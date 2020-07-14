«Королёв был одним из лучших»: Илона Маска пригласили посетить Житомир

Известного миллиардера и изобретателя Илона Маска пригласили в Украину, в Житомир, где родился и рос легендарный конструктор космических ракет Сергий Королёв.
Об этом сообщает в Twitter посольство Украины в США.
"Сергей Королёв - это легенда происхождением из Украины. Кстати, в его родном городе Житомире есть замечательный музей Королёва. Вас очень ждут, Маск, приезжайте и посмотрите. Вам понравится Украина", - говорится в сообщении.
Такое приглашение поступило после того, как 11 июля Маск заявил в Twitter, что общался с потомками Сергея Королёва, которые проживают в Москве.
Маск лаконично отметил, что Королев был "одним из лучших"
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Сергей Королёв родился в Житомире в 1906 году. Королёва называют основоположником практической космонавтики. В 1938 году его обвинили в контрреволюционной деятельности, он пробыл в лагерях до 1944 года. С 1958-году Королёв возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством запустили первую межконтинентальную баллистическую ракету, первый искусственный спутник Земли, осуществили первый полет человека в космос и выход человека в космос.
Илон, мы когда-то могли в космос, а щас у нас есть облупленная хатка и интерактивная модель старого шаттла....
деревня буркнул королёв
ещё спроси а где тут вожжи
ещё поехали скажи