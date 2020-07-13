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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 13 » 15:09:33

Случайность или поджог? В Житомире на территории детсада загорелись две беседки. ФОТО

Вчера, 15:33:33 1135 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Случайность или поджог? В Житомире на территории детсада загорелись две беседки. ФОТО

 В детском саду №43 Житомира загорелись две кирпичные беседки. Инцидент произошел этой ночью, сгорели 30 квадратных метров кровли. Об этом "ЖЖ" сообщает областное управление ГСЧС.

"13 июля в 3:28 на номер "101" поступило сообщение о возгорании на территории одного из дошкольных учебных заведений Житомира. Бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место вызова, установили, что горит кровля двух кирпичных беседок размерами 10×4 м, расположенных на расстоянии 30 метров друг от друга", - информируют спасатели.

На месте происшествия работало 2 единицы техники и 8 спасателей. В 3:50 пожар был локализован, а в 04:40 - ликвидирован.

В настоящее спасатели устанавливают причины и обстоятельства пожара.



Тэги: пожар, Детсад, Житомир
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