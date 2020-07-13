Случайность или поджог? В Житомире на территории детсада загорелись две беседки. ФОТО

В детском саду №43 Житомира загорелись две кирпичные беседки. Инцидент произошел этой ночью, сгорели 30 квадратных метров кровли. Об этом "ЖЖ
" сообщает областное управление ГСЧС.
"13 июля в 3:28 на номер "101" поступило сообщение о возгорании на территории одного из дошкольных учебных заведений Житомира. Бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место вызова, установили, что горит кровля двух кирпичных беседок размерами 10×4 м, расположенных на расстоянии 30 метров друг от друга"
, - информируют спасатели.
На месте происшествия работало 2 единицы техники и 8 спасателей. В 3:50 пожар был локализован, а в 04:40 - ликвидирован.
В настоящее спасатели устанавливают причины и обстоятельства пожара.