оскорбить просто смотрю на это все реалистично!
и если выбирать квартиру по вашим соображениям то вы никогда не переедите в каждом наверное подъезде будет тот с кем вы не сдружитесь или что то не поделите!
PS. Реальный случай и, наверное, не единственный
Это ты пропал заходил под другим акком меня минусил себя плюсовал ай да молодец! возьми в серванте конфетку!
Вы перекрыли проезжую часть! Правила гласят нельзя тупить и задерживаться на пешеходном переходе! А с новым законом то можно и на него написать заяву что в неположенном месте переходил дорогу!
как я погляжу ты тоже на русском пишешь то тоже собирай чумаданы!
И есть тенденция либо должно быть такое мнение как у вас либо все в рашку! это просто больше оправдаться нечем, а хавать правду ой как не сладко!
Правда ще немасово, ось навіть на петицію про будівництво дитсадка, школи в тому районі гормолзаводу не назбирується достатньо голосів, а треба ж всього навсього 300 голосів
http://petitions.zt-rada.gov.ua/list/view/1553
Просто якщо назбирається хоча б голосів на розгляд петиції, хтось з політиків захоче на цій темі попіаритися, бо побачить, що є запрос, почнуть підіймати цю тему і вона хоч з мертвої точки зрушиться. А так бачимо, що навіть самих жителів району не хвилює, що у них район перетворюється на кам'яні джунглі без соціальної інфраструктури, навіть дитсадка на районі немає.