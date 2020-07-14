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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Июль » 14 » 08:58:14

«Королёв был одним из лучших»: Илона Маска пригласили посетить Житомир

Сегодня, 09:11:14 1863 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Королёв был одним из лучших»: Илона Маска пригласили посетить Житомир

 Известного миллиардера и изобретателя Илона Маска пригласили в Украину, в Житомир, где родился и рос легендарный конструктор космических ракет Сергий Королёв.

Об этом сообщает в Twitter посольство Украины в США.
 

"Сергей Королёв - это легенда происхождением из Украины. Кстати, в его родном городе Житомире есть замечательный музей Королёва. Вас очень ждут, Маск, приезжайте и посмотрите. Вам понравится Украина", - говорится в сообщении.



Такое приглашение поступило после того, как 11 июля Маск заявил в Twitter, что общался с потомками Сергея Королёва, которые проживают в Москве.

Маск лаконично отметил, что Королев был "одним из лучших".
 

Сергей Королёв родился в Житомире в 1906 году. Королёва называют основоположником практической космонавтики. В 1938 году его обвинили в контрреволюционной деятельности, он пробыл в лагерях до 1944 года. С 1958-году Королёв возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством запустили первую межконтинентальную баллистическую ракету, первый искусственный спутник Земли, осуществили первый полет человека в космос и выход человека в космос.
Тэги: Сергей Королев, Житомир, Илон Маск
Комментариев: 8
Pound
1 Life is life (Pound)   • 09:59:39, Сегодня [Материал]
+3

Думаю він все кине і тут же прилетить.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 10:30:19, Сегодня [Материал]
0

Для него это вообще не проблема, как только откроют авиасообщение с/для США, может и прилететь на денек и свалить.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:21:08, Сегодня [Материал]
-2

Пускай остается там негры бунтуют
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 11:20:38, Сегодня [Материал]
+3

ну прилетит он, и что ему скажут?
Илон, мы когда-то могли в космос, а щас у нас есть облупленная хатка и интерактивная модель старого шаттла....
RaID
4 Сергій (RaID)   • 12:06:11, Сегодня [Материал]
+2

А для чого люди ходять у музеї подивитись на рештки дінозаврів чи якісь руїни чогось там величного колись?
Balabenik
6 Vader (Balabenik)   • 15:12:27, Сегодня [Материал]
0

ну в принципе и то и другое
Artmaker
7 Евгений (Artmaker)   • 18:45:02, Сегодня [Материал]
+2

а где тут руль спросил гагарин
деревня буркнул королёв
ещё спроси а где тут вожжи
ещё поехали скажи
Admiral8
8 Papa (Admiral8)   • 22:44:04, Сегодня [Материал]
0

как тебе такое приглашение, Илон Маск?
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